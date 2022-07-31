تجربتي في علاج ابني من التوحد ، عند اصابة ابني بهذا المرض لم اتمكن من اكتشاف المرض أو إعاقة الطفل وتغيره عني، وذلك لأن أعراض المرض تكون بسيطة للغاية وتستطيع أن تتخيل الوالدة أن هذا طبيعي ومنتشر بين الصغار وبعد ذلك تبدأ الأعراض في الانتشار حتى تتم الملاحظة كما أن الأعراض تتنوع من طفل إلى آخر ولا يُمكن حسم هذه العلامات في البداية بنقاط واضحة.

تجربتي في علاج ابني المصاب بالتوحد

في البداية، لم ألاحظ إعاقة طفلي أو اكتشاف هذا المرض لأن أعراضه كانت خفيفة واعتقدت أنه سلوك طبيعي للطفل.

حتى بدأت الأعراض في الازدياد وبدأت ألاحظ هذه المشكلة، والجدير بالذكر أن هذه الأعراض تختلف من طفل لآخر ولا يمكن تحديدها بوضوح في البداية. على سبيل المثال، أظهر ابني زيادة في نشاطه مع فرط النشاط، وهناك أعراض أخرى بدأت بالظهور بعد ذلك.

بعد أن تعرفت على هذا المرض، بدأت رحلة العلاج في المنزل، والتي من خلالها شعرت بإحباط شديد، ولكن بدعم من عائلتي وزوجي وإيماني القوي بالله، بدأت في التغلب على هذه المشاعر المحبطة وبدأت رحلتي في علاج ابني من مرض التوحد تعلمت من خلاله الصبر والعزم والمثابرة.

كيف أعالج طفلي المصاب بالتوحد في المنزل

بعد معرفة تجربتي في علاج ابني المصاب بالتوحد، يمكنك اتباع النصائح التالية حتى تتمكن من علاج ابنك المصاب بالتوحد في المنزل

في البداية لابد من اكتشاف المرض مبكرا حتى تتمكن من التواصل مع المختصين وطلب المساعدة منهم.

يحتاج الآباء إلى معرفة الأشياء التي تجذب انتباه الطفل داخل المنزل، سواء كان يفضل لعبة معينة أو يتعلق بشخص معين.

أو يفضل القيام بنشاط مفضل مثل اللعب بالكرة، فكل هذه الأشياء تجعلك تتعرف على شخصية الطفل ونقاط ضعفه وقوته.

يجب ألا تشعر بالخجل من إصابة الطفل بالتوحد، بل يجب أن تعتبره هدية من الله، وهنا يجب أن تتحلى بالصبر.

لكي يستجيب الطفل المصاب بالتوحد لك لاحقًا، يجب أن تبني علاقة قوية معه وتفهمه بطريقة سهلة.

من المعروف أن الطفل المصاب بالتوحد يعاني من فرط النشاط وفرط النشاط، لذلك من الضروري التخلص من الأشياء الثمينة والتحف الموجودة في المنزل وإبعاد السكاكين والأسلحة الحادة الأخرى.

من الضروري استخدام التي يفضلها الطفل أثناء التعامل معه.

يجب أن تتحلى بالهدوء، خاصة عندما يبكي الطفل ويغضب، وتواجه الأمر بابتسامة، ولكن بشرط ألا تكافئه على أي سلوك خاطئ.

عليك أن تطلب من الطفل القيام ببعض المهام التي تجعله يتحمل المسؤولية مثل تنظيف الطاولة.

أو ساعد في تحضير الطعام أو عن طريق تجميع الألعاب في السلك المخصص لذلك بعد الانتهاء من اللعب.

من أجل التواصل مع الطفل المصاب بالتوحد بشكل صحيح، يجب استخدام الصور لأنها أكثر فاعلية في إيصال المعنى المطلوب.

لا ينبغي عزل الطفل المصاب بالتوحد عن أقرانه أو الأطفال العاديين، بل يجب عليه الاختلاط بهم لأن هذه إحدى طرق علاج الطفل المصاب بالتوحد.

الطفل المصاب بالتوحد مثل الأطفال الآخرين لديه هوايات مفضلة مثل الرسم والتلوين وممارسة الرياضة والموسيقى، لذلك يجب تشجيعه على ممارسة هواياته.

أما بالنسبة لتعليم الطفل المصاب بالتوحد، فيمكنك تعليمه من خلال اللعب، على سبيل المثال، يمكنك تعليمه الأرقام من خلال عربات القطار.

عند التواصل مع الطفل، لا تستخدم كلمات غامضة أو طويلة، ولكن استخدم كلمات مفهومة معه.

الأطفال المصابون بالتوحد حساسون للأصوات العالية، لذا تجنب رفع صوتك أمامه، وكذلك خفض مستوى صوت التلفزيون، بالإضافة إلى تجنب التواجد معه في الأماكن المزدحمة مثل المولات والسوبر ماركت.

لا تبدو منزعجًا من سلوك الطفل خاصة أمام الناس، ولا تقرر مرافقته في الأماكن العامة.

بدلاً من ذلك، تدرب من خلال القصص المصورة وكافئ وعقاب على كيفية الحفاظ على هدوئه.

درب الطفل على الاعتماد على نفسه، فلا تجعله يمسك بيدك وتضعه على الشيء الذي يريده.

الحب من أهم الأسباب التي تساهم في علاج الطفل المصاب بالتوحد، حيث لا بد من إظهار الحب له لأن لديه الكثير من المشاعر والمشاعر.

يجب تفريغ طاقة الطفل الزائدة عن طريق القيام ببعض الأنشطة، مثل ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى المعسكرات أو الرحلات.

من الضروري لفت انتباه الطفل من خلال بعض الأصوات التي تأتي من بعض الوسائل المختلفة، مثل أصوات الموسيقى.

أسباب التوحد

من بين أسباب التوحد

البيئة

تعتبر العوامل البيئية من أسباب التوحد، حيث يعتقد الباحثون أن تعرض الأطفال للعدوى الفيروسية أو التلوث البيئي يؤدي إلى الإصابة بالمرض.

الحمض النووي

هناك جينات معينة من المحتمل أن تتسبب في إصابة الطفل بالتوحد، بالإضافة إلى حقيقة أن هذه الجينات لها تأثير قوي على نمو الدماغ.

وجود عوامل أخرى

في الآونة الأخيرة، يتضح أن هناك عوامل أخرى لها تأثير على انتشار هذا المرض، ومن هذه العوامل حدوث مشاكل أثناء الولادة بالإضافة إلى خلل في جهاز المناعة.

كما أن تلف اللوزة الدماغية، وهي جزء من الدماغ، هو أحد العوامل التي تحفز ظهور التوحد.

أعراض التوحد

هناك أعراض شائعة تشير إلى إصابة الطفل بالتوحد، وتشمل هذه الأعراض

صعوبات في المهارات اللغوية

الأعراض الرئيسية لاضطراب المهارات اللغوية هي

عدم القدرة على نطق الكلمات التي كان يعرفها سابقًا.

التحدث في سن متأخرة مقارنة بالأطفال الآخرين.

تكرار العبارات أو الكلمات مع عدم استخدامها في مكانها الصحيح.

ليس لديه القدرة على إجراء محادثات مع الناس.

يتحدث بنبرات مختلفة، أحيانًا بصوت آلي.

يتواصل بصريًا عندما ترى شيئًا ما.

ضعف المهارات الاجتماعية

تشمل أعراض هذه المشكلة

ليس لديه القدرة على الاتصال بالعين.

لا يظهر أي رد فعل عند نداء اسمه.

لا يستمع جيدًا إلى الشخص الذي يتحدث إليه.

ليس محبوب.

إنه يفضل اللعب بمفرده ويتوقع الشخص الذي يلعب معه في عالمه الخاص.

لا تدرك مشاعر الآخرين.

المشاكل السلوكية

من أهم أعراض المشكلات السلوكية التي تظهر على الشخص المصاب بالتوحد ما يلي

ليس لديه القدرة على الشعور بالألم، عدا حساسيته للصوت والضوء واللمس.

تصاب الأنبار برؤية أشياء معينة، مثل رؤية سيارة لعبة.

الكثير من النشاط والحركة.

يواجه صعوبات إذا طُلب منه مشاركة نشاط مع الآخرين.

يفقد أعصابه مع أي تغيير بسيط.

يقوم بحركات متكررة مثل التلويح بالأيدي والتأرجح.

علاج التوحد

حتى يومنا هذا، لا يوجد علاج واحد يناسب جميع الأطفال المصابين، ولكن هناك مجموعة من العلاجات التي يمكن اعتمادها في المدرسة أو في المنزل، بما في ذلك ما يلي

علاج تربوي وتربوي يمكن أن تستخدمه المدرسة أو المركز المتخصص في علاج مثل هذه الحالات.

العلاج السلوكي والمعرفي لتغيير سلوك الطفل.

بالإضافة إلى العلاج الدوائي، يتم ذلك عن طريق تناول بعض الأدوية التي يصفها الطبيب وتساعد في حل هذه المشكلة.

علاج أمراض اللغة والكلام الناتجة عن التوحد.

في النهاية، نود أن نقول إن التوحد، مثل أي مرض آخر، يحتاج إلى مزيد من الصبر والمثابرة.

يجب أن أوضح أن المصاب بالتوحد عندما يبدأ بالعلاج من مرضه، فإن ذلك يستمر إن شاء الله حتى يكون طفل اعتيادي جدا، وأيضًا هناك شيء آخر ضروري وهو أنه يلزم من الوالدة أن تبحث عن الحلول من خلال معلومات تفيد ابنها عن قرب أكثر ويجب عليها الصبر على هذا المرض نسأل الله لكم العافية من كل شر.