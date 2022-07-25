تجديد ملكية السيارة دبي من خلال الموقع الإلكتروني ،يسمح لأي مقيم او مواطن طبيعي أو اعتباري تسجيل سيارته باسمه داخل الامارات وخاصة في امارة دبي إذا كان مالكاً لها ولا يجوز قيادة أية سيارة أو السماح للغير بقيادتها في شوارع دبي ما لم تكن مسجلة ومرخصة وفقاً لأحكام قانون السير والمرور واللوائح والقرارات الصادرة من حكومة الامارات كما لا يجوز لأي شخص قيادة السيارة على الطريق دون أن تكون لديه رخصة قيادة.

تجديد ملكية سيارة دبي

تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة دائمًا إلى تقديم جميع أنواع الخدمات لمواطنيها والمقيمين فيها، من خلال إنشاء قاعدة كرتونية مميزة.

يحتوي على أحدث أنواع التطورات التكنولوجية، بهدف توفير الراحة والأمان للمواطنين ووقايتهم من الإصابة بالأمراض.

وذلك في ظل التداعيات التي تمر بها الدولة وهو انتشار فيروس كورونا القاتل، بالإضافة إلى أنه يمكن للمواطن تجديد ملكية سيارة دبي بخطوات بسيطة وسنشرحها لكم بالتفصيل من خلال المقال.

كيفية تجديد ملكية السيارة في دبي عبر موقع وزارة الداخلية

وفرت وزارة الداخلية في دبي موقعها الإلكتروني الخاص الذي يمكن للمواطن من خلاله تجديد ملكية سيارة دبي، من خلال النقاط التالية

أولاً يدخل المواطن إلى صفحة الإنترنت ثم وزارة الداخلية الإماراتية من خلال الرابط التالي.

ستظهر له نافذة بها مجموعة من الخيارات، سينقر على كلمة “تجديد الملكية”.

ثم ينقر على الأيقونة الأخرى التي يتم فيها تسجيل الخدمة الإلكترونية.

يقومون بتسجيل الدخول، وإذا كانوا مستخدمين جدد، فإنهم يقومون بإنشاء حساب جديد لك.

ثم ينقر على الكلمة التالية.

ستعرض الخطوة التالية قائمة بجميع أنواع المركبات وتحديد نوع سيارتك الخاصة.

ثم يختار تجديد ملكية المركبة.

في البداية لا بد من الاستعلام عن مخالفاتهم ودفعها.

ثم ينقر على كلمة التالي.

ستصلك رسالة نصية تحتوي على المخالفات وكيفية سدادها.

سوف يرسل لك رسالة نصية برقم الملف. سوف تكتب رقم الملف.

بعد دفع الغرامات، قمت بتجديد رخصة القيادة الخاصة بك في دبي لمدة عام.

رسوم تجديد ملكية سيارة في دبي 2022 أعلى النموذج

قدمت وزارة الداخلية بالاتفاق مع وزارة النقل في دبي بيانا يتضمن رسوم ترخيص السيارات وتجديد ملكية السيارة في دبي على النحو التالي

السيارة خفيفة خاصة بسعر 350 درهم.

مركبة نقل عام مقابل 550 درهم.

السيارة التي يصل وزنها إلى 3 أطنان تكلف 400 درهم.

سيارة عمومية تزن من 4 إلى 12 كجم سعرها 650 درهمًا إماراتيًا.

مضرب السيارة الذي يصل وزنه إلى 12 طن 800 درهم.

السيارة التي تزن 14 طناً ثمنها 800 درهم.

جهاز ميكانيكي خفيف مقابل 500 درهم.

معدات ميكانيكية ثقيلة 800 درهم.

جهاز ميكانيكي ثقيل عام بمبلغ 1000 درهم.

المقطورة 120 درهم.

الحافلة التي تقل 14 راكبا ولا تزيد عن 26 راكبا تكلف 300 درهم.

الحافلة التي تقل 26 راكبا تكلف 600 درهم.

دراجة نارية ثمنها 200 درهم.

كيفية تجديد ملكية سيارة في دبي من خلال التطبيقات الذكية

أعلنت وزارة الطرق والمواصلات، عن استحداث تطبيقات يمكن للمستخدم تنزيلها عبر هاتفه المحمول، يمكن من خلالها الاستفسار عن كيفية تجديد ملكية سيارة دبي، وكيفية التسجيل في موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. الترخيص الإلكتروني.

كما قدمت مجموعة من الخدمات المتعلقة بكيفية تجديد المركبات، والتعرف على كل ما هو جديد متعلق بالقيادة الإلكترونية.

وذلك حرصًا على الدولة للحفاظ على صحة المواطنين، والحفاظ على الإجراءات الوقائية التي تدعو إليها الدولة للحد من مكافحة فيروس كورونا.

عزيزي المستخدم يمكنك استخدام التطبيقات الذكية من خلال الرابط التالي.

في البداية، تذهب إلى Google Play وتبحث عن كلمة Dubai Drive.

ستظهر مجموعة من الخيارات لتختار تطبيق (Dubai Drive) من خلال الرابط التالي.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إليه، وتدوين بياناتك الشخصية.

هو اسم المستخدم ورقم الهاتف والموقع الإلكتروني بحيث يمكنك معرفة جميع التطبيقات والمعلومات المهمة عن هيئة الطرق والمواصلات.

كيفية تجديد ملكية السيارة في دبي من موقع وزارة الطرق

كما يمكنك عزيزي المستخدم تجديد ملكية سيارتك في دبي من خلال مواقع وزارة الطرق والمواصلات، من خلال النقاط التالية

تجديد ملكية السيارة بالخدمة الذاتية

قدمت وزارة المواصلات مجموعة من الحلول للمواطنين والمقيمين حتى يتمكنوا من تجديد ملكية السيارة في دبي بأسهل طريقة.

يتم ذلك من خلال جهاز الخدمة الذاتية المعروف بالخدمة السهلة، وذلك باتباع النقاط التالية

يتوجه المواطن إلى الأماكن التي توجد بها آلة الخدمة الذاتية، وهي تحتوي على برنامج سهل.

ثم يضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية.

ستظهر له نافذة للنقر على كلمة “تجديد ملكية السيارة”.

وهكذا، عزيزي القارئ، قمت بتجديد ملكية سيارتك في دبي بأسهل طريقة.

نقل ملكية سيارة دبي

وفرت وزارة الداخلية في دبي موقعها الإلكتروني الخاص الذي يمكن للمواطنين من خلاله نقل ملكية السيارة من شخص إلى آخر، وذلك من خلال النقاط التالية

يدخل المواطن إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال هذا الرابط.

ثم يختار كلمة نقل ملكية مركبة.

ثم تقوم بتقديم المستندات وهي الهوية ومن الضروري أن تكون سارية المفعول.

وثيقة إصدار الرهان.

رخصة السيارة.

بعد إدخال جميع البيانات، يضغط على كلمة موافق.

حصل على الرخصة الجديدة.

وذكرت وزارة الداخلية أن رسوم نقل الملكية بحد أقصى 1000 درهم و 120 درهم كحد أدنى.

استنتاج

تقدم وزارة الداخلية أفضل الطرق لتجديد ملكية سيارة في دبي.

يمكنك تجديد ملكية سيارتك من خلال الخدمة الذاتية.

طريقة أخرى هي تجديد ملكية السيارة عن طريق موقع الطريق.

أو من خلال التطبيقات الذكية المستخدمة في الهاتف الخلوي.

شرحنا في مقالنا قيمة رسوم تجديد ملكية المركبة.

مبالغ المخالفات المرورية المقررة في الامارات تتراوح بين السجن وحجز المركبة وإيقاف رخصة القيادة ولقد وضعت مديرية المرور بوابة الكترونية لاطلاع على أنواع المخالفات المرورية المختلفة وعقوباتها والقوانين التي قررتها ويشترط سداد جميع المخالفات المرورية قبل تجديد رخصة القيادة أو تجديد ملكية السيارة.