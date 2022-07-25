تجديد السجل التجاري بقطر ومعرفة تعديلات القانون الجديد ،أعلنت وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر عن السماح بتجديد كل من السجل التجاري والرخصة التجارية لمدة عام او فترات أخرى مماثلة وبحد أقصى لمدة خمس سنوات وذلك من خلال البوابة الواحدة والموقع الإلكتروني للوزارة وتكون هذا التقديم مشروط أن تكون مدة سريان الرخصة التجارية موافقة لمدة سريان السجل التجاري وليست غير متوافقة معه .

تجديد سجل تجاري في قطر

يُسمح للجميع بإنشاء سجل تجاري وممارسة مهنته، وجميع الأفراد والأعمار، وهذا لا يضر أو ​​يحط من قدر الاقتصاد، حيث يعد هذا أحد أسباب رفض طلب تجديد السجل التجاري في قطر.

تسجيل الشركات في قطر له أهمية كبيرة.

تفضل بعض الشركات أن يكون لها بعض الاستقلالية في عملها، لكن القانون التجاري في قطر يجب أن ينفذ من قبل الجميع وأن يفعلوا ما هو مطلوب منهم، حتى لا تتصاعد الأمور وتؤدي إلى مشاكل أخرى.

تعمل معلومات الشركة المدرجة في السجل التجاري بقرار من الوزارة بأن هذه المعلومات صحيحة وموثوقة لأطراف ثالثة.

كما نص القانون التجاري على أن ما يحدث في الشركات المتضاربة والتغييرات سيؤثر بالتالي على السجل التجاري للشركة ولن يظل ثابتًا في ظل تغيرات المديرين أو معدلات إنتاج الشركة والنمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، يجب أيضًا إخطار السلطة المختصة بأي قرار قضائي تم اتخاذه بشأن وضع الشركة أو قدرتها على أداء الالتزامات، بما في ذلك قرارات المحكمة المتعلقة بإنهاء المديرين أو التغييرات التي حدثت قيد المناقشة من قبل مجلس إدارة شركة معينة. بخصوص هذا الموضوع.

تم تعديل قانون السجل التجاري بموجب القانون رقم 20 لسنة 2014.

أدخلت التعديلات الأخيرة نظامًا أكثر كفاءة من حيث الوقت فيما يتعلق بقبول أو رفض طلب مقدم الطلب وعملية الاستئناف مباشرة إلى وزارة الاقتصاد في حالة الرفض (بموجب القانون السابق، كان يتعين على المحاكم النظر في الطلبات).

من لا يلتزم بقانون السجل التجاري سيتعرض بالتأكيد لعقوبات شديدة، وقد يؤثر ذلك على سجله التجاري أيضًا.

يمكنك التعرف على عملية تجديد السجل التجاري في قطر من خلال النقاط المدرجة.

تعديلات مهمة بموجب القانون الجديد في قطر

عملية التقديم والتسجيل

فيما يتعلق بالقانون التجاري الجديد، يجب على المقيمين بدائرة السجل التجاري ة طلب مقدم الطلب لإنشاء سجل تجاري جديد له، على أن تكون جميع الأوراق المقدمة لهم صحيحة وكاملة.

يجب على مقدم طلب إنشاء سجل جديد تقديم رسم تسجيل حسب ما يتناسب مع حدود شركته المالية.

إذا رفضت الوزارة الطلب أو لم توافق عليه في نفس اليوم، فيجب عليها تقديم سبب قرارها باتخاذ القانون، يجب على وزير الاقتصاد والتجارة (على عكس المحكمة المختصة قبل تعديل القانون) قبوله أو رفضه. الاستئناف على قرار الوزارة خلال 15 يومًا من تاريخ الاستئناف، وقرار الوزير في هذا الشأن، أخيرًا، تتعلق عملية التقديم والتسجيل بتجديد السجل التجاري في قطر.

صلاحية السجل التجاري

قبل أن تضع الوزارة قانونًا تجاريًا جديدًا، كان بإمكان الفرد الحصول على صلاحية في السجل التجاري من سنة إلى خمس سنوات.

ومع ذلك، بموجب القانون الجديد، لا يمكن أن يكون السجل التجاري صالحًا إلا لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد قبل ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية المسجل في السجل التجاري.

للوزارة الحق في إلغاء طلب التجديد إذا لم تكتمل عملية التسجيل خلال 3 أشهر من تاريخ إنذار الشخص المطلوب تجديد الملف التجاري له.

يمكن للشخص الذي تأخر في وقت سابق محاولة التسجيل في السجل التجاري على النحو المعتمد من قبل الوزارة، بعد أن يدفع رسوم التسجيل من تاريخ التجديد أو انتهاء الصلاحية.

وفقًا للقانون التجاري الجديد في قطر، يجب على أصحاب الشركات والمؤسسات إملاء اسم الشركة بشكل صحيح دون أي تعديل.

يجب التأكد من أن ما ذكره الشخص في أعماله عند قيده في السجل التجاري هو نفس ما ذكر في أمور الشركة الرئيسية.

أصحاب المتاجر الذين قاموا بالتسجيل لديهم فترة سماح مدتها 6 أشهر من وقت سريان القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 3 من القانون رقم 13 لسنة 2000 (“قانون الاستثمار الأجنبي”) تسمح لشركة أجنبية بفتح مكتب فرعي لها في قطر إذا مُنحت الشركة عقدًا أو مشروعًا محددًا من شأنه أن يسهم في المصلحة العامة. .

تعديلات أخرى بموجب القانون

منذ صدور هذا القانون التجاري، صدرت أوامر صارمة بشأن إلزام كل فرد بكتابة اسمه في السجل باللغة العربية ورقم القيد في محله التجاري وفيما يتعلق بالتواصل مع السجل. والمستندات التجارية التي يستخدمها ذلك الشخص (المادة 6).

ومن نتائج تعديل القانون التجاري زيادة الغرامات المالية على تجاوز المادة 6 من 10 آلاف ريال قطري إلى 50 ألف ريال قطري.

ومع ذلك، على عكس قانون 2005، لا ينص التعديل على عقوبات جنائية لمخالفة هذا المطلب.

كما تم إجراء تعديلات على العقوبات المطبقة على أي شخص.

لا يوجد تصريح لأي مبنى تجاري لمزاولة أعماله دون إنشاء سجل تجاري لنفسه.

أن يقوم بعض الأشخاص بإعطاء معلومات كاذبة وملفات كاذبة بخصوص أمر التسجيل للحصول على المحضر عن طريق الكذب والتزوير.

وقد تصل العقوبة في هذا الشأن إلى الحبس 6 أشهر أو غرامة 200 ألف ريال عن الجريمة المرتكبة بحق الوزارة وتزويدها بأوراق مزورة.

بالإضافة إلى هذه العقوبات، يجوز للمحكمة المختصة إصدار أمر بوقف نشاط الشركة لمدة لا تزيد عن سنة، لإغلاق العمل أو إلغاء تسجيل الشركة.

ومن خلال هذه النقاط يمكننا التعرف على التعديلات الأخرى بعد أن تعلمنا كيفية تجديد السجل التجاري في قطر.

ما استدل مما تقدم بشأن تجديد السجل التجاري في قطر

ويلاحظ أن هذا القانون جاء للإسراع في إنشاء سجل تجاري يعود بالفائدة على عالم الاقتصاد والمال.

يحقق ذلك بعدة طرق، بما في ذلك إزالة الحاجة إلى الذهاب إلى المحكمة لاستئناف قرار التسجيل.

الآن يتم الاستماع إلى هذه الطلبات من قبل وزير الاقتصاد والتجارة، والتي ستكون عملية أكثر كفاءة حيث يجب على الوزير اتخاذ قرار بشأن الطلب في غضون 15 يومًا من استلامه.

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وبمجرد القيام بذلك، يكون للأشخاص (الأفراد والشركات) المسجلين في السجل التجاري قبل تاريخ نفاذ القانون، فترة ستة أشهر على الالتزام بهذا القانون ما لم تمدد هذه المدة بقرار من الوزير.

إذا كانت ملكية فردية

نسخة من هوية مقدم الطلب أو الممثل القانوني للمؤسسة (المفوض بالتوقيع المدرج في السجل التجاري).

نسخة من هوية المتقدم.

استمارة التقديم.

إذا كانت شركة ذات مسؤولية محدودة

إقرار جماعي من الشركاء (على ورق الشركة ومختوم بختم الشركة).

نسخة من بطاقة الهوية للشخص المخول بالتوقيع على الطلب (المفوض بالتوقيع).

نسخة من هوية المتقدم.

تطبيق الخدمة.

إذا كانت شركة مساهمة عامة أو خاصة

قرار الرئيس (أو محضر الاجتماع).

نسخة من بطاقة الهوية للشخص المخول بالتوقيع على الطلب (المفوض بالتوقيع).

نسخة من هوية المتقدم.

تطبيق الخدمة.

إذا كانت شركة أجنبية

يجب الحصول على خطاب من الشركة.

نسخة من بطاقة الهوية للشخص المخول بالتوقيع على الطلب (المفوض بالتوقيع).

نسخة من هوية المتقدم.

تطبيق الخدمة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة في الآونة الاخيرة من هذه السنة عن اتخاذ قوانين اللازمة نحو تخفيف مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية، حيث أصبح باستطاعة المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية مباشرة بدلًا من 48 ساعة كانت تكلف تجديد الرخصة في وقت سابق.