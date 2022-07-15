تجديد أكثر من 16 ألف هوية وطنية إلكترونيًّا عبر أبشر

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه تم تجديد أكثر من 16 ألف هوية وطنية إلكترونيًا عبر منصة “أبشر”، منذ إطلاق الخدمة، دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب الأحوال المدنية.

باستخدام أحدث التقنيات

وحددت وزارة الداخلية، في بيان، أن التجديد يتم باستخدام أحدث التقنيات في التعرف على الوجه، مشيرة إلى أن التجديد متاح فقط لمن تبقى لديهم 180 يومًا أو أقل حتى انتهاء هويتهم الوطنية.

خطوات التجديد

وأضاف أن خطوات التجديد تبدأ بالدخول إلى المنصة، واختيار الخدمات، ثم الحالة الاجتماعية، والضغط على أيقونة تجديد الهوية الوطنية، ثم تنزيل الصورة بعد قراءة الحالات الصحيحة للصورة، وأخيراً اختيار العنوان الذي ستفعله الهوية. ترسل. احصل على.