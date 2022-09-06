تجربتي مع إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية ، يعد التغير للإسم الخاص بالأفراد عبر الهيئة العامة للأحوال المدينة والتي عملت على اتاحتها المملكة العربية السعودية ضمن الخدمات الالكترونية عبر هيئة الأحوال المدنية بإمكانية العمل على تغير الاسم للأشخاص الذي يودون تغير أسمائهم ، وياتي ذلك ضمن معايير وشروط أعلنت عنها هيئة الأحوال المدنية ، ممات دفع الكثير من المواطنين لمعرفة الطريقة التي تمكنهم من العمل على تغير الأسماء الخاصة بهم ، تابعوا معنا .

كيفية حجز موعد في الأحوال المدنية

وتجدر الإشارة إلى أن عملية تغيير الاسم في الحالة المدنية تتطلب الحجز المسبق لموعد من خلال عدة خطوات، على النحو التالي

انتقل إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر الرابط التالي “” مباشرة.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي باستخدام كلمة المرور واسم المستخدم والرمز المرئي.

أدخل رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف.

انقر فوق خيار المواعيد.

اضغط على خيار حجز موعد.

أدخل رقم الهوية الوطنية.

تاريخ الميلاد سواء هجري أو ميلادي.

أدخل الرمز المرئي.

تحديد الخدمة المراد أداؤها.

حدد المنطقة.

حدد موقع أقرب فرع للأحوال المدنية.

تحديد التاريخ المناسب.

راجع البيانات للتأكد من صحتها قبل تأكيد الحجز.

ستظهر تذكرة الموعد.

ستتم طباعته.

سيتم تقديمه إلى مكتب الأحوال المدنية.

تجربتي مع إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية

يُشار إلى أن هناك عددًا كبيرًا من الأفراد الذين سبق لهم تغيير الاسم في الأحوال المدنية، وفيما يلي تجربة أحدهم، وجاءت على النحو التالي

“انتقل أحد المواطنين إلى دائرة الأحوال المدنية، وتحدث عن تجربته في تغيير الاسم، وأوضح بالقول أن الإجراءات كانت سهلة وسريعة للغاية، ولم يواجه أي مشاكل أو تعقيدات نتج عنها تغيير. في الإجراء، وتبين أنه وقع في اليوم الأول على ورقة، وبعد ذلك أخبره المسؤول المسؤول أنه عند تغيير الاسم سوف يكمل الإجراءات المتبقية ؛ ومن ثم العودة لدائرة الأحوال المدنية مرة أخرى وبالتحديد بعد تعديل الاسم في منصة أبشر الإلكترونية، حيث يتم توقيع ورقة إقرار تفيد بأن مقدم الطلب هو من قام بتغيير الاسم ومن ثم تصويره، وبعد فترة من الزمن حوالي أسبوع يذهب مقدم الطلب إلى إدارة الأحوال المدنية من أجل أخذ الهوية الوطنية تحت الاسم الجديد.

شروط تغيير الاسم في الأحوال المدنية

هناك مجموعة كبيرة من الشروط التي يجب توافرها حتى يتمكن المستخدم من تغيير الاسم في الحالة المدنية، ونرفق أبرز هذه الشروط على النحو التالي

يشترط مراعاة أن عمر المتقدم أقل من 18 سنة.

يشترط موافقة الأب والأم لتغيير الاسم إذا كان عمر المتقدم أقل من ثمانية عشر عامًا.

في حالة تغيير اسم القبيلة أو الشهرة أو السلالة، يجب تغيير الاسم في السجل المدني.

يشترط حجز موعد إلكتروني في الأحوال المدنية عند تغيير الاسم.

كم من الوقت يستغرق تغيير الاسم

يستغرق تغيير الاسم في الحالة المدنية فترة زمنية لا تقل عن عشرة أيام، وقد يستغرق وقتًا أطول حوالي ثلاثين يومًا. في حالة المعلومات غير الدقيقة والصحيحة أو الأوراق والمستندات غير المكتملة، ستستغرق عملية تغيير الاسم أكثر من ثلاثين يومًا.

استمارة تغيير اسم الحالة المدنية

يتضمن نموذج تغيير الاسم في الحالة المدنية كل ما يلي

رقم السجل المدني.

رقم الملف وتاريخه ومصدره.

اسم قديم.

اسم جديد.

صاحب العمل.

عدد الأعمال الهاتف.

عنوان المنزل.

رقم هاتف السكن.

اسم مقدم الطلب وتوقيعه.

تاريخ تقديم الطلب.

شهادة الشاهد.

موافقة على الاستمارة من رئيس بلدية البلدة أو شيخ القبيلة.

توقيع العمدة المحلي أو شيخ القبيلة.

تصديق من الإمارة أو من الشرطة.

أهم المستندات المطلوبة لتغيير الاسم

يجب مراعاة أن عملية تغيير الاسم على البطاقة تتطلب تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية المعتمدة، وهي كالتالي

سجل الأسرة.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

شهادة الميلاد.

شهادة قيد للذكور.

عقد النكاح للمتزوج.

يجب إحضار شهادة ميلاد الطفل وشهادة زواج الوالدين في حالة تغيير اسم الطفل. بالإضافة إلى شهادة ميلادهم وبطاقة الهوية الوطنية.



تجربتي مع إجراءات تغيير الاسم في الأحوال المدنية ، أصبح من الطبيعي التغير للإسم الخاص بك وذلك ضمن المعايير والضوابط التي أعلنت عنها الاحوال المدنية في المملكة ، ويتطلب تغير الاسم حجز موعد سابقاً للقيام بذلك ، كما اوضحنا الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على خدمة تغير الاسم .