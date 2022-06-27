تجربتي فِيْ تبييض بشرتي خلال 30 يوم

تجربتي فِيْ تبييض بشرتي فِيْ 30 يومًا. نظرًا لأن معظم النساء يفضلن الحصول على بشرة أفتح بدرجتين على الأقل من المعتاد، مع لون بشرة موحد، إما بالنسبة للوجه أو الجسم، لذلك فِيْ غضون 30 يومًا سنتعلم طرقًا لتبييض وتفتيح البشرة وستفحص بعضًا من جربي هذه الطرق مع بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تفتيح بشرتك.

لتبييض البشرة

تبييض البشرة هُو مصطلح يسمى الممارسة المحددة لاستخدام مواد كيميائية معينة بطرق محددة فِيْ محاولة لتفتيح لون البشرة عن طريق تقليل كَمْية الميلانين فِيْ الجلد، والجدير بالذكر أن هذه المواد تأخذ شكل أشياء كثيرة مثل الأدوية، الكريمات، البخاخات، إلخ. لقد أثبتت معظم هذه المواد بالفعل فعاليتها وقيمتها، بينما ثبت أن بعضها سام أو تركت بعض الآثار الجانبية بعد استخدامها، مثل المواد الكيميائية المحتوية على الزئبق.

العوامل التي تسبب البشرة الداكنة

من أهم العوامل التي تؤدي إلى البشرة الداكنة وتغيير لونها إلى درجتين أخريين أغمق ما يلي من السطور

التعرض المفرط لأشعة الشمس.

التهاب وتهِيْج الجلد.

شيخوخة

حبوب منع الحمل.

حب الشباب آثار حب الشباب.

سوء التغذية.

التلوث البيئي.

أسلوب حياة سيء.

الآثار الجانبية لبعض الأدوية.

كيف يمكنني تبييض بشرتي فِيْ 30 يوما

إن تبييض البشرة أو ما يسمى بتبييض البشرة هُو هدف كثير من النساء وخاصة اللواتي يتعرضن باستمرار لأشعة الشمس والعوامل الخارجية، لذلك من خلال الأسطر التالية سنتعرف على طريقة تفتيح البشرة خلال 30 يوم

استخدام الخلطات والوصفات الطبية لتبييض لون البشرة.

اللجوء إلى الأدوية والعقاقير التي تحفز مستويات إفراز الميلانين ولكن بعد استشارة الطبيب.

استخدم كريم أو مصل طبي مناسب لتفتيح البشرة.

النوم الكافِيْ لمدة ثماني ساعات فِيْ اليوم.

استخدم دائمًا واقيًا من الشمس لحماية نفسك من أشعة الشمس.

اشرب كَمْيات كافِيْة من الماء.

التقشير المستمر للجلد.

نظف الوجه جيدًا.

اعتمد على التغذية السليمة.

رطب البشرة بمرطب مناسب.

تجربتي فِيْ تبييض بشرتي فِيْ 30 يومًا

تقول إحدى النساء إنها مارست روتينها للعناية بالبشرة لمدة ثلاثين يومًا، وكان هذا الروتين مرتبطًا بالتبييض والترطيب، ولاحظت بالفعل أن لون بشرتها أصبح أفتح من ذي قبل، بالإضافة إلى حَقيْقَة أن لديها ترطيبًا مثاليًا . لذلك ينصح باللجوء إلى مرطب وتفتيح لون البشرة ولكن مع ضرورة ملاءمة الكريم أو المزيج المستخدم مع نوع البشرة.

تجربتي مع خليط التبييض السحري

تقول فتاة فِيْ العشرينيات من عمرها إنها تتبع خلطة سحرية لتبييض هذا الخليط المكون من السكر والعسل وزبدة الشيا وزيت الزيتون مع نوع من الكريمة المرطبة، وتجمع هذه المكونات معًا بكَمْيات متساوية وتستخدم هذا الخليط قبل حوالي ساعة الاستحمام بتدليك الجسم بالكامل بهذا الخليط وبعد الاستحمام يجب استخدام المرطب المناسب.

تجربتي مع خليط تبييض القدم

تبييض الساقين ليس بالأمر السهل، لأنه لا يوجد الكثير من الخلطات التي لا تعمل، ولكن من خلال البحث، أوصت فتاة فِيْ العشرينات من عمرها باستخدام مزيج يتكون من زيت الزيتون وحَلْيب جوز الهند والليمون وماء الورد، على قدم المساواة مع دهنه على القدمين قبل الاستحمام لمدة نصف ساعة، مع الاستمرار فِيْ هذه الخطوات لمدة 30 يومًا.

تجربتي مع خليط التبييض للمناطق الحساسة

تقول إحدى النساء إن تبييض المنطقة الحساسة كان من أصعب الأمور على رعايتها الشخصية، لكن باستخدام كريم بوبانا مع ماء الأرز مرتين فِيْ اليوم والترطيب بالمرطب المناسب، لاحظت وجود لون للبشرة على الأقل. أفتح درجتان من ذي قبل، لذلك يعتبر كريم بوبانا للمناطق الحساسة مع ماء الأرز من أكثر الكريمات التي يمكن استخدامها.

تجربتي مع حبوب تبييض البشرة

تقول إحداهن إنها استمرت فِيْ تناول أقراص الجلوتاثيون 750 مجم لمدة خمسة عشر يومًا، لكنها لم تنجح، وعندما سألت الصيدلي، أخبرتها أنها يجب أن تتناول هذه الحبوب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. احصلي على النتيجة المرجوة، واستمري فِيْ تناول الحبوب، لكن من الضروري استشارة طبيبك قبل الشروع فِيْ هذه الخطوة.

خلائط تبييض البشرة

هناك العديد من التوليفات التي بدورها تبيض لون البشرة، وتختلف هذه التوليفات وتختلف عن بعضها البعض من حيث المكونات، ومن حيث نوع الجلد الذي يستخدم من أجله هذا المزيج، والأهم من هذه الخلطات، والأكثر مناسب لجميع أنواع البشرة وهِيْ

خليط الصبار ملعقتان كبيرتان من جل الصبار الطبيعي يتم مزجهما مع ماء الورد ووضعهما فِيْ الثلاجة لمدة ساعتين ثم تدليكهما على البشرة.

حَلْيب جوز الهند اخلطي ملعقة كبيرة من حَلْيب جوز الهند مع ربع ملعقة صغيرة من الليمون وماء الورد ودلكيها على البشرة بهذا الخليط ثلاث مرات فِيْ الأسبوع.

زيت الزيتون والليمون نضع ربع ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ونخلط المزيج جيداً وتدلك البشرة بالمكونات مرتين أسبوعياً.

نصائح لتبييض البشرة

هناك العديد من النصائح المهمة التي يجب اتباعها حتى يكون لكل امرأة بشرة نضرة وخفِيْفة، ومن أهم هذه النصائح وأكثرها وضوحًا ما يلي من السلسلة

اشرب الكثير من الماء يوميًا.

نظف البشرة جيدًا باستخدام منظف مناسب.

ابق بعيدًا عن ضوء الشمس قدر الإمكان.

استخدم واقي الشمس المناسب.

رطب البشرة مرتين فِيْ اليوم.

تقشير الجلد.

تناول الأطعمة الصحية مثل الفاكهة والخضروات.

لذا؛ وصلنا إلى نهاية المقال عن تجربتي فِيْ تبييض بشرتي فِيْ 30 يومًا، تعلمنا فِيْها كيفِيْة تبييض بشرتي فِيْ 30 يومًا، بالإضافة إلى بعض تجارب تبييض بشرتي خلال فترة 30 يومًا، مع بعض الخلطات ونصائح لتبييض البشرة.