تجربتي مع أوراق الزيتون للتخسيس، حيث كنت أعلم أن نبات الزيتون يوجد فيه مجموعة كبيرة من الفوائد الغذائية والفيتامينات المواد المفيدة لأعضاء الجسم وكنت استعمله بكثرة، ولكني لم اكن اعلم بفوائد أوراق الزيتون التي ظلت مجهولة الفوائد لدي لفترة طويلة من الزمن، وعندما ظهرت لي فوائده المتنوعة والصادمة صحياً قررت اختبارها وعند ظهور النتائج المُرضية قررت أن أحكي قصتي مع أوراق الزيتون لتخفيف الوزن.

تجربتي مع أوراق الزيتون لفقدان الوزن

تقول إحدى السيدات في ضوء تجربتي مع أوراق الزيتون للتخسيس، كنت أعاني من زيادة الوزن في الجسم، حيث كنت أعاني من وجود الدهون في منطقة البطن، واتبعت نظامًا غذائيًا، ومارست الرياضة. لكن الوزن انخفض بشكل غير ملحوظ، لكنني وجدت طبيبًا في التلفاز يشرح فوائد زيت الزيتون، خاصة في علاج النحافة، أحضرته، وكنت أتناول كوبًا مغليًا من هذه الأوراق مرتين يوميًا.

بعد شهر من هذه الوصفة لاحظت انخفاضا كبيرا في الوزن واختفت الدهون التي كانت في منطقة البطن وحصلت على جسم رائع، لذلك من خلال تجربتي مع أوراق الزيتون للتنحيف أنصح كل من يريد الوصول إلى الوزن المثالي بسرعة للاستمرار بشرب أوراق الزيتون.

مكونات أوراق الزيتون

تتكون أوراق الزيتون من العديد من العناصر المهمة التي تفيد الجسم، ومن مكوناتها

مركب بوليفينول.

الليسين مع الأوليوروبين.

مضادات الأكسدة تحارب الالتهابات.

مواد مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات.

فوائد أوراق الزيتون لفقدان الوزن

أما بالنسبة لفوائدها في إنقاص الوزن فهي

تساعد أوراق الزيتون في زيادة معدل الحرق في الجسم.

يحتوي على الأوليوروبين الذي يساعد على تقليل الدهون في الجسم.

يحتوي على عامل محفز لعملية التمثيل الغذائي.

يقلل من الرغبة في تناول الطعام، مما يقلل من دخول السعرات الحرارية إلى الجسم.

يساعد على إزالة السموم من الجسم.

يساعد على حرق الدهون في الأرداف والبطن.

يحرق سعرات حرارية عالية.

فوائد اوراق الزيتون للجسم

هناك فوائد طبية للجسم يمكن الحصول عليها عند استخدام أوراق الزيتون منها

الوقاية من مرض الزهايمر، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، كما يساعد في القضاء على الأمراض العصبية.

مسكن قوي لآلام المفاصل.

يحسن الهضم في الجهاز الهضمي.

يعالج مشاكل الشعر والجلد المختلفة.

يعالج الهربس لاحتوائه على عناصر مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يساعد في القضاء على الهربس حتى لا يدمر الخلايا المحيطة.

يعالج تصلب الشرايين وأمراض القلب بشكل عام.

قدرتها على التغلب على مرض السكري، حيث تقلل من مستوى السكر في الدم، وتتحكم في الأنسولين.

يقوي مناعة الجسم بسبب مضادات الأكسدة ومضادات الالتهاب.

عامل مساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم.

يمنع الإصابة بالسرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يعالج أعراض الشيخوخة، ويحمي البشرة من أضرار أشعة الشمس.

يعالج أمراض هيليكوباكتر بيلوري التي تسبب قرحة المعدة وبكتيريا المكورات العنقودية.

يعالج نقص المناعة ضد نزلات البرد والانفلونزا وقروح البرد.

يحفز بناء الخلايا التي تساعد في بناء العظام، حيث يحميها من فقدان الكثافة وهشاشة العظام.

محاربة الكولسترول السيئ في الجسم.

علاج العديد من الأمراض الأخرى مثل شلل الأطفال، والصدفية، والملاريا، والحساسية، والسل، والتهاب الكبد، والتهابات اللثة.

يقي من الإصابة بسرطان القولون، حيث يقي من الإصابة بالعدوى المختلفة.

يساعد على تقوية البصر لاحتوائه على فيتامين أ.

طريقة استخدام أوراق الزيتون

هناك العديد من الطرق المختلفة لاستخدام أوراق الزيتون للحصول على فوائدها، ومنها

تُسحق أوراق الزيتون المجففة وتوضع في كوب من الماء المغلي، ثم تُحلى وتُصفى ثم تُشرب.

يمكن استخدام أوراق الزيتون كتوابل خاصة تضاف إلى الوجبات المختلفة خلال النهار.

يمكن أيضًا استخدام أوراق الزيتون عن طريق المضغ للتخلص من التهابات اللثة المختلفة.

يمكن استخدام أوراق الزيتون الأخضر بغسلها ووضعها في كوب ماء في قدر على النار حتى تغلي، ثم تركها لتبرد وتصفيتها، ويمكن تحليتها بالعسل أو شربها بدون تحلية.

تنقع أوراق الزيتون، حيث تُغسل الأوراق وتُنقع في ماء دافئ لمدة ساعتين وتحفظ في الثلاجة، وتؤخذ عند الحاجة.

وللحصول على فوائد أوراق الزيتون للتخسيس يفضل شرب كوب من هذا الشاي على معدة فارغة وقبل النوم وذلك للحصول على أكبر فائدة وحرق الدهون.

عيوب إستخدام أوراق الزيتون

قد تحدث بعض الآثار الجانبية عند تناول الكثير من هذه الأوراق، والآثار الجانبية التي قد تحدث هي

يتعارض مع أدوية السكري. إذا كنت تتناول أدوية لخفض نسبة السكر في الدم، فقد يحدث انخفاض كبير جدًا.

تتعارض الأوراق مع أدوية منع تجلط الدم، لأنها تعمل على زيادة سيولة الدم.

حساسية من مكونات أوراق الزيتون.

الشعور بألم عضلي وصداع.

ظهور بعض الطفح الجلدي على الجلد، وقد تحدث اضطرابات في المعدة نتيجة الحساسية للمكونات.

تسبب الدوخة والدوار والسقوط.

من الأفضل عدم استخدام أوراق الزيتون في حالة استخدام العلاج الكيميائي، لأنها قد تسبب تفاعلات ضارة بالجسم.

يوجد في أوراق نبات الزيتون مجموعة كبيرة من مضادات للجراثيم ومضادات الجروح، وفي قديم الزمان والاوان تم استعمال زيت الزيتون في مجموعة كبيرة من المجالات ومنهم إنارة المصابيح والتطهير والترطيب للوجه واليدين وأيضا طهي الطعام به، وأوراق الزيتون قد تم استخدامها لعلاج الكثير من الامراض.