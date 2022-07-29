تجديد إعارة ثنائي الأهلي إلى سموحة لمدة موسم

قررت إدارة نادي سموحة بالإسكندرية برئاسة وليد عرفات اتفاقها النهائي مع نظرائه من النادي الأهلي لتجديد إعارة الثنائي الكروي لفريق ريد كاسل الأول محمد شكري وأحمد رمضان “بيكهام”. إلى بلو ويف لموسم إضافي.

يأمل عبد الحميد بسيوني، مدرب سموحة، في الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق الأزرق خلال الموسم المقبل، بالنظر إلى حصول ناديه على 9 قروض من أندية مختلفة.

أعلن النادي الأهلي، في الأيام الماضية، عن عودة اللاعب محمد شكري لصفوف العبقري الأحمر لتعزيز المهاجم الأيسر في مواجهة تراجع مستوى التونسي علي معلول وقرب رحيل اللاعب محمود وحيد. . في السوق الصيفي الحالي.

من جهته أعلن نادي سموحة الإسكندرية الحداد لمدة ثلاثة أيام على وفاة نهلة موسى قرينة وليد عرفات رئيس مجلس إدارة النادي الساحلي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي سموحة بالإسكندرية بيانا رسميا أعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على رحيل السيدة نهلة موسى قرينة وليد عرفات رئيس النادي.

أكد نادي الإسكندرية تعليق جميع أنشطة اللجان وجميع التدريبات الخاصة بالمباريات الفردية والجماعية، باستثناء المباريات الرسمية، اعتبارًا من اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 وحتى الأحد المقبل 31 يوليو 2022.

وتقام الجنازة غدا، بعد صلاة المغرب الكبير، في مسجد الشهيد عبد المنعم رياض.