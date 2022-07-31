تجربتي في علاج الدوالي بالليزر ،الكثير من الأمور السيئة التي قد يصاب بها المسنين، وبعض الأعمار المتوسطة ، الدوالي التي قد تشكل عقبة في اكثر الأوقات لمن يتحرك بانتظام ، وللأسف لقد تعاهدت معها ، مما سبب لي بشكل كبير حيث كنتيجة للألم الذي كنت احس به اغلب الوقت لا يختلف شكل الدوالي من انسان الى اخر فكلها متوافقة حيث يكون لون الأوردة المتعرضة بالاصابة بالأحمر أو وردي.

تجربتي في علاج الدوالي بالليزر

سأشارككم اليوم تجربتي في علاج الدوالي بالليزر من خلال ما يلي

نتيجة لطبيعة عملي التي تتطلب الوقوف لفترات طويلة، أصبت بالدوالي.

كنت أعاني من ألم شديد، خاصة عند القيام بعملي.

لكنني بحثت على الإنترنت عن طرق لعلاج هذه المشكلة، حتى اكتشفت أنه يمكنك علاج الدوالي بالليزر.

من خلال خبرتي في علاج الدوالي بالليزر، رأيت أنه يتم إجراؤه دون الحاجة للتخدير، كما أنه يستغرق ساعة واحدة.

يتم إغلاق الدوالي والتخلص منها عن طريق إرسال إشارات ضوئية إلى الوريد.

وتكلفة علاج الدوالي بالليزر هي الأقل مقارنة بالتدخل الجراحي، وفترة النقاهة بعد إجراء الليزر أقل من الإجراءات الجراحية حيث يمكنك العودة إلى المنزل بعد ساعة واحدة من هذا الإجراء.

كما أنه من السهل علاج المنطقة المصابة دون الوصول إلى أي جزء آخر من الجسم.

بعد أن انتهيت من علاج الدوالي بالليزر، شعرت بتحسن كبير، والآن يمكنني القيام بعملي دون الشعور بأي ألم.

وكانت تلك تجربتي مع علاج الدوالي بالليزر.

أسباب توسع الأوردة

هناك العديد من العوامل التي تسبب الدوالي ومنها ما يلي

حمل

تكون النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة بالدوالي، نتيجة لانخفاض تدفق الدم من الساق إلى الحوض.

والجدير بالذكر أن هذا أمر طبيعي أثناء الحمل، لكنه يختفي بعد الولادة بثلاثة أشهر، لذلك لا داعي للقلق بشأنه.

العمر

مع تقدم العمر تفقد الأوردة مرونتها، وبالتالي يعود الدم الذي من المفترض أن يصل إلى القلب إلى الوريد مسبباً الدوالي.

هذه الدوالي زرقاء اللون، بسبب نقص الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى عدم تداولها في الرئتين.

الحمض النووي

إذا كان أحد أفراد الأسرة يعاني من الدوالي، فقد تكون مصابًا بهذه الحالة.

الوقوف لفترة طويلة

الوقوف لفترات طويلة هو السبب الرئيسي لتوسع الأوردة، لذلك تجنب الوقوف لفترة طويلة حتى لا تعاني من هذه الحالة.

زيادة الوزن

نتيجة لزيادة الوزن، ينخفض ​​تدفق الدم إلى الأوردة، مما يؤدي إلى توسع الأوردة.

الجنس

النساء أكثر عرضة للإصابة بالدوالي من الرجال، وذلك لعدة أسباب منها.

حدوث خلل هرموني أثناء الحمل، في سموم سن اليأس، بالإضافة إلى فترة ما قبل الحيض.

أعراض الدوالي

هناك علامات وأعراض تظهر على الشخص المصاب بالدوالي منها ما يلي

الشعور بألم في الساقين.

ظهور عروق وردية أو زرقاء.

ظهور أوردة منتفخة تشبه الحبل.

ألم شديد وخاصة بعد الوقوف لفترات طويلة.

انتفاخ في أسفل الساقين، بالإضافة إلى تشنجات عضلية.

الرغبة في الحكة حول وريد واحد أو أكثر.

ظهور تقرحات قد تصيب الجلد في المنطقة القريبة من الكاحل. يشير هذا إلى وجود مريض في الأوعية الدموية وقد يتطلب التدخل الطبي.

علاج الدوالي

هناك طرق مختلفة لعلاج الدوالي، بعضها يحتاج إلى تنفيذ من قبل الطبيب، ويمكن أيضًا علاجها بمفردها. تعرف على المزيد حول هذا الموضوع من خلال ما يلي

العلاج الذاتي

يمكن أن يخفف العلاج الذاتي من أعراض هذه الحالة ويتضمن ما يلي.

ارفع الساقين.

فقدان الوزن.

يجب عليك ارتداء ملابس فضفاضة وتجنب الملابس الضيقة حتى لا تتفاقم المشكلة.

تجنب الوقوف لفترات طويلة.

ممارسه الرياضه

علاج الدوالي لا يتطلب دخول المستشفى ولكن يمكن علاجه بطرق سهلة وبسيطة.

ومنها التمارين التي تعمل على تسكين الآلام.

ارتداء الجوارب المطاطية

ارتداء الجوارب المطاطية هو الخطوة الأولى في علاج الدوالي.

يجب ارتداؤه طوال اليوم وملفوفًا حول الساق.

بالإضافة إلى عصره، يتدفق الدم إلى الأوردة بشكل طبيعي.

أيضا في حالة شراء الجوارب المطاطية يجب التأكد من أنها مناسبة للساق بأخذ قياس الساق للتأكد من أنك تشتري جوارب مطاطية قوية وليست ضيقة.

علاجات أخرى للتخلص من الدوالي

إذا لم تجد العلاجات المذكورة أعلاه، يمكنك استخدام العلاجات التالية.

العلاج بالليزر.

التخلص من الدوالي عن طريق المعالجة بالتصليب.

من الممكن استخدام الجراحة من خلال القسطرة.

مساوئ العلاج بالليزر للدوالي

العلاج بالليزر للدوالي له آثار سلبية، منها ما يلي

نتيجة لعلاج الدوالي بالليزر، قد يحدث تغير في لون الجلد.

يمكن أن يصاب الجلد بحروق في المنطقة التي تم فيها استخدام الليزر.

احتمالية حدوث جلطات دموية بالرغم من أن حدوثها يعتبر ضئيلاً إلا أنه يمكن أن يصاب.

ألم شديد بعد الانتهاء من الليزر ولكن يمكن التغلب عليه باستخدام المسكنات.

قد يحتاج علاج الدوالي بالليزر إلى الخضوع لهذه العملية عدة مرات حتى يتم القضاء عليها تمامًا.

ظهور كدمات وانتفاخات في المنطقة المعرضة لأشعة الليزر.

عدم الشعور بالمنطقة المصابة إذا تم استخدام الليزر، ولكن الشعور بها يعود بعد فترة قصيرة من الزمن.

تلف الأوردة المراد علاجها.

علاج الدوالي بالليزر علاج مكلف إلى حد ما.

الوقاية من الدوالي

يمكن منع توسع الأوردة باتباع النصائح التالية

فقدان الوزن

يعتبر إنقاص الوزن من أول الأشياء التي تؤدي إلى تجنب الإصابة بالدوالي، لأن الوزن الزائد يسبب ضغطًا على أوردة القدمين، مما يؤدي إلى الإصابة بالدوالي.

ممارسه الرياضه

يساعد التمرين المنتظم على منع حدوث هذه المشكلة، حيث أنه يحفز الدورة الدموية بالإضافة إلى تقوية العضلات.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

اتباع نظام غذائي صحي يعتمد على تناول الألياف وتقليل الملح يحسن الصحة العامة، بالإضافة إلى منع الدوالي.

استلقي على الجانب الأيسر

في حالة حمل المرأة الحامل، يجب أن تستلقي على الجانب الأيسر بدلاً من الاستلقاء على الظهر، لأن ذلك يقلل الضغط على الحوض والأوردة، ويحسن صحة الجنين، بالإضافة إلى تقليل فرص نموه. توسع الأوردة.

رفع الساقين

يمكن أن يمنع رفع الساقين على الحائط أو على وسادة عالية أثناء الاستلقاء أو الجلوس توسع الأوردة.

تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة

لتنشيط الدورة الدموية وتجنب توسع الأوردة.

يجب أن تنتقلي من وقت لآخر لمدة نصف ساعة.

ابتعد عن التدخين

يساهم التدخين بشكل كبير في تكون الدوالي، لذلك يجب تجنبه.

عدم ارتداء الكعب العالي

تسبب الأحذية ذات الكعب العالي توسع الأوردة، لذا يجب ارتداء الأحذية المسطحة.

ارتداء الجوارب الضاغطة

تضغط الجوارب الضاغطة على الساقين مما يساعد على تنشيط الدورة الدموية وكذلك تدفق الدم داخل الأوردة.

يساعد ذلك في تجنب الدوالي، كما يُنصح بارتداء هذه الجوارب طوال اليوم.

وهكذا قدمت لكم قصتي المشوقة في تشافي الدوالي بتقنية الليزر ، بالإضافة إلى الخصائص التي قد تدعوكم لاستعمال الليزر في علاج مرض الدوالي ، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النصائح التي يفضل تطبيقها للحماية من الدوالي وأتمنى أن أكون قد قدمت لكم الفائدة التي تنتظرونها بفارغ الصبر.