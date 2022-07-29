تجربتي في علاج خشونة الركبة ،قبل الذهاب الى التعرف على مغامرات البعض في القضاء على اوجاع آلام خشونة الركبة، لابد من فهم هذه الحالة المرضية المنتشرة في هذا العصر، وما هي أسبابها ودواعيها، ومن المتعارف عليه في المراكز الصحية والبحثية أن مفصل الركبة هو المفصل الذي يحمل الجزء الأعلى من الجسم مع الفخذين، وهو نقطة وصلهم بعظمتي قصبة الساق، بالتالي فالحمل الواقع عليه كبير جدا.

تجربتي في علاج خشونة الركبة

هناك عدة طرق لعلاج خشونة الركبة، ويفضل البعض اللجوء إلى التجار في علاج خشونة الركبة للتخلص من آلام المفاصل. ومن بين هذه التجارب ومن أهم طرق العلاج ما يلي

التجربة الأولى

تقول إحدى السيدات إنها كانت تعاني من خشونة في الركبة، وكان هذا الخشونة يسبب لها ألمًا في منطقة مفصل الركبة، ولجأت إلى عدة طرق لعلاج هذه المشكلة، وفي النهاية استخدمت وصفة طبيعية تتكون من من الماء المغلي مع القرفة، وبعد الاستمرار بفترة معينة من هذه الوصفة بدأ الألم في الركبة يتلاشى تدريجياً.

التجربة الثانية

تخبر إحدى النساء أنها كانت تشعر بألم في مفصل الركبة، وكانت تعاني من حالة تسمى عرق النسا، وهذه المرأة استعملت ربع كيلو من أطباق الجيلاتين بالماء وسخنت هذا الخليط جيداً، وبعد تسخين لتر. من العصير الطبيعي يضاف ثم يوضع في الثلاجة حتى يتجمد ثم يشرب ثلاثة أكواب منه يوميا وهذه الوصفة حققت نتائج فعالة في العلاج.

التجربة الثالثة

تخبرنا هذه التجربة عن سيدة كانت تعاني من خشونة في الركبة لفترة طويلة جدًا لمدة ثلاث سنوات، لذلك لجأت إلى استخدام الكركمين لعلاج مشكلة الألم المزمن الذي كانت تشعر به، ولاحظت تحسنًا ملحوظًا في حالتها بعد ذلك. شعرت أنه لا أمل في علاج الحالة.

التجربة الرابعة

قالت إحدى السيدات التي كانت تعاني من آلام في مفصل الركبة، مع صعوبة في الحركة والنزول وصعود السلم، إنها استخدمت خليط العسل مع القرفة والماء المغلي، ولاحظت أن الألم بدأ يتلاشى بعد استمراره. هذا الخليط مرتين في اليوم لفترة من الزمن. أسبوع.

طرق علاج خشونة الركبة

يمكن علاج تصلب الركبة عن طريق تقليل فترة الجلوس أو الوقوف لفترة طويلة، ويمكن تجنب ذلك عن طريق تحريكها بشكل مستمر.

يجب الاهتمام بالتغذية بشكل عام حتى لا تضعف المناعة وتزداد الأمراض التي تسبب خشونة الركبة.

عدم تناول المشروبات الغازية، والتي تعد من أهم أسباب خشونة الركبة، حيث أنها تحتوي على مواد تقلل من كمية السائل الزليلي وتسبب ضعف العظام.

تناول مسكنات الألم، حيث ينصح بعض الأطباء بتناول مسكنات الألم أو الحقن التي تحتوي على الكورتيزون، لكنها علاج لفترة محدودة، ولا تخفف الألم إلا، ولا تعالج المشكلة الأساسية.

تستخدم الكمادات التي يمكن وضعها في مكان الألم ويزول الألم.

يجب الاهتمام بالتمارين الرياضية، حيث يتم تحسين الدورة الدموية في الجسم بشكل عام، وتحسين الدورة الدموية التي تغذي منطقة مفصل الركبة.

تساعد التمارين البسيطة مثل تحريك الركبة ذهابًا وإيابًا على تعزيز القوة وتساعد أيضًا على تحسين مرونة الأربطة، حيث يساعد السائل الزليلي في الحفاظ على مفصل الركبة.

علاج الأمراض التي تسبب مشاكل في مفصل الركبة، وعلاج الأمراض الوراثية منذ بداية الولادة، والأهم من ذلك استشارة الطبيب في حالة آلام الركبة المزمنة.

الامتناع عن التدخين إطلاقا، حيث يتسبب التدخين في تأخير الشفاء في حالة حدوث كسر أو جرح في مفصل الركبة مما يسبب مشاكل، وقد تصل المشكلة إلى خشونة في الركبة.

تناول بعض الأدوية تحت إشراف الطبيب المعالج مثل بانادول والعلاج بالأدوية يستغرق وقتاً طويلاً جداً حتى يتم الحصول على النتيجة المرجوة منه.

يعتبر تناول الشاي الأخضر والزنجبيل من أهم طرق علاج مشكلة خشونة الركبة.

تدليك مستمر لمنطقة الركبة، واستخدام زيت الزيتون.

يمكن إجراء التدخل الجراحي في بعض الحالات، مثل عمليات تنظيف الغضروف، وقد يتم استبدال مفصل الركبة في بعض الحالات. يتم إجراء العمليات الجراحية في حالة خشونة الركبة المزمنة.

علاج خشونة الركبة بالبصل

يستخدم البصل في علاج خشونة الركبة، وهناك العديد من التجار الذين أثبتوا فاعلية البصل في علاج هذه المشكلة، لأن البصل يحتوي على معادن مهمة جدًا للجسم بشكل عام، والمفاصل بشكل خاص. من بين فوائد البصل العديدة

حمض الفوليك يحتوي البصل على حمض الفوليك، وهو أحد أهم المصادر التي يمكن الحصول منها على حمض الفوليك. أظهرت العديد من الدراسات والتجارب الطبية أن البصل يقلل من هشاشة العظام، ويمكن استخدامه في علاج خشونة الركبة.

الكالسيوم يمكن الحصول عليه من عصير البصل حيث الكالسيوم هو لبنة بناء العظام، والبصل من أهم مصادره، لذلك يمكنه علاج مشكلة خشونة الركبة.

من المركبات التي تقلل من فقدان العظام، يحتوي البصل على هذه المكونات التي تعتبر مهمة للغاية في الحد من فقدان العظام، وبالتالي تقليل مشكلة الخشونة.

مضادات الالتهاب من المعروف أن البصل من أقوى المضادات الحيوية الطبيعية، وتعد الالتهابات من أكثر أسباب آلام الركبة شيوعًا.

فوائد أخرى للبصل فوائد أخرى مثل مضادات الحساسية والجهاز التنفسي، وكذلك تطهير الجسم، وكذلك الحفاظ على صحة الفم من البكتيريا التي تسبب الروائح الكريهة.

دواء آلام الركبة

يمكن استخدام الأدوية في علاج خشونة الركبة، حيث أن الأدوية لها دور فعال في تحسين وعلاج المشاكل التي تسبب الخشونة، ومن أهم الأدوية

مضادات الالتهاب، حيث تستخدم مضادات الالتهاب في علاج خشونة الركبة، وتستخدم في العلاج الأدوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات، كما تعمل هذه المضادات الحيوية على خفض درجة حرارة الجسم، بما في ذلك الإيبوبروفين والنابروكسين.

الباراسيتامول يستخدم هذا العلاج لتخفيف آلام الركبة الناتجة عن مشكلة ما. كما أنه يخفض الحمى ويخفض درجة الحرارة ويعالج الآلام المصاحبة للخشونة.

حمض الهيالورونيك، ويستخدم هذا العلاج على شكل حقن، وهي مادة تشبه تمامًا السائل الموجود في مفصل الركبة، وتقلل من حدوث الصدمات.

الكورتيزون، لا ينصح باستخدام هذه الحقن بكميات كبيرة لتجنب المخاطر والآثار الجانبية، وتستخدم هذه الحقن كمسكن للآلام في مفصل الركبة.

أقراص Avo soy، أحد العلاجات الأكثر شيوعًا المستخدمة في علاج خشونة الركبة، تحتوي على الكالسيوم والفوسفات وزيت فول الصويا غير القابل للتصبن.

أدوية أخرى، وهناك أيضًا بعض الأدوية الأخرى مثل Zansestop و Jointace، وكذلك Fburk و Flamogen، والتي يمكن استخدامها لعلاج خشونة الركبة.

علاج خشونة الركبة بالدواء النبوي

يلجأ الكثيرون إلى استخدام الطب النبوي لعلاج خشونة الركبة، وهي مجموعة من الأعشاب الطبيعية، ويلجأ إلى جلسات الحجامة والتدليك باستخدام الزيوت مثل زيت الزيتون مع هذه الأعشاب، ومن هذه الأعشاب المستخدمة ما يلي

زنجبيل؛

اشرب البابونج والعرقسوس.

فلفل.

الثوم والكرفس

الفجل والبقدونس.

جزر.

ليمون؛

نجمة اليانسون والنعناع.

يوكوميا، صفصاف.

مرض خشونة الركبة يعتبر من اكثر الأمراض انتشارا في الآونة الاخيرة، التي تكون بسبب تآكل الغضاريف التي تغطي مفصل الركبة، حيث انها بمثابة وسادة طرية ، تقوم بدورها في تخفيف الاحتكاك بين العظام لبساطة الحركة، ويحدث الأمر تدريجياُ حيث تضعف الغضاريف التي تكون على سطح المفصل.