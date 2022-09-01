تجربة صعبة عاشتها كندة علوش مع ولادة طفلها الثاني، الفنانة السورية الشهيرة كندا علوش تعايشت مع حيية صعبة أثناء ولادتها طفلها الثاني حيث أنجبت طفلها الثاني وتم تناقل التهنئات والتبريكات بمناسبة قدوم مولودها الجديد، ولكن الفنانة كندة علوش شعرك بقلم كثير أثناء ولادتها لطفلها الثاني مما جعل متابعها يتساءلون عن حالتها الصحية بعد ولادتها.

حقيقة ولادة الفنانة كنده علوش مثلها الثاني

أنجبت الفنانة كندة علوش طفله الثاني وقدم محبوها ومتابعوها أجمل التهنئات والتبريكات بمناسبة قدوم مولودها وكشفت الفنانة السورية كنده علوش بنجاتها لطفلها الثاني وتمت تسميته بكريم عمرو يوسف، وزوجها هو عمر يوسف وتفاجأ الجميع بولادتها في ظل اختفائها المفاجأة لفترة طويلة عن الإعلام .

من هي الفنانة السورية كنده علوش

الفنانة كندة علوش هي الفنانة سورية متزوجة من الفنان المصري الشهير عمرو يوسف أنجبت طفلين وكانت قد اختفت لفترة طويلة حتى أن جاء خبر ولادتها لطفلها الثاني ويذكر أنها قد عاشت لفترة صعبة بسبب تعثرها في الولادة، وكشفت الفنانة كنده الكواليس التي عاشتها هي وأسرتها مع ولادة طفلها الثاني قبل موعده الطبيعي وقد تحدث ذلك عبر مؤسسة الانستغرام عن حالتها الصحية.

ما هو اسم ابن الفنانة كندة علوش

قالت الفنانة كندة علوش إن مولودها التي أسمته كريما قد وصل الدنيا قبل موعد ولادته الطبيعية نحو ثلاثة أشهر وقد أنجبته في الشهر السابع من الحمل وقد وضعته في حضانة الأطفال لفترة طويلة، وهو صغير الحجم لكي أطمئن عليه وعلى قلبه وجهازه التنفسي وقد عيشة هذه الفترة الصعبة ولكنها مرت بفضل الله تعالى بسلام.

ما حال طفل الفنانة كنده علوش

يعيش كريم ابن الفنانة كنده علوش حالته الصحية في المنزل بعد أن قضى فترة طويلة في الحضانة والمتابعة والرعاية والأمر جاء من الأطباء بأنها حالته الصحية قد استقرت ومن ثم تم خروجنا من المشفى كما قالت الفنانة.

وجهت الفنانة كنده علوش شكرها وامتنانها إلى الأطباء الذي وقفوا معها وتعاملوا معها بإحساس وقد مرت الفنانة بحاله صعبة بتجربتها لولادة طفلها الثاني الذي اسمته كريم.