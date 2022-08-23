تجارة الإمارات غير النفطية ترتفع 17% إلَّى 1.058 تريليون درهم فِيْ النصف الأول

كشف نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أنه ولأول مرة تجاوز حاجز التريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إلَّى 1.058 تريليون درهم، بزيادة قدرها 17٪. النصف السابق من العام.

قال الشيخ محمد بن راشد، فِيْ تغريدة على تويتر اليوم الاثنين، إن الإمارات أثبتت للعالم عودة تعافِيْ التجارة الدولية بعد أصعب جائحة مرت عليه البشرية.

سجلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات فِيْ عام 2022 قفزة سنوية بنسبة 27٪ إلَّى 1.9 تريليون درهم (517 مليار دولار)، متجاوزة مستويات 2022.

بالتفصيل، سجلت الصادرات غير البترولية رقما قياسيا غير مسبوق خلال النصف الأول عَنّْد 180 مليار درهم، بنمو 8٪، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، حيث شكلت نحو 17٪ من إجمالي التجارة غير النفطية فِيْ المنطقة. الإمارات العربية المتحدة.

وقفزت الواردات بنسبة 19٪ إلَّى نحو 580 مليار درهم تشكل 55٪ من التجارة غير النفطية.

كَمْا زادت إعادة الصادرات بنسبة 20٪ إلَّى 300 مليار درهم تمثل 28٪ من التجارة الخارجية غير النفطية بنهاية النصف الأول من العام الجاري.