تجارة السعودية مع أميركا تحقق رقماً قياسياً فِيْ 5 أعوام.. وصلت إلَّى 623 مليار ريال

أظهر تقرير اقتصادي حديث أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة استطاعتا تحقيق رقم قياسي فِيْ تعاملاتهما التجارية خلال السنوات الخمس الماضية من 2017 إلَّى 2022، حيث بلغ حجم التبادل التجاري ما يقارب 623 مليار ريال، بلغ نحو 114 مليار ريال. مليار ريال العام الماضي وحده. بنسبة 33٪ مقارنة بالعام السابق.

وذكر التقرير الذي أصدره اتحاد الغرف التجارية السعودية بهذه المناسبة أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية تستمد قوتها وإمكانية تجديدها الدائم من كونها مبنية على المصالح المشتركة القائمة على المنفعة المتبادلة.

ووصف التقرير هذه العلاقة التاريخية التي امتدت لأكثر من ثمانية عقود. التي هِيْمنت فِيْ البداية على قضايا الطاقة والأمن، ثم تطورت حتى نمت تدفقات التجارة والاستثمار بين البلدين باطراد من حيث الحجم والتنوع.

وتوقع التقرير أن تنمو هذه العلاقات بشكل أكبر فِيْ السنوات المقبلة نتيجة المشاركة والرغبة الملموسة للشركات الأمريكية فِيْ دخول القطاعات الاستثمارية التي توسعت فِيْها المملكة، مثل الترفِيْه والسياحة والرياضة، بالإضافة إلَّى الحجم الكبير من مشاركة المملكة فِيْ الولايات المتحدة. لقد استثمرت ومولت مجموعة واسعة من الشركات الأمريكية.

وأشار تقرير اتحاد الغرف السعودية إلَّى أن التجارة البينية بين البلدين تتركز حاليا ومستقبلا فِيْ 10 قطاعات حيوية وهِيْ منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات ذات الصلة والمعادن ومنتجاتها ومعدات النقل وأجزاؤه. والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية والاقتصاد الرقمي والابتكار والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، بالإضافة إلَّى قطاعات رأس المال الاستثماري.

وأشار التقرير إلَّى أن أمريكا تحتل المرتبة السادسة للدول التي تصدر إليها المملكة، بينما تأتي فِيْ المرتبة الثانية بعد الدول التي تستورد منها المملكة.

وكانت أهم الصادرات غير البترولية للسلع إلَّى أمريكا عام 2022 حسب آخر الإحصائيات هِيْ المنتجات الكيماوية العضوية بمبلغ (1.9 مليار) والأسمدة (1.6 مليار) والألمنيوم ومنتجاته (1.3 مليار).

بينما كانت أهم السلع المستوردة من أمريكا خلال نفس العام الآلات والأجهزة والأدوات والآليات وأجزائها بمبلغ (9.6 مليار)، فِيْ معدات النقل وأجزائها مثل السيارات، بمبلغ (8.5 مليار). وفِيْ الأسلحة والذخائر وأجزائها ولوازمها بمبلغ (7.7 مليار).