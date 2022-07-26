تجربتي مع علاج خشونة الركبة، ماهِيْ أعراض خشونة الركبة، أن خشونة الركبة هي أد الأمراض التي تصيب مفاصل الركبة وتؤدي إلى صعوبة الحركة في الركبة، بالإضافة إلى وجود الالم في منطقة الركبة، تصيب بالاخص كبار السن بالإضافة إلى الناس الذي يعملون في أعمال تحتاج إلى وقوف لوقت كبير،ان خشونة الركبة تعني أن هناك خلل في السائل الموجود في الركبة مما أدى إلى حدوث الهشونة،يوجد الكثير من الأعراض التي تدل على وجود خشونة الركبة، وسوف تفيدكم من خلال العربي اليوم ونتحدث عن تجربتي مع علاج خشونة الركبة، ماهِيْ أعراض خشونة الركبة.

تجربتي في علاج خشونة الركبة

فِيْ بداية تجربتي فِيْ علاج خشونة الركبة بدأت أشعر بألم طفِيْف حول مفصل الركبة، ثم زاد الألم وأصبح مستمراً، وبعد ذلك بدأت أعاني من آلام المفاصل الأخرى، على هذا النحو. كالآتي

ألم يزداد تدريجياً فِيْ الصباح أو عند الجلوس لفترات طويلة. ضعف فِيْ العضلات حول الركبة، مما يجعلها أكثر عرضة للالتواء. ارتفاع درجة حرارة المفصل. قلة النوم. تورم واحمرار فِيْ الركبة.

ما هي أسباب خشونة الركبة؟

تسبب السمنة المفرطة ضغطًا مستمرًا على مفصل الركبة. عدوى النقرس. كبروا فِيْ السن كثرة صعود ونزول السلالم. زيادة الجهد البدني. تشوهات العظام. التغيير الهرموني الذي تتعرض له المرأة يسبب هشاشة العظام، مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالعدوى. كسر مفصل الركبة.

أسباب خشونة الركبة فِيْ سن مبكرة

الكثير من الحمل على مفاصل الركبة. الجلوس بشكل غير صحيح، مثل التربيع. عدم تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على الكالسيوم وفِيْتامين د. سوء التغذية. زيادة الوزن.

ما هِيْ أعراض الركبة الخشنة؟

ألم تدريجي أثناء الصباح أو عند الجلوس لفترات طويلة. ضعف العضلات حول الركبة، مما يجعلها أكثر عرضة للالتواء. ارتفاع درجة حرارة المفصل. تورم واحمرار فِيْ الركبة. قلة النوم بسبب الآلام الشديدة.

ما هُو علاج الركبة الخشنة بالاعشاب

البابونج ينقع فِيْ الماء المغلي ثم يشرب، فهُو يساعد على تخفِيْف الآلام وتهدئة الأعصاب. زيت الزنجبيل يدهن على الركبة بتدليك لطيف، فهُو يزيل الآلام المصاحبة لخشونة الركبة. الخردل يخلط مع كَمْية قليلة من الماء ثم يوضع مباشرة على الركبة، فهُو يعمل على تخفِيْف آلام الركبة عن طريق تنشيط الدورة الدموية فِيْ الأوردة والشرايين حول مفصل الركبة.

ما هِيْ طرق الوقاية من مشاكل خشونة الركبة

تناول بعض المكَمْلات الطبية مثل زيت كبد سمك القد، والذي يلعب دورًا فِيْ تقليل الإنزيمات التي تضر بالغضروف فِيْ المفاصل، والكركَمْ، وعصير الكرز الحامض، والبروميلين من الأناناس. اتبع نظامًا غذائيًا مناسبًا مضادًا للالتهابات. تجنب تناول الأطعمة المصنوعة من الدقيق الأبيض والسكر لأنها من الأسباب الرئيسية لالتهاب المفاصل. حافظ على وزن صحي. ارتدِ أحذية طبية مناسبة. قم ببعض التمارين المفِيْدة لبناء العضلات.

تجربتي فِيْ علاج خشونة الركبة صعبة للغاية بالنسبة لي، لكنني اتبعت كل طرق الوقاية، وأهمها الحفاظ على الوزن، وتناول الأطعمة المفِيْدة التي تحتوي على مضادات الالتهاب، وممارسة الرياضة لبناء العضلات.

مع التقدم العلمي الحاصل في العالم، اصلح هناك تقدم كبير في الطب،حيث أن أمراض مثل مرض خشونة الركبة أصبح بالإمكان علاجها والتخلص من اعراضها، عليك عزيزي اتباع تعليمات الطبيب والالتزام بالعلاج لكي تتخلص من الأعراض المؤلمة المصاحبة لخشونة الركبة، ولمعرفة الأسباب التي تؤدي إلى خشونة الركبة يمكنك تفادي حدوث هذا المرض معك.