تجربتي مع ابره البروفايلو، تعتبر من التجارب التي انتشر نجاحها في كل العالم بشكل كبير في القضاء على التجاعيد والتخلص منها تماماً حيث تستطيع هذه الإبرة من التخلص نهائياً على جميع تجاعيد الوجه التي يعاني منها مجموعة كبيرة من الأشخاص كما من الخطورة التخلص منها وعلاجها بالأدوية الطبيعية مثل الحبوب وكذلك الكريمات، لذلك يذهب مجموعة كبيرة من الناس إلى إجراء استعمال إبرة بروفايلو.

تجربتي مع إبرة الملف الشخصي

لدينا العديد من التجارب التي تسلط الضوء على إبر بروفيلو وفوائدها كما ذكرت العديد من النساء على النحو التالي

قالت إحدى الفتيات في ضوء تجربتي مع إبرة البروفيل، “كنت أعاني من حفر في وجهي، والسبب الرئيسي لها كان حب الشباب في سن المراهقة، وعندما تزوجت أردت استعادة نضارة وجهي، من أجل زيادة ثقتي بنفسي، نصحني أحد أصدقائي بتجربة إبر Profilo، وبالفعل بعد الحقن، شعرت أن الثقوب تختفي يومًا بعد يوم، وأصبحت بشرتي أكثر نعومة من ذي قبل، كان اللون موحدًا، فلا تتردد في تجربته “.

وتقول أخرى “أنا امرأة في أواخر الثلاثينيات من عمري، لكنني كنت أعاني من السمنة، وبعد أن اتبعت نظامًا غذائيًا قاسيًا وفقدت أكثر من عشرين كيلوغرامًا، بدا لي أنني أعاني من ترهلات كثيرة في عدة أماكن بالجسم، و لقد لجأت إلى الأطباء، الذين نصحوني بالخضوع لعلاج مكثف باستخدام إبر Profilo، بعد ستة أشهر من الحقن المنتظم، أصبح جسمي نحيفًا ومشدودًا وخالٍ من السيلوليت “.

ما هي إبرة البروفيلو

وهي من التقنيات الجديدة التي تعتمد على حقن “حمض الهيالورونيك”، وهو مادة طبيعية توجد بكثرة في خلايا الجلد، وله دور مهم في كل مما يلي

تحفيز إنتاج الكولاجين والإيلاستين اللذين يعملان معًا على شد ترهل الجلد وتجديد خلايا الجلد وترطيبها وإخفاء الخطوط الدقيقة التي قد تظهر على الجلد.

يرطب المسام عن طريق جذب الماء إلى البشرة ويمنع تساقطها دون ترك آثار دهنية، وذلك للحفاظ على البشرة أكثر نعومة وانتعاشاً ومرونة.

يمكن أن يحقق أفضل النتائج بعد استخدامه في غضون ستة أشهر، حيث أنه يحسن جودة الجلد بالكامل.

هذه التقنية آمنة تمامًا للاستخدام على جميع أجزاء الجسم.

حقن بروفيلو للوجه

يتم حقنها مباشرة تحت الجلد خلال جلستين مبدئيتين، ويتم فصل الجلستين بحوالي 4 أسابيع، ثم نكرر الجلسات بمعدل جلسة واحدة كل أربعة أو ستة أشهر، وتكون الطريقة كالتالي

بعد حقن الشخص، ينتشر حمض الهيالورونيك بسرعة تحت سطح الجلد، لترطيبه بعمق دون الحاجة إلى التدليك، ولا يترك أي تكتلات.

يتم حقن جرعة تبلغ حوالي 2 مل، بحيث يتم امتصاص Profilo في دائرة نصف قطرها حوالي 2 سم من موقع الحقن، لذلك يحتاج الوجه بأكمله إلى 10 نقاط حقن فقط للمعالجة.

فوائد حقن ابر بروفيلو

هناك العديد من الفوائد لإبر Profilo، والتي تستخدمها العديد من النساء للحصول على بشرة أكثر نضارة وحيوية، وتساهم في كل مما يلي

محاربة وعلاج الترهلات الموجودة في الجلد على الفور، حيث يعيد تشكيل ألياف “الكولاجين والإيلاستين” داخل خلايا الجلد.

يعالج التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر على الوجه حيث يزيلها من الجلد ويجعلها نقية تماماً دون أي عيوب.

يعيد الجلد إلى شبابه من جديد ويعمل على تحسينه.

علاج فعال لا يحتاج إلى جراحة على عكس علاجات العناية بالبشرة الأخرى الغالية الثمن.

التقنية مناسبة ومتاحة للجميع ولا تترك أي آثار جانبية.

آمن تمامًا لجميع أنواع البشرة، بما في ذلك المسام الحساسة.

تعتبر حقن بروفيلو علاجًا ممتازًا يستهدف بدقة المناطق المراد علاجها، حيث يعالج هذه المناطق تمامًا. على سبيل المثال، يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في أجزاء معينة من الوجه، مثل التجاعيد التي تظهر تحت العينين، أو الترهل الذي يظهر في الخدين، أو الخطوط الدقيقة التي تظهر على الجبهة. وهنا يظهر دور حقن البروفيلو في علاج هذه المشاكل وتحسين ملمس ولون الجلد.

تزيل هذه الحقن أيضًا البقع غير المرغوب فيها، وتعالج الحفر على الوجه، وتحسن ملمسها وتنعيمها.

يحسن لون البشرة وينظفها جيدًا، عن طريق إزالة أي نمش ​​أو نمش أو حرق، وبالتالي توحيد لون البشرة بالكامل.

كيف تستخدم جلسات إبر البروفيلو

من الممكن استخدامه في مناطق مختلفة من الجسم، لكن استخدامه في الوجه هو الأشهر على الإطلاق. لكن هذا لا ينفي استخدامه في مناطق أخرى غير الوجه، كالرقبة، واليدين، والذراعين، وفوق الركبة أو حتى أعلى الصدر.

ما هي المدة الزمنية لجلسات إبر البروفيلو

تستغرق الجلسة الواحدة عادةً حوالي ساعة واحدة، اعتمادًا على كل مما يلي

الجزء المراد معالجته.

كثافة التجاعيد التي تظهر في هذا الجزء. إذا تم حقن هذه الإبرة في منطقة الوجه، يقوم الطبيب بحقنها في خمس نقاط محددة، من أجل ضمان نتائج أفضل.

عمر الشخص الذي يتم حقنه.

حالة الجلد حيث يتم حقن الإبر.

ما هو عدد جلسات إبر البروفيلو

بالحديث عن عدد الجلسات فلدينا حد أدنى وحد أقصى نذكر هنا

الحد الأدنى من هذه الجلسات هو جلستين لتحقيق نتيجة ملحوظة.

بينما الحد الأقصى هو أربع جلسات، لكن يجب فصل الجلسة بشهر كامل.

تستمر نتائج هذه الجلسات من ستة أشهر إلى عام كامل، وهذا يعتمد أيضًا على حالة الشخص ودرجة استجابة جلده لهذا العلاج.

ما هو تأثير جلسات إبر البروفيلو

تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للجلسة الأولى من العلاج بإبر Profilo، نجد أنها تتلخص في الآتي

بعد الجلسة الأولى، ستشعر تدريجيًا بترطيب البشرة.

الشعور بتحسن ملحوظ في الخطوط الدقيقة التي تظهر على الجلد والتي تتضاءل تدريجياً مع مرور الوقت.

كما أنه يساهم بشكل كبير في شد البشرة وجعلها أكثر إشراقًا ونعومة وامتلاءً من ذي قبل.

بعد الجلسة الثانية سيظهر التأثير التالي

سيشعر الشخص أن بشرته أصبحت أكثر ترطيبًا ونعومة بشكل ملحوظ.

يستعيد الجلد شبابه، ويصبح أصغر سناً منذ أكثر من عشر سنوات، وتتجدد حيويته.

حتى تظهر النتائج النهائية بشكل كامل، يستغرق الأمر بضعة أشهر.

أهم الاحتياطات الواجب اتخاذها بعد إجراء جلسات إبر بروفيلو

تعتبر هذه الجلسات بسيطة ولا تتطلب احتياطات خاصة. بعد انتهاء الجلسة يمكن للشخص أن يكمل نشاطه اليومي المعتاد، ولكن من أجل الحصول على نتائج مرضية يجب الالتزام بهذه الاحتياطات

من الأفضل الابتعاد عن أشعة الشمس بعد الجلسة باستخدام مظلة لحماية المسام من الآثار الضارة للحرارة العالية.

يفضل النوم في غرفة جيدة التهوية، وهي باردة نوعًا ما بما يكفي للابتعاد عن الحرارة.

عند النوم، يجب أن يكون الوجه لأعلى قليلاً.

يجب تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من الملح، وذلك لتجنب التورم والتورم الناتج عن تراكم الأملاح تحت الجلد.

يجب تجنب تناول أي كحول أثناء جرعة العلاج، حتى لا نعرض الجلد للانتفاخ، وكذلك للتقليل من آثاره السلبية بشكل عام.

لا ينبغي لمس المنطقة المعالجة، ولا ينبغي وضع المكياج على هذه المنطقة لمدة أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الانتهاء من الجلسة ؛ هذا لمنعك من الإصابة بعدوى بكتيرية تنتشر أحيانًا في المنطقة المعالجة.

يجب عدم ممارسة التمارين الرياضية الشاقة خلال اليومين التاليين للجلسة.

يجب ألا نقوم بأي علاج تجميلي آخر في المنطقة المعالجة لمدة أربعة أسابيع كاملة.

إذا شعر الشخص بالانتفاخ وعدم الراحة بعد الجلسة لأكثر من اثنتي عشرة ساعة، فعليه استخدام كمادات الثلج لمدة خمسة عشر دقيقة في الساعة.

تتنوع الحلول الصحية المستعملة للقضاء على التجاعيد التي تتعلق بالشيخوخة بشكل كبير وقد أظهر مجموعة كبيرة من الأشخاص في تجربتي مع إبرة بروفايلو أن هذه الوسيلة تتفوق على مجموعة كبيرة من التقنيات المتشابه في السنوات الماضية حيث أثبتت فعاليتها في كثير من الحالات .