تجربتي في إزالة النمش، تجربتي في القضاء على النمش الذي كان منتشرا في وجهي ولقد أثمرت عن نتائج فعالة في حل هذه المعضلة الكبيرة، إلا أن هذه التجربة لم أصل إليها بين يوم واخر، حيث استغرقت وقتًا طويلًا في الاختبارات العشوائية حتى أصبحت أمتلك أعين ناقد يعلم ما المادة الموجودة في كل خلطة ، وبناءً عليه توصلت إلى خبرات كثيرة وكبيرة أسفرت عن القضاء من النمش في فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

تجربتي في إزالة النمش

لقد عانيت منذ الطفولة من النمش أو البقع الصغيرة على الوجه والجلد، ومع الوقت وعندما كبرت قررت أن أخفيها باستخدام المكياج، لكني تعبت من استخدام المكياج في كل مرة لإخفاء النمش فذهبت للبحث عن وسائل أخرى لإزالة النمش وجربت العديد من الكريمات دون جدوى. للتذكر.

حتى أنني ذهبت إلى طبيب لأخذ رأيه في هذا الأمر وإرشادي للعلاج الذي يقلل من انتشار النمش في الجلد والذي يزداد مع قدوم الصيف بسبب تعرضي لأشعة الشمس على الرغم من استخدامي للواقيات الشمسية. لبس قبعة لحماية وجهي من الشمس.

وكان رأي الطبيب أن النمش يختلف عن البقع الداكنة التي تنتشر بسبب أشعة الشمس على العديد من أنواع البشرة، حيث أن النمش ناتج عن عوامل وراثية وعادة ما يرتبط بالأشخاص ذوي البشرة الفاتحة.

كان الحل من وجهة نظر الطبيب هو استخدام الليزر للتخلص من النمش على الوجه بشكل دائم، لأن الطرق والكريمات التي استخدمتها سابقاً لم تكن مجدية، لكنني قررت أن أجرب الطرق الطبيعية أولاً، وفي حال أنهم لم يحققوا النتائج المرجوة، ذهبت لاستخدام الحل الأخير وهو إزالة النمش بالليزر، وسوف أشارككم كلتا التجربتين

خطوات إزالة النمش بشكل طبيعي

بعد أن بحثت بين العديد من الوصفات الطبيعية المتخصصة في إزالة النمش أو تقليله، اخترت أكثر الوصفات التي تحتوي على مكونات طبيعية تساعد في إزالة البقع الصغيرة والداكنة لدى البشر.

وأدركت أنهم جميعًا يستخدمون الليمون كمكون رئيسي لخصائصه القوية كمقشر طبيعي للبشرة ويساعد على إعطائها لونًا موحدًا، وتعزيز إنتاج خلايا جديدة بفضل حمض الستريك الطبيعي وفيتامين سي.

بالإضافة إلى الفجل الذي يعتبر فعالاً في تقليل بقع النمش وعلاج حب الشباب والبثور وآثار الشيخوخة نتيجة احتوائه على مضادات الأكسدة بالإضافة إلى اليود والمغنيسيوم، إليكم الوصفة التي نذكرها في سياق تجربتي في إزالة النمش بالتفصيل

وصفة الليمون والفجل الحار

تستخدم هذه الوصفة على النحو التالي

ضعي ملعقة صغيرة من الفجل المبشور مع عصير 2 ليمون واتركي المزيج منقوعًا لمدة يومين في غرفة دافئة.

أفرغي المزيج في وعاء بلاستيكي أو زجاجي واستخدميه لدهن النمش بشكل يومي باستخدام قطعة قطن.

يترك المزيج على البشرة لمدة ثلث ساعة، ثم يغسل الجلد جيداً باستخدام الماء الفاتر.

الجدير بالذكر أن هذه التجربة فاجأتني بنتائج غير متوقعة بشكل منتظم، حيث لاحظت أن النمش قد انخفض في الوجه بشكل ملحوظ، رغم أنه لم يختف تمامًا، إلا أن هذه التجربة كان لها آثار إيجابية لا يمكن إنكارها.

وصفة البابونج المسلوق

هذه الوصفة التي سأصفها لكم في صورة سريعة، هي الاستفادة من فوائدها باستخدام بخار البابونج بعد غليه وتعريض الجلد لهذا البخار، ثم فركه بقطعة من القطن النظيف، وهذه الوصفة حققت نجاحها. النتائج من حيث تقليل النمش وشد جلد البشرة بشكل واضح، لذلك أردت أن أصف هذه التجربة لكم بنتائج رائعة.

تجربتي في إزالة النمش بالليزر

بعد أن جربت الوصفات السابقة التي حققت تقدمًا كبيرًا في تقليل النمش ولكن لم أتمكن من القضاء عليها تمامًا، لذلك قررت أن أجرب الليزر لما يعرف بأنه طريقة آمنة وحل نهائي لمشكلة النمش في البشرة، لكنها قد تكون باهظة الثمن مقارنة بالأعشاب والوصفات الطبيعية التي تتميز بانخفاض الأسعار، لكن هذه الأسعار المرتفعة لا تضاهى بالنتائج المذهلة التي يمكن أن يحققها الليزر.

كيفية إزالة النمش بالليزر

إزالة النمش بالليزر من الطرق السريعة لمن يعانون من بقع النمش على الجلد، وتعتمد هذه التقنية على استخدام أشعة الضوء للوصول إلى الأماكن الداكنة التي تحتوي على نسب عالية من الميلانين، مما يساعد على تفتيح هذه المناطق والتخلص منها. بقع النمش ويتم ذلك باستخدام نوعين من أجهزة الليزر وهما كالتالي

جهاز Q-Switched Laser 1064

Q-Switched Laser 1064 هو أحد الأجهزة الشائعة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص الذين يعانون من النمش، وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 على العديد ممن استخدموه لإزالة النمش، و 63٪ من هذه الحالات أبدوا أنهم تمكنوا من تحقيق ذلك. نتائج ملموسة من خلال هذا الجهاز، اختفت 50٪ من بقع النمش في الجلسة الأولى، ومع عدد من الجلسات البسيطة انتهى النمش بشكل دائم وفي وقت قصير.

جهاز ALT “Alex Trivantage-Candela Co America

وهي من الأجهزة التي أوصى بها كثير من الأشخاص المصابين بالنمش في دراسة أجريت عام 2022. وقد اتفقت جميع الحالات على التحسين الواضح للنمش بعد جلستين فقط باستخدام هذا الجهاز، و 63٪ من الحالات أبدت رضاها عن التجربة وظهورها. تحقيق نتائج فوق جيدة.

وقالت حوالي 27٪ من الحالات أنه كان هناك تغير ملحوظ في لون بقع النمش، و 7٪ فقط من الحالات أبدت عدم رضاها عن التجربة وأنها لم تكن مناسبة لهم وظهور البقع الداكنة في اللون من البقع السابقة.

بالإضافة إلى أن بعض الحالات لم تستجب للعلاج بأجهزة الليزر، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن الحكم على النتائج إلا بعد مرور أسبوعين بعد جلسة الليزر، وقد تستغرق عدة جلسات حسب كل حالة.

عيوب استخدام الليزر لازالة النمش

هناك عدد من الآثار السلبية عند استخدام الليزر لإزالة النمش منها ما يلي

ظهور طفح جلدي وانتفاخ في منطقة استخدام الليزر للجلد.

احمرار شديد على الجلد.

تقشير الجلد.

التعرض للعدوى الفيروسية في بعض الحالات.

تغيرات في لون البشرة.

قد يحدث تفتيح مفرط لبقع النمش.

قد يصبح النمش أغمق من ذي قبل.

ملحوظة

وتجدر الإشارة إلى أن الحالات المعرضة للإصابة بالهربس، يقوم الطبيب بوصف الأدوية لعلاج العدوى الفيروسية قبل الخضوع للجلسة، لأن الليزر يزيد من معدلات الإصابة بالهربس، ويمكن للطبيب أن يصف كريمات ليتم دهنها على الجلد قبل أو بعد الجلسة وقد يطلب الامتناع عن بعض أنواع المنتجات والكريمات. العلاجات الموضعية غير متوافقة مع العلاج بالليزر.

النمش أو فرط التصبغ هو حدوث اختلال في لون الجلد الموجود على البشرة، مما يسبب وجود بعض النقاط الغامقة ، وفي اكثر الأحيان ما يظهر النمش في الوجه، وبمنطقة الصدر أو البطن، وعلى الأكتاف وأعلى اليدين، وهذه البقع ليست مؤلمة أو ضارة نسأل الله لكم التوفيق والسداد في كل الامور .