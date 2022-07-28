تجربتي الناجحة مع التلقيح الصناعي

جربتي الناجحة مع التلقيح الصناعي ،قد تساعد بعض المتزوجين الذين يعانون من مصاعب في الإنجاب المتنوعة التي تمنع حدوث الحمل، والتي من بينها مشكلة تشوهات الحيوان المنوية عند الرجل أو وجود معضلة في عنق الرحم عند المرأة وغيرهم، لذا سوف أعرفكم على كل ما يتعلق بتجربتي الناجحة مع التلقيح الصناعي وكل تجربتي في هذا المجال حتى وصلت الى الحلول الممتازة التي اسعدت حياتي.

تجربتي الناجحة مع أطفال الأنابيب

هناك العديد من التجارب الناجحة للتلقيح الاصطناعي، ويلجأ إليها كثير من الأزواج بعد فشل الظروف الطبيعية بشكل متكرر. لذلك ينصح الأطباء باستخدام التلقيح الاصطناعي، وهو إدخال الحيوانات المنوية إلى البويضات عن طريق الحقن. يتم ذلك في المراكز الطبية وتحت إشراف طبيب مختص. تشمل هذه التجارب

تحكي إحدى السيدات عن تجربتها الناجحة مع التلقيح الصناعي بعد فشل محاولات عديدة للحمل بالطرق الطبيعية، ولمدة تصل إلى خمس سنوات لم تنجب، لذلك لجأت إلى عملية التلقيح الصناعي وتحكي لها عن فرحتها بعد ذلك. نجحت العملية وبارك الله عليها بتوأم.

الحالات التي تتطلب استخدام التلقيح الصناعي

هناك عدة حالات تحتاج للتلقيح الصناعي لكنها تعاني من عدة مشاكل وتضمن نجاح عملية التلقيح منها

إصابة عنق الرحم عند النساء المصابات بعدوى شديدة.

انخفاض عدد الحيوانات المنوية عند الرجال.

إصابة الحيوانات المنوية وضعف الحركة عند الرجال.

يستخدم التلقيح الاصطناعي في حالة الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب.

في حالة القذف العكسي عند الرجال.

أنواع التلقيح الاصطناعي

هناك عدة أنواع من التلقيح الصناعي، منها

التلقيح داخل الرحم

من أفضل طرق التلقيح الصناعي، حيث يتم استخدامه عن طريق إدخال الحيوانات المنوية في الرحم من خلال استخدام أنبوب طويل ورفيع داخل الرحم. تختلف فرص نجاح هذه العملية على عدة عوامل منها

استخدم الأدوية التي تساعد على زيادة الخصوبة بانتظام.

تختلف فرص نجاح العملية حسب عمر الزوجة.

الأسباب المختلفة التي تسبب مشاكل الخصوبة وتأخر الإنجاب.

الإخصاب في المختبر

أكثر أنواع التلقيح شيوعًا المستخدمة لعلاج مشاكل الإنجاب. في هذا النوع، يتم وضع الحيوانات المنوية والبويضات في حاضنة لفترة معينة من الوقت حتى يحدث الإخصاب. هذا النوع يحدث في عدة خطوات. هذه الخطوات هي

تحفيز نضوج البويضة

يتم تحفيزه من خلال عدة خطوات وهي

تناول الأدوية التي تعمل وتساعد على إنتاج أكثر من بيضة واحدة في المرة الواحدة. تستخدم هذه الأدوية لمدة تصل إلى 8 إلى 14 يومًا حسب تعليمات الطبيب.

ثم يقوم بحقن المرأة بهرمون موجه للغدد التناسلية للمساعدة في عملية التبويض بعد نضج البويضات.

بعد 34 إلى 36 ساعة من الحقن بالهرمون، يتم إطلاق البويضات.

عملية الإخصاب

في هذه الحالة، تؤخذ الحيوانات المنوية من الرجل وتوضع في المختبر مع البويضات، وتترك الحيوانات المنوية ليوم كامل لإعطاء الحيوانات فرصة لتخصيب البويضات. هناك بعض الحالات التي يتدخل فيها الطبيب لإجراء عملية الإخصاب، وبعد 6 أيام من الإخصاب يتم نقل البويضة إلى الرحم.

نقل الأجنة

في هذه الخطوة يقوم الطبيب بإدخال أنبوب طويل في الرحم لحقن الأجنة في الرحم، وهي عملية غير مؤلمة ولكنها تسبب تقلصات مزعجة.

أعراض التلقيح الاصطناعي الناجح

هناك عدة أعراض تدل على نجاح عملية أطفال الأنابيب ووقوع الحمل، ومن هذه الأعراض

تقلب المزاج

الشعور بألم في البطن.

يحدث الإسهال والغثيان والقيء.

انتفاخ وانتفاخ البطن.

الشعور بألم وانتفاخ في المبايض.

ألم صدر.

نزيف طفيف.

نزول إفرازات مهبلية كثيرة.

الشعور بألم في الظهر.

أسباب فشل عملية التلقيح الاصطناعي

هناك عدة أسباب تفسر فشل عملية التطعيم، ومن هذه أو الأعراض للفشل

تورم وألم في الثديين.

خلل واضطراب في عملية الهضم.

صداع حاد.

عدم القدرة على التركيز.

قلة الرغبة الجنسية

الشعور بالتوتر والقلق.

التعب والضغط والتعب الشديد.

حدوث مشاكل في عملية التبويض.

قد كانت مجموعة كبيرة من المشاكل بيني وبين رجلي؛ بسبب أنني كنت اشتكي من قصور في الغدة الدرقية، مما سبب لشاكل كثيرة أثرت على مزاجي وصحتي، وبعد ولادتي للتوأم، حينها أصبحنا في غاية الفرح بهذه التجربة هكذا أكون قد انتهيت من قصة مغامرتي الناجحة مع التلقيح الصناعي.