تجديد جواز السفر السعودي لمدة 10 سنوات

أعلنت جوازات السفر في المملكة العربية السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي ، وخاصة تويتر ، عن الفئات المؤهلة التي يمكنها تجديد جوازات سفرها لمدة 10 سنوات. لذلك أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية شروط إصدار أو تجديد جوازات السفر للمواطنين ، ومن ثم نقدم الشروط الأساسية لاستكمال الجوازات. تجديد جواز السفر السعودي ، توضح الجوازات السعودية أنه يمكن لجميع المواطنين الحصول على جواز سفر إلكتروني لحجز موعد ، ومراجعة إدارة الجوازات السعودية ، وأضافت أن الإدارة العامة للجوازات كشفت عن آلية وخطوات إصدار جواز السفر السعودي. جواز السفر الإلكتروني من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

تجديد جواز السفر لمدة عشر سنوات:

تجدد المديرية العامة للجوازات جواز السفر لمدة 10 سنوات ، يقتصر على من أكمل 21 سنة. وأضاف أن رسوم تجديد جواز السفر السعودي حوالي 300 ريال سعودي إذا كانت فترة التجديد 5 سنوات فقط. أما بالنسبة لتجديد جواز السفر لمدة 10 سنوات رسوم التجديد 600 ريال سعودي.

متطلبات تجديد جواز السفر:

خلو المستفيد من سجل المخالفات المرورية. يبلغ من العمر 21 عامًا وأكثر ، عبر منصة أبشر الإلكترونية. في حالة عدم تمكن المستفيد من تصديق العملة ، يتم إرسالها عبر خدمة “تواصل”.

كيفية الحصول على جواز سفر إلكتروني:

يجب على مقدم الطلب تعبئة استمارة إصدار أو تجديد جواز السفر. ثم احضر معك هويتك الوطنية وصورة عنها. أضف صورتين شخصيتين. يجب إحضار جواز السفر السابق في حالة التجديد.

خطوات اصدار جواز السفر الالكتروني:

يجب على مقدم الطلب تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي. ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب مقدم الطلب. يجب بعد ذلك ربط المستندات الحكومية. ثم قم بتوصيل جواز السفر الإلكتروني. يجب على مقدم الطلب النقر فوق رمز التطبيق الجديد. ثم يجب عليك اختيار وجهة المستند. يجب على المتقدم الضغط على الطلب لربط جواز السفر الإلكتروني. ثم يجب على مقدم الطلب إكمال عملية الدفع. سيتم عرض نموذج يحمل رقم الشحنة لتقديمه إلى موظف الجوازات.

مزايا جواز السفر الإلكتروني: