تجربتي مع ابرة الظهر للولادة، مغامرة الولادة تعتبر من اهم التجارب في العالم وفي الحياة وهي واحدة من أصعب الظروف التي تواجه النساء على الإطلاق، لذلك تحاول مجموعة كبيرة من النساء الابتعاد عن التعرض لأي مخاطر أو اوجاع خلال هذا اليوم أما حاليًا تتجه أكثرية من نسبة النساء لاختبار إبر الظهر؛ لأنها إحدى الوسائل التي تقي من اوجاع الولادة، ولكنها كسائر الأدوية المستعملة تحتوي على فوائد وأضرار.

تجربتي مع إبرة الظهر للولادة

تعتبر تجربة الولادة من المواقف الصعبة للغاية التي قد تواجهها أي امرأة في العالم، لذلك تبحث النساء عن طرق لتجنب الشعور بالألم خلال هذه التجربة الصعبة.

لكن في الوقت الحاضر تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام إبرة الظهر، فهي من الطرق التي تقلل من آلام عملية الولادة، ولكنها أيضًا من أي أدوية أخرى، لما لها من فوائد، كما أنها لها أضرار، وهذا ما وجدته بعد تجربتي مع إبرة الظهر للولادة بالتفصيل. .

أخبرني الطبيب أن الوضع الذي يوجد فيه الجنين لا يسمح لي بالولادة الطبيعية، لذلك سأخضع لفتح بطني، وسألني إذا كنت أريد تخديرًا أم تخديرًا عامًا، فقال أنا إبرة خلفية، لكن إحدى صديقاتي أخبرتني قبل ذلك عندما ولدت بعملية قيصرية، كان هذا الحقن أصعب شيء أثناء العملية، حيث كان له تأثير رهيب للغاية بعد زوال تأثير المخدر.

لذلك أزعجني هذا الفكر كثيرًا، وظننت ألا ألجأ إليه، لكن الطبيب تحدث معي وأعطاني قليلًا من الطمأنينة، وأخبرني أنه ضروري جدًا، لذلك تركته بيد الله ووافقت. .

أثناء الولادة، شعرت بكل ما يدور حولي، وشعرت أن أيدي الأطباء تعمل في بطني، لكن بفضل الله لم أشعر بأي ألم، ولكن بعد فترة من العملية شعرت بألم شديد.

بالطبع لم أستطع أكل أي شيء، وكان الطبيب ينتظر خروج الريح من معدتي للتأكد من عدم وجود مضاعفات، ولكن بعد فترة من الوقت كنت أعاني من آلام المخاض، أخبرني الطبيب أنه يمكنني اخرج من المستشفى واذهب للمنزل.

منذ أن مررت بهذه التجربة، أردت أن أشاركها معك، حتى تتمكن النساء اللواتي يرغبن في معرفة معلومات كافية عن إبرة الظهر من الاستفادة منها، وخلال الفقرات التالية سأشرح لك كل ما يتعلق بتجربتي مع الإبرة الخلفية للولادة بالتفصيل.

ما هي إبرة الظهر للولادة

هي حقنة تعطى للمرأة الحامل على شكل جرعات محددة وفي أوقات محددة، وتوصف بأنها مخدر موضعي يعطى في منطقة معينة في النخاع الشوكي، والذي يلعب دوره في تخدير الأعصاب الموجودة في الرحم حتى يتم إجراء عملية الولادة دون أن تشعر الأم بأي ألم على الإطلاق.

بالرغم من ذلك، تشعر الأم أثناء العملية بكل ما يحدث بجانبها، لكنها لا تشعر بألم في جسدها، وطبيب التخدير مسؤول فقط عن إعطاء تلك الإبرة للأم، لأنه يستطيع تقدير الجرعة اللازمة لها. الأم حسب حالتها الصحية.

كما أوضح عدد كبير من الأطباء، بالإضافة إلى الدراسات التي أجريت على هذه الإبر، فقد ثبت بالفعل أنها آمنة جدًا لكل من الأم والجنين، ويمكن لجميع النساء اللجوء إلى هذه الإبر للتغلب على الألم. عملية الولادة كطريقة آمنة وفعالة.

الحالات التي لا يمكن فيها استخدام إبرة الظهر للولادة

لكن هذه الإبر لا تستخدم لفئة معينة من النساء، وهن كالتالي

النساء اللواتي يعانين من مشاكل في القلب.

النساء اللاتي يعانين من مشاكل في الدم.

النساء اللاتي لديهن حساسية من المواد المخدرة.

النساء اللواتي خضعن لعملية جراحية في الظهر من قبل.

النساء المصابات بارتفاع درجة الحرارة.

أنواع إبر الظهر للحوامل

هناك نوعان من إبر الظهر، وسنذكر لك كلا النوعين بشيء من التفصيل على النحو التالي

إبر فوق الجافية

يتم حقن هذه الإبرة حول الأعصاب في العمود الفقري وتحديداً في أسفل الظهر، وتقوم بعمل تخدير شبه موضعي، من خلال إدخال أنبوب يخفف الألم الشديد الناتج عن عملية الولادة، لكن الشعور بالراحة يعتمد على مقدار ذلك يحدد لك الطبيب، في كثير من الحالات، يبدأ عمل الإبرة بعد فترة من عشر إلى خمس عشرة دقيقة.

الآثار الجانبية للتخدير فوق الجافية على الأم

مثل جميع أدوية التخدير المستخدمة، ينتج عن استخدامه العديد من الآثار الجانبية على كل من الأم والجنين. أولاً، إليكم تأثير تلك الإبرة على الأم

قلة إنتاج هرمون الأوكسيتوسين وقد لا يتم إنتاجه على الإطلاق.

توقف إنتاج الكاتيكولامين.

زيادة طول الولادة نتيجة انخفاض معدل إفراز هرمون البروستاجلاندين.

تحدث العديد من المشاكل في منطقة قاع الحوض.

من الممكن تطوير مشكلة تلف عصبي دائم.

آثار جانبية فوق الجافية على الجنين

قد يتعرض الطفل لمخاطر كثيرة، بسبب هذه الحقن، وإليكم بعض هذه المخاطر

إضعاف جهاز المناعة عند الوليد.

حدوث بعض مشاكل النمو، بالإضافة إلى سمية الأدوية الوبائية، نتيجة مشكلة العجز العصبي.

لا ينمو الطفل بمعدل طبيعي بعد الولادة.

قلة الأوكسجين وإمدادات الدم للطفل مما يسبب الكثير من الضرر للجنين.

لم يتطور جهاز المناعة لدى الطفل بشكل كامل، نتيجة لضرورة التخلص من الآثار المتبقية للأدوية.

زيادة مستوى الضعف لدى الطفل نتيجة انخفاض مستوى السكر في الدم.

الإسبنيل

يتم استخدامه في التخدير في السائل في النخاع الشوكي. في هذا النوع من الإبرة على وجه الخصوص، يشارك الطبيب المختص في إعطاء الإبرة للأم، ولكن يجب اتباع مجموعة من الخطوات المهمة عند أخذ هذه الإبرة بشكل صحيح، وإليك تلك الخطوات

اجلس في الوضع المناسب، وهو الانحناء للأمام، وضع وسادة أمامك واحتضنها، ثم ثبت كتفيك، وتنفس ببطء شديد.

عقم ظهرك قبل أخذ الإبرة بأكملها.

أخذ مسكن موضعي لتقليل الآلام المصاحبة لإدخال الإبرة داخل فقرات العمود الفقري وفي الغشاء الخارجي للنخاع الشوكي.

أدخل أنبوبًا رفيعًا من خلال الإبرة.

إدخال المخدر على شكل دفعات متتالية عن طريق القسطرة.

يبدأ تأثير المخدر بعد حوالي عشر إلى عشرين دقيقة كحد أقصى بعد أخذ الإبرة.

يقوم الطبيب بمراقبة بعض الأمور حتى دخول الولادة، مثل ضغط الدم، ونبض الجنين باستمرار، ودقات قلب الأم.

مزايا إبر الظهر للسيدات أثناء الولادة

حاليًا، تلجأ معظم النساء إلى التخدير الموضعي، أو استخدام إبر الظهر بدلاً من استخدام التخدير العام، وذلك لعدة أسباب، وهي كالتالي

احصل على كمية صغيرة من الدواء.

تجنب المخاطر المصاحبة للتخدير العام.

لم تفقد الأم كمية كبيرة من الدم.

تقليل الألم الذي تشعر به الأم بعد عملية الولادة.

في قصة مغامرتي مع إبر الظهر للإنجاب علمت بعض الأمور اللازمة على جميع الحوامل اللاتي قررن خوض تجربة التخدير الموضعي معرفتها، ومنها هذه الإبرة ليست واجبة لكل امرأة حامل، ولكن أكثرية الحوامل يفضلن هذا القسم من الإبر لأنه أكثر توفيرا للجهد وأقل خطورة من التخدير العام أثناء عملية الانجاب.