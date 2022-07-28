تجربتي مع إبر فيتامين د ،من واقع مغامرتي مع إبر فيتامين وجدت أنها ذو فائدة كبيرة جدًا وتساهم في الجسم على امتصاص كمية من الفيتامينات التي لا يتمكن الجسم من امتصاصها بدون فيتامين د، كما شعرت بأنها أعطت جسمي القوة والاستطاعة على ممارسة أعمالي دون الإحساس بالإرهاق أو التعب اللذان كنت أشعر بهما، ومن ابرز اسم لحقن فيتامين “د” 200000 وحدة، هي “ديفارول إس”.

تجربتي مع إبر فيتامين د

أعادت حقن فيتامين د الحياة إلى الحياة مرة أخرى، في ضوء تجربتي مع حقن فيتامين د، حيث كنت متعبًا جدًا ومتعبًا فورًا بعد أي مجهود بدني، مهما كانت صغيرة وغير مهمة، بالإضافة إلى الآلام المتفرقة في جميع عظام الجسم الذي جعل حركتي أكثر صعوبة خاصة أثناء الاستيقاظ من النوم ولهذا سأتحدث إليكم اليوم عن دور حقن فيتامين د في شفائي بعد الله تعالى.

جميع الفيتامينات مهمة لصحة الجسم، ولكن يجب تناولها بتركيزات ونسب معينة لتجنب الوقوع في أي مشاكل صحية، وكذلك فيتامين د، حيث أنه مهم جدًا للجسم، ويساعد الجسم على تمتص الفيتامينات الأخرى التي عادة ما يصعب امتصاصها، وتزود الجسم بالطاقة والقوة التي يحتاجها. والمسئولون عن منع الشعور بالتعب والإرهاق، ومن أمثلة هذه الحقن حقن “Devarol S”.

حقن Devarol S.

الكوليسترول هو أحد العناصر التي تدخل في تكوين حقن فيتامين د أو فيتامين د بشكل عام. يأخذ المريض أو المصاب بنقص فيتامين د الحقن العضلي، والتي تستخدم لعلاج العديد من الأعراض والحالات التي سنتحدث عنها في السطور التالية.

لماذا يوصى باستخدام حقن فيتامين د

هناك العديد من الشروط التي يمكن من خلالها وصف حقن فيتامين د، بما في ذلك

الرضع ذوي الأسنان الضعيفة، التشوهات الخلقية، تلين العظام.

أمراض العظام المختلفة مثل هشاشة العظام والكساح.

علاج تساقط الشعر الناتج عن نقص فيتامين د في الجسم.

أصحاب البشرة الداكنة غير القادرين على إنتاج هذا الفيتامين بالمعدلات الطبيعية.

أولئك الذين يعانون من أمراض المفاصل والعضلات.

المصابين بأمراض الكلى والكبد.

المرضى الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة.

أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي والذين يمنعون من تناول أي دهون.

بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في التخلص من وزنهم الزائد، فإن النظام الغذائي يؤدي إلى نقص في مستوى فيتامين د في الجسم، وهو ما ينصح بتناول الإبر لتعويض هذا النقص.

مرضى الجهاز الهضمي الذين يتعين عليهم الخضوع لعمليات جراحية في الجهاز الهضمي.

أولئك الذين يعانون من خلل في وظيفة الغدة “خاصة إذا كان هذا الاضطراب في الغدة الدرقية.”

الأشخاص المصابون بسرطان الغدد الليمفاوية

أنواع حقن فيتامين د غير ديفارول

يوجد عدد من إبر فيتامين (د) غير ديفارول، وهذه الأنواع هي

إرغوكالسيفيرول. إبرة

يؤخذ عن طريق الحقن العضلي. يتم استخدامه بشكل خاص للنساء المصابات بأمراض الكبد والقناة الصفراوية التي تنتج عن انخفاض مستوى فيتامين د.

إبرة الكالسيتريول

يؤخذ عن طريق الوريد، ويستخدم للأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدد الجار درقية، ولأولئك الذين يقل مستوى الكالسيوم عن الحد المسموح به، يوصى باستخدامه للأشخاص الذين يتعرضون لغسيل الكلى نتيجة لفشلهم الكلوي. .

ابرة براك الستول

مركب دوائي يعرف بفيتامين (د)، يستخدم لتقليل النشاط المفرط للغدد الجار درقية، ويستخدم في مرضى الفشل الكلوي في الحالات المتأخرة.

إبرة كولي كالسيفيرول

تؤدي تحولات الجهاز الهضمي إلى نقص مزمن في فيتامين د، وتستخدم هذه الحقن لتعويض هذا النقص.

جرعة فيتامين د

تختلف جرعة فيتامين د باختلاف الفئة العمرية التي تستخدم من أجلها، على سبيل المثال

يوصى باستخدام 0.5 أمبولة كل 6 أشهر للرضع.

يوصى باستخدام 0.5 أمبولة كل 3 أشهر إذا تم استخدامها لعلاج أمراض الجهاز الهضمي.

يوصى بحقن Devarol-S في أمبولة واحدة للمراهقين كل 6 أشهر خلال فصل الشتاء.

يتم حقن المرأة الحامل بمقدار 200000 مع 0.5 أمبولة في الشهر السادس أو السابع من الحمل، ولا يتم تكرار الجرعة إلا إذا نصح الطبيب بذلك.

يوصى بحقن 0.5 أمبولة 1 أمبولة كاملة مرة كل 3 أشهر للمرضى الذين يعانون من تشنجات.

متى يبدأ مفعول حقن فيتامين د

تبدأ نتيجة حقن فيتامين د بالظهور بشكل واضح وواضح ابتداء من الشهر الثالث، وتستغرق زيادة ملحوظة بعد نهاية هذا الشهر الثالث.

الآثار الجانبية لحقن فيتامين د

قد يظهر عدد من الآثار الجانبية بعد تناول 200000 حقنة من فيتامين د، وتشمل هذه الأعراض

الشعور بالدوار وعدم القدرة على التنفس.

تورم في الحلق واللسان والوجه.

عدم انتظام ضربات القلب، الشعور بأنه يتسابق مع نقص الطاقة.

ظهور الطفح الجلدي وأنواع الحساسية الجلدية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاختلاف الوحيد بين حقن فيتامين د التي يتم استيرادها من الخارج والحقن الطبيعية هو تأثير وفعالية الحقن، فالحقن المستوردة أفضل من الحقن المصرية، لكن لكل منهما نفس آلية العمل. .

علامات نقص فيتامين د

آلام العظام والأطراف خاصة عند الاستيقاظ من النوم في الشتاء وصعوبة الحركة.

زيادة نسبة الدهون في الجسم والإصابة بالسمنة بالرغم من اتباع نظام غذائي صحي.

التعرق المفرط وخاصة في منطقة الرأس

مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، والتي تؤدي إلى امتصاص المعدة للدهون الذائبة في فيتامين د بشكل غير فعال.

الأمراض التي يسببها نقص فيتامين د

هناك العديد من الأمراض التي تنجم عن نقص فيتامين د، منها

داء السكري

لوحظ نقص فيتامين (د) في مرضى السكر، ويعتقد عدد من الأطباء أن السمنة تتفاعل مع نقص فيتامين (د) وتزيد من الإصابة بمرض السكري.

تصلب متعدد

في دراسة أجريت عام 2013، لوحظ أن حوالي 565 شخصًا تعرضوا للإصابة المبكرة بالتصلب المتعدد، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تحدث في الجهاز العصبي المركزي، وتم الإبلاغ عن أن مستويات فيتامين (د) الزائدة تؤخر تطور المرض. مرض.

الالتهابات المعوية

يؤدي نقص الفيتامينات والمعادن المختلفة، وخاصة د، إلى مشاكل في الجهاز الهضمي تحد من قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية والدهون المختلفة.

يؤدي تساقط الشعر إلى الصلع

من أسباب تساقط الشعر عند النساء نقص فيتامين د، فهو فيتامين مهم لدورة نمو الشعر، ويحفز نمو الشعر عند توفره.

الأكزيما

لقد أثبت عدد من الدراسات أن أحد أنواع الأكزيما المعروفة باسم التهاب الجلد التأتبي يحدث عند الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د، وعادة ما يُلاحظ أنه يزداد في الشتاء عندما يكون الطقس جافًا ولا يكون هناك ضوء الشمس. وهو المصدر الرئيسي لهذا الفيتامين.

مرض الزهايمر

يؤدي نقص فيتامين (د) إلى خلل في بنية الدماغ وتدهور معرفي وخرف، ويتم حاليًا إجراء العديد من الدراسات لمعرفة ما إذا كانت مكملات فيتامين (د) يمكن أن تمنع وتعالج هذا.

تسوس الأسنان عند الأطفال

يعتبر فيتامين د من الفيتامينات المهمة لصحة الفم والأسنان وتكوينه عند الأطفال، ويمتد غيابه عن الجسم إلى أي مشكلة صحية. يجب أن يؤخذ على شكل مكملات غذائية، وكذلك الأمهات، حتى يتمكن الطفل من الحصول على جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة والجدير بالذكر أن الدراسات أشارت أيضًا إلى أن أي أم لديها طفل تعاني من ضعف في مينا الأسنان وتسوس الأسنان كانت تعاني من نقص فيتامين (د) خلال أشهر الحمل، مقارنة بالأطفال الآخرين الذين لا يعانون من تسوس الأسنان.

قلة مراحل فيتامين د من المعضلات التي يعاني منها الكثير من مرضى السكري بالنسبة لأشخاص الذين لديهم معدل سكر دم عادي ، فبحسب بحوث تم نشرها ففي مجلة الغدد الصماء السريرية والأيض، أنه يعتقد الباحثين المهتمون بالدراسة أن نقص فيتامين د والسمنة يؤثرون على مرضى السكري نسأل الله لكم العافية.