تجار مصر تجري مفاوضات خاصة لشراء قمح دون طرح مناقِصَّة دولية

قال تجار، اليوم الاثنين، إن مفاوضات خاصة تجري مع شركات تجارية لشراء القمح بدون مناقِصَّة دولية.

وأضاف التجار أنه اعتبارًا من اليوم سيتم قبول عروض خاصة لشراء كَمْيات غير معلن عَنّْها من القمح، مشيرين إلَّى أن عروض الأسعار يجب أن تكون سارية لمدة 24 ساعة.

وأوضحوا أنه يتعين تسليم الشحنات على أربع فترات، من 1 إلَّى 15 سبتمبر، ومن 16 إلَّى 30 سبتمبر، ومن 1 إلَّى 15 أكتوبر، ومن 16 إلَّى 31 أكتوبر.

يجري النظر فِيْ عروض القمح الروماني والبلغاري والروسي والفرنسي.

وعادة ما تشتري الهِيْئة القمح من خلال المناقصات الدولية، لكن وزير التموين المصري علي مصيلحي قال فِيْ مايو أيار إن مجلس الوزراء وافق على الشراء مباشرة من دول أو شركات.

فِيْ آخر عملية شراء للقمح فِيْ مناقِصَّة دولية فِيْ 29 يونيو، اشترت السلطة 815 ألف طن من القمح، معظمها قمح فرنسي لشحنها فِيْ أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

قال التجار إن أسعار القمح تراجعت بشكل كبير فِيْ الأيام الأخيرة، مما أدى إلَّى زيادة الاهتمام بالشراء.

يوم الجمعة، تراجعت العقود الآجلة للقمح الأمريكي إلَّى مستويات لم تشهدها منذ فبراير بفعل قوة الدولار وزيادة الإمدادات من محصول نصف الكرة الشمالي.