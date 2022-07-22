تجار مصر تشتري 120 ألف طن قمح فِيْ محادثات مباشرة

وقال متعاملون إن من المعتقد أن الهِيْئة العامة للسلع التموينية اشترت 120 ألف طن إضافِيْة من القمح يوم الخميس.

يأتي ذلك بعد أن اشترت الهِيْئة كَمْية سابقة قدرها 640 ألف طن قمح فِيْ محادثات مباشرة يوم الأربعاء. وأوضح متعاملون أن صفقة الخميس تضمنت قمحا من روسيا وفرنسا، ويعتقد أن الكَمْية الكاملة تم شراؤها بـ 402 و 402.5 دولار للطن متضمنة تكاليف الشحن.

وقالت الهِيْئة الأسبوع الماضي إنها ألغت ممارسة دولية لشراء القمح لتسليمه فِيْ 19 يوليو تموز، موضحة أن هذه الممارسة ألغيت لأن الأسعار التي تلقتها كانت أعلى من المتوقع.

كانت هذه الممارسة غير عادية حيث لم يتم تقديم قمح من الموردين التقليديين لمصر فِيْ منطقة البحر الأسود وأوروبا.

وبالتالي، لا يمكن الحصول على القمح إلا من الولايات المتحدة أو الأرجنتين أو أستراليا أو البرازيل أو كندا.

قال التجار إنهم يعتقدون أن مصر تريد الحصول على بيان أسعار القمح من مختلف الأصول مقارنة بالقمح التقليدي فِيْ ممارساتها.

كان القمح الأمريكي فقط معروضًا فِيْ مناورات يوم الثلاثاء الماضي.