تجديد جواز السفر السعودي لمدة 10 سنوات

أعلنت جوازات السفر في المملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وخاصة تويتر ، عن الفئات المؤهلة التي يمكنها تجديد جوازات سفرها لمدة 10 سنوات. لذلك أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية شروط إصدار أو تجديد جوازات السفر للمواطنين ، ومن ثم نقدم الشروط الأساسية لاستكمال الجوازات. تجديد جواز السفر السعودي ، توضح الجوازات السعودية أنه يمكن لجميع المواطنين الحصول على جواز سفر إلكتروني لحجز موعد ، ومراجعة إدارة الجوازات السعودية ، وأضافت أن الإدارة العامة للجوازات كشفت عن آلية وخطوات إصدار جواز السفر السعودي. جواز السفر الإلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية.
تجديد جواز السفر لمدة عشر سنوات:
تجدد المديرية العامة للجوازات جواز السفر لمدة 10 سنوات ، يقتصر على من أكمل 21 سنة. وأضاف أن رسوم تجديد جواز السفر السعودي حوالي 300 ريال سعودي إذا كانت فترة التجديد 5 سنوات فقط. أما بالنسبة لتجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات رسوم التجديد 600 ريال سعودي.
متطلبات تجديد جواز السفر:
- خلو المستفيد من سجل المخالفات المرورية.
- يبلغ من العمر 21 عامًا وأكثر ، عبر منصة أبشر الإلكترونية.
- في حالة عدم تمكن المستفيد من تصديق العملة ، يتم إرسالها عبر خدمة “تواصل”.
كيفية الحصول على جواز سفر إلكتروني:
- يجب على مقدم الطلب تعبئة استمارة إصدار أو تجديد جواز السفر.
- ثم احضر معك هويتك الوطنية وصورة عنها.
- أضف صورتين شخصيتين.
- يجب إحضار جواز السفر السابق في حالة التجديد.
خطوات اصدار جواز السفر الالكتروني:
- يجب على مقدم الطلب تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي.
- ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مقدم الطلب.
- يجب بعد ذلك ربط المستندات الحكومية.
- ثم قم بتوصيل جواز السفر الإلكتروني.
- يجب على مقدم الطلب النقر فوق رمز التطبيق الجديد.
- ثم يجب عليك اختيار وجهة المستند.
- يجب على المتقدم الضغط على الطلب لربط جواز السفر الإلكتروني.
- ثم يجب على مقدم الطلب إكمال عملية الدفع.
- سيتم عرض نموذج يحمل رقم الشحنة لتقديمه إلى موظف الجوازات.
مزايا جواز السفر الإلكتروني:
- تصميم مواصفات أمنية حديث.
- تم أخذ متطلبات منظمة الطيران المدني بعين الاعتبار.
- سيكون هناك شريحة إلكترونية تحمل جميع البيانات المشفرة لحامل جواز السفر الإلكتروني.
- ميزة التحقق الرقمي من خلال البوابة الإلكترونية داخل الموانئ العالمية.
- صفحات جواز السفر مزينة بصور لأشهر المعالم التاريخية والثقافية في المملكة العربية السعودية.
التعليقات