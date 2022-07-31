تجربتي كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، لقد تسائل الكثير من الأفراد ممن يبحثون عن الدراسة الجامعية بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية حول التعرف على كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي وهل ينصح بالتسجيل فيها ، كون هنالك العديد من الجامعات والاكاديميات ولكن القليل منها من اكتسب الشهرة ، سواء بشكل سلبي أو إيجابي، تابعوا معنا للتعرف على المزايا والعيوب الخاصة بالكلية .

كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

وهي إحدى الكليات العسكرية في المملكة وهي إحدى أذرع وزارة الدفاع الجوي الملكي السعودي. تأسست عام 1419 هـ الموافق 1998 م. إعداد وتخريج ضباط بدرجة من الكفاءة، ويتمتع الخريج بدرجة ملازم، ويحصل المنتسب أيضًا على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية في الدفاع الجوي، حيث يمكن للضابط المتخرج التعامل مع جميع أنظمة الدفاع الجوي، حيث يكون الدهان. يحرص على إشباعه بالعلوم العسكرية والمادية والفكرية والعديد من المهارات القيادية العسكرية حتى يتمكن من التعامل وفق ما يقرره هذا التخصص العسكري الحساس.

تجربتي مع كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

غالبًا ما يبحث الطلاب الجدد في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي عن تجارب زملائهم القدامى الذين التحقوا بالكلية، لمعرفة إيجابيات وسلبيات الكلية، حيث يشرح الكثيرون تجاربهم المختلفة طوال فترة الدراسة في أحد التخصصات داخل الكلية. كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي وفيما يلي نذكر بعض تجارب الطلاب داخل كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي لعام 2022 م

التجربة الأولى

نقدم لكم التجربة الأولى التي يشرح فيها الطالب الملتحق مدة الدراسة في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي والتي تستمر 3 سنوات، ويوضح تجربته الممتعة حيث حرص الطالب على الدراسة بأعلى درجات النجاح في جميع المواد الدراسية موضحاً أن الجامعة توفر للطلاب عددًا كبيرًا من المزايا. والخدمات الطلابية التي من شأنها أن تساعد الطالب على التفوق في هذا القطاع العسكري.

التجربة الثانية

أما صاحب التجربة الثانية، فيوضح أن كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي من الكليات التي تقدم الخدمات والمعرفة التي يحتاجها الطلاب طوال سنوات الدراسة، حيث توفر راتباً شهرياً، وسكن قريب من الجامعة.، وكذلك الوجبات الصحية والمتنوعة، والعديد من المزايا الأخرى. يتمتع بها الأفراد داخل الكلية.

شروط كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

بعد أن ذكرنا لكم تجارب الأفراد داخل كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي، سوف نستعرض معكم شروط الالتحاق بهذه الكلية

يجب أن يكون المتقدم حسن السمعة والسمعة.

استكمال شهادة الثانوية العامة تخصص (علوم طبيعية أو تقنية) لجميع الكليات. يجب أن تكون الشهادة حديثة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن سبعة عشر (17) ولا يزيد عن اثنين وعشرين (22) عامًا.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ويستثنى من هذا الشرط أولئك الذين نشأوا مع والديهم خارج المملكة.

اجتياز المقابلة الشخصية وكافة الفحوصات الطبية الصادرة عن اللجنة الطبية للجنة القبول العسكرية المركزية. علما أنه لا يحق للطالب طلب إعادة الفحص للفحص الطبي عند إصداره لأول مرة.

أن تكون الطالبة متزوجة من سعودية.

يجب أن تتحقق متطلبات الطول مع الوزن وفقًا للوائح الطبية المعتمدة.

تحقيق كافة الشروط التي تقرها الكلية في التخصصات المختلفة.

ألا يكون قد فصل من كلية عسكرية لأي سبب من الأسباب.

ألا يكون محكوما عليه في قضايا جنائية أو تتعلق بالأمانة والشرف.

المستندات المطلوبة للتسجيل في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

فيما يلي نستعرض معكم المستندات المطلوبة لقبول طلب الالتحاق بكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي للعام 1444 هـ

إثبات هوية والدة مقدم الطلب.

نسخة من خلاصة القيد لوالد الطالب.

صورة من شهادة الثانوية العامة.

نسخة من البطاقة الوطنية للطالب أو بطاقة الإقامة.

نسخة من شهادة اختبار القدرات العامة للمركز الوطني للقياس والتقويم.

صورة من معادلة الشهادة إذا كانت من خارج المملكة.

نسخة من شهادة اختبار التحصيل.

كيفية التسجيل في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

يمكن للمواطنين السعوديين التسجيل في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي باتباع الخطوات الإلكترونية البسيطة التالية

الدخول إلى بوابة القبول الموحد التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية.

اضغط على التقديم للكليات العسكرية.

إدخال جميع المعلومات والبيانات حسب المواعيد التي تحددها الكلية.

قم بتحميل المستندات المطلوبة.

تحقق من البيانات المدخلة.

إجراء الموافقة على الشروط والأحكام.

اختر أيقونة (تأكيد الطلب).

البرنامج الدراسي في كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي

لا يختلف البرنامج الدراسي لكلية الملك عبد الله للدفاع الجوي كثيرًا عن باقي الكليات العسكرية المنتشرة في المملكة. فيما يلي نعرض لكم برنامج ومزايا الدراسة في كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي

مدة الدراسة في كلية الدفاع الجوي ثلاث سنوات تقسم على فصلين دراسيين سنويا.

الطالب حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية.

تقدم الكلية راتباً شهرياً للطلاب بمقدار نصف راتب الفرد برتبة ملازم لكامل فترة الدراسة.

دفع تكاليف الدراسة للطلاب.

توفير وجبات الطعام للطلاب طوال فترة الدراسة.

يتم تغطية تكاليف لوازم الدراسة طوال فترة الدراسة.

توفر سكن جامعي قريب من مكان الدراسة.

يوفر تأمينًا طبيًا شاملاً لجميع الطلاب المنتسبين.

– تعيين الطالب الخريج بدرجة (ملازم) وفق نظام خدمة الضباط.

كلية الملك عبدالله لتخصصات الدفاع الجوي 1444

يبين الجدول التالي جميع اختصاصات كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي لعام 1444 هـ

تخصص البرنامج تخصص علوم عسكرية يتم فيه دراسة جميع الموضوعات المتعلقة بالطرق الميدانية والعلمية، وكذلك كل ما يتعلق بإدارة الحروب والقتال في المعارك. تخصص أنظمة الدفاع الجوي تم توضيح خطط الدفاع الجوي وآلية عمل أسلحة الدفاع وكل ما هو جديد في صناعة السلاح. التخصص في التدريب العسكري والأخلاق تأهيل الضابط للعمل في أحد القطاعات العسكرية ذات العلاقة. تخصص دراسات مدنية يقوم بتدريس عدد من الدورات التدريبية الخاصة بالمسار الأكاديمي. تخصص الدفاع الجوي يشرح كل ما يتعلق بالدفاعات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي.

رابط إلى كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي rsadf.gov.sa

توفر كلية الملك عبد الله للدفاع رابطًا إلكترونيًا تقدم من خلاله كافة المعلومات المتعلقة بالتقديم والقبول والتسجيل في الكلية، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي توفر الوقت والجهد على المستفيدين، ويمكنك الوصول إلى الرابط الإلكتروني. رابط مخصص للكلية “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم أهم المعلومات حول أحدى الكليات تجربتي كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، و رابط إلى كلية الملك عبد الله للدفاع الجوي rsadf.gov.sa ، و كلية الملك عبدالله لتخصصات الدفاع الجوي 1444 ، و شروط كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي ، و