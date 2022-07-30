تجربتي لزيادة وزن طفلي، تشتكي مجموعة كبيرة من النساء من مشكلة قلة وزن الطفل بشكل كثير وظاهر ، مما يجعل الطفل عرضة ل لإصابة بالأمراض المناعية الكثير المنتشرة حول العالم بسبب عدم حصول المولود على الطعام الصحيح المناسب لنموه بشكل صحي ولقد كنت اشتكي كثيرًا من تلك المعضلة، وحاولت بأكثر من طريقة أن أقضي على مشكلة قلة الوزن المفرطة التي أثرت على طفلي.

تجربتي في اكتساب الوزن لطفلي

عدم اتباع نظام غذائي صحي مع الطفل يسبب له العديد من المشاكل منها مشكلة النحافة أو سوء التغذية وما يصاحبها من أمراض المناعة وفقر الدم نتيجة قلة الطعام الذي يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لجسمه ونموه الصحي. .

عانيت من هذه المشاكل مع طفلي وتمكنت من ابتكار بعض الطرق التي يمكن استخدامها لزيادة وزنه بطريقة صحية، وكانت البداية بمزج اليانسون النجمي مع التين في كوب حليب كامل الدسم، وهذا كان للخليط فوائده في زيادة وزن طفلي بشكل واضح وصحي.

كما جربت استخدام مشروب الحلبة مع السمسم والمكسرات، مما ساعدني على زيادة وزن طفلي والحصول على العناصر الغذائية التي ساعدته على النمو بشكل أفضل وهذه هي تجربتي الكاملة في اكتساب الوزن لطفلي.

أسباب فقدان وزن الطفل

هناك عدد من الأسباب التي تجعل الطفل يفقد الوزن أو لا ينمو بمعدل مناسب لعمره، منها ما يلي

ينشغل الطفل باللعب أثناء الوجبات الأساسية، أو تناول الوجبات أثناء ممارسة بعض الأنشطة التي تتطلب الكثير من الجهد، ولا يحصل على السعرات الحرارية المناسبة لهذا النشاط والجهد.

عندما يصاب الطفل ببعض الأمراض كالسكري، أو الإصابة بالديدان المعوية في المعدة التي تتغذى على طعام الطفل.

عدم الاهتمام بإدخال البروتينات والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات في طعام الأطفال، وبالتالي فقدان هذه العناصر التي تساعد الطفل على النمو بشكل صحي.

يتعرض الطفل للاكتئاب أو لبعض المشاكل النفسية التي تعيق امتصاص الطعام بشكل جيد في الجسم.

يحتاج بعض الأطفال إلى تناول سعرات حرارية كبيرة للتعويض عن النشاط الإضافي الذي يقومون به في حياتهم اليومية مقارنة بالأطفال الآخرين، مما يؤدي إلى فقدانهم للوزن.

قد تكون العوامل الوراثية هي السبب الرئيسي لقلة حجم ووزن الطفل.

فوائد السمسم في زيادة وزن الطفل

يستخدم السمسم في العديد من وصفات زيادة الوزن لاحتوائه على العديد من العناصر التي تساعد بشكل فعال، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية. تشمل هذه الوصفات ما يلي

وصفة السمسم والبسكويت

خليط البسكويت مع السمسم من الأطعمة التي تحفز زيادة الوزن، بالإضافة إلى المذاق اللذيذ والمفضل للأطفال. تم تحضير هذه الوصفة على النحو التالي

المكونات

1/2 كوب سمسم بودرة.

كوب كبير من البسكويت المفتت.

كوب حليب كامل الدسم.

2 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

كيف تستعد

في البداية، ضعي الحليب في قدر على نار خفيفة حتى يسخن جيدًا.

اخلطي جميع المكونات الأخرى في وعاء للحصول على خليط متجانس، وأضيفي إليه الحليب الساخن.

نسكب جميع المكونات في طبق الطفل، وبالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين، يمكن تزيينها بقطع من الفاكهة أو المكسرات.

وصفة السمسم ودبس الرمان

تساعد هذه الوصفة على زيادة وزن الطفل والحصول على العديد من الفوائد الغذائية الهامة لنموه. يتم تحضير الوصفة على النحو التالي

المكونات

250 جرام سمسم مطحون.

500 جرام من الحلبة المطحونة.

1000 جرام سمن.

كيلوغرام من دبس السكر الأسود خالي من الشوائب.

1/2 كيلو دقيق ابيض.

حفنة من المكسرات المبشورة.

كمية الماء الدافئ.

كيف تستعد

أحضر قدرًا وارفعه على نار معتدلة حتى يسخن.

أضيفي الدقيق تدريجيًا مع التحريك جيدًا حتى يتحول لون الطحين إلى اللون الذهبي.

استمر في الخلط مع باقي المكونات للحصول على خليط متماسك.

صب المكونات في وعاء بغطاء محكم، واستخدمه حسب الحاجة.

يوصى بإعطاء الطفل 4 ملاعق كبيرة من الخلطة السابقة بشكل يومي للوصول إلى النتائج المرجوة وهي زيادة وزنه بسرعة.

اليقطين لزيادة وزن الطفل

كما يساعد اليقطين في زيادة وزن الطفل بشكل واضح، فهو غذاء يحتوي على العديد من الخصائص التي تحفز نمو الطفل بشكل طبيعي، كما أنه يعزز قدرة جهاز المناعة لدى الطفل على القيام بوظائفه والوقاية من الأمراض المختلفة، كذلك من حيث قدرته على التخلص من الديدان المعوية التي تؤدي إلى فقدان الطفل للوزن وعدم نموه بشكل صحيح.

ليس هذا فقط، بل يساعد اليقطين في علاج مشاكل الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي للطفل، بما في ذلك منع الإمساك، ويتم استخدامه عن طريق غلي اليقطين وإدراجه في وجبات الطفل الرئيسية لإيصال نتائج سريعة في زيادة الوزن.

العدس لزيادة الوزن

العدس من الحبوب الغذائية التي تتميز باحتوائها على العديد من الفوائد والمزايا الصحية لصحة أطفالنا، وتساهم بشكل فعال في زيادة وزنهم بالشكل المطلوب، لأن العسل يحتوي على حمض الفوليك وأنواع متعددة من الفيتامينات التي تعزز التغذية السليمة للحيوان. الطفل، بالإضافة إلى احتوائه على الدهون والكوليسترول المفيدة للتحسين. من عملية الهضم.

نصائح لزيادة وزن الطفل

يجب على الأم أن تلجأ إلى بعض النصائح التي تساعدها في مهمتها على زيادة وزن طفلها بطريقة صحية وسريعة، مع ضمان حصوله على العناصر الغذائية اللازمة لعملية نموه المثالية. تتضمن هذه النصائح ما يلي

الحرص على تقسيم وجبات الطفل إلى وجبات صغيرة على مدار اليوم، تصل إلى 8 وجبات في اليوم.

زيادة كمية الوجبات تدريجيًا، ولكن الأهم هو توفير وجبات تحتوي على سعرات حرارية عالية، حتى وإن كانت بكميات أقل.

الاهتمام بإدراج الفاكهة والخضروات في وجبات الطفل المختلفة.

لدى الطفل سوائل وماء طوال اليوم للمساعدة على هضم الأطعمة بشكل جيد ولا يعاني من عسر الهضم.

يجب الاهتمام بإرضاع الطفل في الأشهر الستة الأولى من حياته ببعض الأطعمة التي يسهل هضمها.

قم بتضمين منتجات الألبان والفاصوليا وأجزاء الدجاج والبيض في نظام الطفل الغذائي لأنها تساعده على النمو الصحي.

يمكن إعطاء الطفل وجبات من مادة Cerelac، ولكن يجب استشارة طبيب الأطفال أولاً.

يجب الحرص على تضمين المواد البروتينية في طعام الطفل، لأن البروتين هو أحد العناصر الأساسية في تعزيز نمو الطفل وزيادة الوزن بشكل طبيعي.

على الأم أن تشجع طفلها على تناول الطعام طوال اليوم بدلاً من ترك وقت كبير بين كل وجبة، وذلك للتأكد من حصوله على السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمه ونشاطه اليومي، وأهمها الطعام الذي يحتوي على الكربوهيدرات. مثل الفواكه المجففة.

يوصى بإضافة الكاكاو مع الحليب كامل الدسم في وجبات الطفل المختلفة.

يوصى بتوفير كميات كبيرة من الأطعمة التي يفضلها الطفل، بشرط أن تكون لها فوائد غذائية متعددة، والاستغناء عن الأطعمة منخفضة القيمة الغذائية من النظام الغذائي للطفل.

الامتناع عن تقديم الأطعمة المقلية والمعالجة التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة في النظام الغذائي للطفل، مثل الوجبات السريعة التي تحتوي على الكثير من الزيوت والدهون الثلاثية.

مساعدة الطفل على أداء التمارين المناسبة لسنه لزيادة الكتلة العضلية داخل جسمه، مما يساهم في تقليل الوزن الزائد، وتنمية جسمه بشكل رياضي وصحي.

السمسم يعتبر من ابرز الحبوب الغذائية التي تستعمل على ارتفاع الوزن بشكل رئيسي ، وذلك بسبب وجود مجموعة كبيرة من العناصر المتنوعة التي تساهم في ارتفاع قيمته الغذائية من خلال تجربتي لزيادة وزن طفلي، هناك مجموعة كبيرة من الوصفات الطبيعية التي يستعمل فيها السمسم من أجل ارتفاع وزن الأطفال بشكل قوي وفعال.