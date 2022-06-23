تجديد الهوية الوطنية على أبشر .. تعرف على التفاصيل

جدد هويتك الوطنية على أبشر هي خدمة جديدة تقدمها إدارة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية السعودية ضمن الحلول الرقمية التي أطلقتها خلال الفترة الماضية للتسهيل على المواطنين والمقيمين ، حيث قدمت أكثر من 350 خدمة وعدد العمليات التي أجراها المستخدمون بلغ عدد العمليات مليون و 400 ألف عملية ، مثل تجديد الإقامة ، وتجديد رخصة القيادة ، وتجديد جواز السفر ، وتجديد رخصة المركبة ، وتمديد تأشيرة الخروج والعودة ، وغيرها. نشرح في المقال لمتابعي موقع ثقافني تفاصيل الخدمة الجديدة التي تقدمها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

خدمة تجديد الهوية الوطنية على أبشر

أطلقت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية مؤخرًا خدمة رقمية جديدة من بين خدماتها العديدة التي تطلقها من حين لآخر لتيسير الأمور على المواطنين وبما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية 2030.

حيث تتمثل هذه الخدمة في إمكانية تجديد الهوية الوطنية إلكترونيًا عبر منصة أبشر ، حيث يتقدم المواطن الذي تبقى لديه ستة أشهر أو أقل من تاريخ انتهاء هويته الوطنية ، بطلب التجديد الذاتي من خلال حسابه على أبشر.

تقدم هذه الخدمة بتقنية التعرف على الوجه ، وتسهل الأمر على المواطنين وتوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت ، بدلاً من الذهاب إلى أي من مكاتب إدارة الخدمة المدنية في المملكة العربية السعودية.

خطوات تجديد هويتك الوطنية على أبشر

يتم تقديم طلب تجديد الهوية إلكترونيًا عبر أبشر باتباع الخطوات التالية: –

أولا ، قمت بتسجيل الدخول مباشرة إلى الموقع أخبار جيدة بريد. ثم اضغط على أيقونة “أبشر للأفراد”. ثم يقوم المستخدم بالنقر فوق تسجيل الدخول وكتابة اسمه وكلمة المرور. ثم انقر فوق “تسجيل الدخول”. بعد ذلك ، انقر فوق خيار “الخدمات” ، بما في ذلك النقر على “تجديد بطاقة الحالة”. ثم يتم إدخال البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المحددة ، بما في ذلك موقع المكتب الذي يتم استلامه منه. أخيرًا ، انقر فوق “إرسال الطلب”.

كيفية تحديد موعد لاستلام البطاقة

بعد استكمال خطوات تقديم طلب تجديد البطاقة ، يجب على المستخدم تحديد موعد لاستلامه من إدارة الأحوال المدنية ، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية: –