تجارة الإمارات الخارجية.. رقم قياسي مرتقب فِيْ 2022

استعادت دولة الإمارات العربية المتحدة وهج أرقام قوية من التجارة الخارجية، فِيْ تعافِيْ يعتبر من الأسرع فِيْ العالم من تداعيات جائحة كورونا.

تصريحات تتضمن شخصيات بارزة، نقلها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، عَنّْ التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري.

وقال الشيخ محمد بن راشد “التجارة الخارجية فِيْ الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بلغت تريليون درهم مقابل 840 مليار درهم قبل الوباء”.

يأتي نمو التجارة الخارجية خلال العام الجاري استمرارًا لتعافِيْ القطاع الصناعي والتجاري من تداعيات جائحة كورونا، فِيْ ظل حملات التطعيم القوية التي أعادت الاقتصاد إلَّى مسار النمو المتسارع.

وقال الشيخ محمد بن راشد “نمونا الاقتصادي تجاوز 22٪ خلال عام 2022 … واليوم اعتمدنا قانونا جديدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

تهدف دولة الإمارات بموجب القانون إلَّى خلق الفرص وتشجيع القطاع الخاص على الانخراط فِيْ مشاريع تنموية واقتصادية واجتماعية وتطوير شراكات تعمل على تحسين جودة الخدمات العامة، وبالتالي تحفِيْز المزيد من الفرص للتجارة الخارجية للدولة.

التجارة الخارجية بالأرقام

تجاوزت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال السنوات العشر الماضية 16.14 تريليون درهم، بمتوسط ​​نمو سنوي 4.2٪.

سجل عام 2022 أعلى قيمة للتجارة الخارجية فِيْ تاريخ الإمارات، حيث تجاوزت 1.893 تريليون درهم، موزعة بين 1.018 تريليون درهم فِيْ حجم الواردات، ونحو 354 مليار درهم فِيْ قيمة الصادرات، ونحو 521.3 مليار درهم. فِيْ قيمة المعاد تصديره.

وبحسب بيانات النصف الأول من العام الجاري، من المتوقع أن تحطم الإمارات الرقم القياسي المسجل فِيْ التجارة الخارجية خلال العام الماضي، لتصل إلَّى قرابة 2 تريليون درهم، وهُو أعلى مستوى تاريخي.

وتعمل الإمارات حالياً على مضاعفة الاستثمارات الواردة إلَّى نحو تريليون درهم خلال 9 سنوات بزيادة قدرها 550 مليار درهم.

بلغ إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية خلال الفترة 2012-2022 ما قيمته 2.154 تريليون درهم بمتوسط ​​نمو سنوي قدره 12٪. اقتربت قيمة إعادة التصدير من 4.5 تريليون درهم بمتوسط ​​معدل نمو سنوي 4.9٪.

وبلغت قيمة إجمالي واردات الإمارات خلال نفس الفترة أكثر من 9.5 تريليون درهم، بمتوسط ​​نمو سنوي 2.5 فِيْ المائة.

زادت مساهمة الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات فِيْ حجم التجارة الخارجية للدولة من 12٪ عام 2012 إلَّى 19٪ عام 2022، بمتوسط ​​نمو فِيْ الصادرات غير النفطية بلغ 3 أضعاف متوسط ​​النمو فِيْ إجمالي التجارة غير النفطية. الإمارات.

فِيْ غضون سنوات قليلة، تمكنت الإمارات العربية المتحدة من التحول إلَّى نموذج عالمي، من حيث التنوع الاقتصادي، على سبيل المثال، كَمْركز عالمي للتجارة بين الشرق والغرب.