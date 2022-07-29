تجربتي في الزواج من متزوج، بدأت أفكر كثيرا، ولن أخفيها عنكم، بدأت أفكر في فكرة مجتمعي الشرقي، لا توجد فرصة للزواج من امرأة مطلقة في منتصف الثلاثينيات، وهذه الفرصة لا يمكن أن تتكرر. نفس الأخطاء وخصوصا في عامين لا يريد احد ان يتزوجني في تجربتي للزواج من رجل متزوج، واجهت الكثير من الأشياء التي جعلتني أفكر كثيرًا في أن أكون قريبًا من الاعتراف، بما في ذلك شعوري بالشوق لعائلتي لأنني لم أعد صغيرًا بما يكفي لأتمكن من تحمل نفقاتي. المصاريف والتكاليف المالية، خاصة أنها كانت بحضور ابني.

تجربتي في الزواج من رجل متزوج

على الرغم من كثرة المتقدمين الذين يرغبون في خطبتي والزواج مني، وعلى الرغم من حقيقة أنهم جميعًا مناسبين لي بطريقة أو بأخرى، كان من بين من تقدموا لي رجل متزوج. دعم إذن، وهذه تجربتي في الزواج من رجل متزوج

بدأت التجربة مع إحدى صديقاتي التي نصحتني بعمها ؛ حيث أخبرتني أن عمها رآني في حفل زفافها وأعجبني كثيرا، ثم طلبت منها معلومات عن عمها ووضعه المادي وعمره ومواصفاته الرسمية ودراسته وعمله، وردها بالصدمة. عندما أخبرتني أنه متزوج بالفعل ولديه طفلان.

في الحقيقة لقد ترددت كثيرًا في البداية وكنت على وشك إلغاء الفكرة، وعندما علم أصدقائي بالأمر طلبوا مني التفكير أولاً قبل القبول أو الرفض، ثم درست الفكرة جيدًا وقرأت عن مزايا الزواج رجل متزوج ومضار هذا الأمر، ولكن بقي الخوف في قلبي، لكني رفضت الفكرة قطعت خوفا، وأخبرت صديقي بالموضوع، وأخبرت عمها برفضي للفكرة تمامًا.

بعد فترة من الرفض وجدت طلب محادثة على صفحتي على فيسبوك، وكان ذلك عن طريق صديقي لم أعرفه في البداية. خوفي وكيف أشعر حيال التجربة برمتها.

طلب مني فرصة واحدة للتعرف على بعضنا البعض أولاً، قبل الرفض أو القبول. بعد تفكير طويل، وافقت على فرصة للتعرف على بعضنا البعض، بشرط ألا يكون التعارف من أجل الخطوبة أو الزواج، بل التعارف بيني وبينه وبين عائلتي، وبعد ذلك سنقرر ما إذا كان هناك فرصة لنا للزواج أم لا.

جاء إلى منزلي في اليوم التالي وجلسنا معًا وتعرفنا علي وعلى عائلتي. تحدثنا كثيراً عن كل شيء في الحياة والعمل بشكل عام، لكننا لم نتحدث عن الزواج أو الخطوبة.

بعد الحديث مع عائلتي، قررنا منحه فرصة، فطلبنا منه أن يأتي إلى منزل عائلتي مرة أخرى، هذه المرة لغرض الرؤية القانونية والتعرف على الزواج، وعندما جاء هذه المرة كان سعيدًا به. وجه. عموما.

أخبرني أن سبب الزواج هو الحالة المرضية لزوجته الأولى وأنها كانت راضية تمامًا عن زواجه بل وشجعته، ثم طلبت مقابلة زوجته للتأكد من قبولها زواج زوجها، وسأفعل ذلك. ألا نتزوجه إذا لم تكن تعلم أو لم توافق على زواجنا.

كانت زوجته امرأة طيبة وجميلة جدا، ولكن المرض أضعفها. كانت طريحة الفراش لفترة طويلة، ثم قابلت أطفال زوجي المستقبلي وتعرفت عليهم، كانوا صبيًا وفتاة أحببتها حقًا من كل قلبي وأصبحوا جزءًا من حياتي اليومية. لا أشعر بأنني على قيد الحياة إذا مر يوم دون أن أراهم، وكذلك أحبوني وشعرت أنهم يرونني الأم التي انتزعها المرض منهم.

اعتدت الخروج مع الصبيان بشكل يومي والذهاب إلى المنتزهات والملاهي حتى يعودوا إلي في حياتهم، ثم تمت خطبتي لعم صديقي بعد فترة طويلة من المواعدة ودراسة الفكرة. .

ازداد تعلقي بالأبناء ووالدهم أكثر فأكثر، وبعد عقد الزواج حدث شيء غير متوقع. توفيت زوجته الأولى، تاركًا وراءها ولدين يتيمين وزوجًا جريحًا.

دخل زوجي في نوبة اكتئاب شديد، والأطفال أيضًا، رغم أن والدتهم الراحلة لم تمثلهم كثيرًا، إذ اختفت منذ فترة من حياتهم بسبب المرض الشديد، لكنني كنت أقرأ في أعينهم. يتيم.

هنا كان من الضروري العمل بسرعة وبشكل صحيح. يجب أن أخرج زوجي وأبنائه من حالة الاكتئاب هذه دون أن أجرح مشاعره، ودون أن أشعر أنني أستخف بحزنه وخسارته. كان الجري على روح زوجة زوجي وطلبه أن ينضم إلي في الأمر متحمسًا للغاية لدرجة أنه شعر وكأنه شرارة.

بدأت حالة زوجي وأولادي في التحسن واستقر الوضع. بدأت أطلب منهم الخروج في نزهة على الأقدام. وبالفعل خرجنا إلى الحديقة وهذا ساهم بشكل كبير في تحسين حالتهم النفسية. بعد فترة، استقر الوضع في المنزل وأصبحت أماً للأطفال. عاملتهم على أحسن وجه وخفت الله فيهم وفي زوجي.

طلبت من زوجي تأجيل موضوع الإنجاب حتى يذهب الأطفال إلى المدرسة ويبلغون من العمر ما يكفي للاعتماد على الذات، وإن كان نسبيًا.

لم نتجاوز وفاة زوجتي السابقة بسرعة، لكن ذاكرتها الحلوة رافقتنا في أيام حياتنا العادية وكأنها لا تزال على قيد الحياة، وبعد ذلك دخل الأولاد المدرسة، شعرت بفراغ كبير في حياتي، وأصبح يومي مفقودًا كثيرًا.

بعد التفكير والمناقشة مع زوجي في موضوع إنجاب الأطفال، قررت أن هذا هو الوقت المناسب لإنجاب الأطفال، وتعهدت له بعدم إهمال أطفالي البالغين. لم يشعروا جميعًا بأنهم من أم أخرى

مزايا الزواج من متزوج

من تجربتي في الزواج من رجل متزوج، إليكم مزايا الزواج من متزوج

الرجل المتزوج يقدّر الحياة الزوجية بشكل كبير، لأنه يعلم أن الزواج عقد ثقيل.

لديه خبرة كافية في التعامل مع العديد من مشاكل الحياة الزوجية.

رجل يتحمل المسؤولية ويعرف كيف يدير شؤونه وكيف يحافظ على منزله واستقرار زواجه. كثير من حالات الطلاق هذه الأيام ناتجة عن استهتار الزوج وعدم مسؤوليته، لذلك نادراً ما تجد رجلاً مسؤولاً هذه الأيام.

مساوئ الزواج من متزوج

أما مساوئ الزواج من متزوج فأقدمها لكم من خلال تجربتي في الزواج من متزوج وهي تجربة واقعية

ربما لا يستطيع أن ينصف بينك وبين زوجته الأولى.

قد يمر بالكثير من الأزمات المالية بسبب كونه مسؤولاً عن أسرتين.

قد يشعر بالتردد ويطلقك إذا شعر بالضغط.

عدم موافقة الزوجة الأولى مما يجعلك تدخل في خلافات كثيرة لا تحتاجها.

هل أوافق على الزواج من رجل متزوج

من واقع خبرتي في الزواج برجل متزوج ننصحكم بما يلي

قبل الدخول في التجربة، من الضروري الاستعداد نفسيًا لها.

ادرس بعناية ما تنوي فعله.

مناقشة أسباب زواجه الثاني.

معرفة موقف الزوجة من زواجه الثاني.

استشر الوالدين وأخذ نصيحتهم، لأنهم أكثر خبرة منك.

صلي صلاة الاستخارة قبل التفكير فيها ورفضها أو قبولها.

أنت توافق على أن الزواج من شخص متزوج أمر نسبي، فلا يمكن أن تكون هناك ممارسات وقواعد محددة في هذا الصدد، ما يناسبني قد لا يناسب وضعك وأفكارك ومبادئك و لا يعتبر رفضه سببًا لرفضك الزواج، إذا كان الرجل صالحًا ويمكنه أن يتصالح معك، ولم تطلب منه تطليق رفيقه ؛ فلا تربط رفضها لك برفضك لشخص آخر.