تجربتي مع ابر إذابة الدهون الذقن

تجربتي مع إبر إذابة دهون الذقن ،تعمل إبرة إذابة دهون الذقن على تقليل تكوين الخلايا الدهنية وإخراجها بشكل طبيعي، حيث تمنع هذه الإبرة الجلد من الترهل عن طريق تحفيز إنتاج الكولاجين من خلال حمض الهيالورونيك مادة فعالة أخرى في إبرة تحلل الدهون هي فسفاتيديل سيرين. هذه المادة مشتقة من نبات فول الصويا. تعمل هذه المادة على تنشيط الإنزيمات التي تعمل على إذابة الدهون، ثم تقوم بتحويل هذه الدهون المذابة إلى أحماض دهنية. تم استخدام هذه المادة في الماضي لإزالة الدهون الموجودة. تحت العينين.

تجربتي مع إبر إذابة دهون الذقن

قد نجد الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة الذقن الدهنية التي تتراكم فيها بعض الدهون والتي يصعب التخلص منها بشتى الطرق، وأفضل الطرق للمساعدة في التخلص من هذه الدهون هي الإبر، وهنا هو تجربتي مع إبر إذابة دهون الذقن والتي تقول بعض النساء

تقول التجربة الأولى، التي أجرتها إحدى النساء، إنها سمعت الكثير عن تلك الإبر، فقررت تجربتها، فذهبت إلى الطبيب وحددت موعدًا وقررت إجراء العملية، لكنها كانت كذلك. خائفة، وبعد انتهاء العملية، قالت إنها لم تشعر بأي خوف أو قلق ولم تستغرق العملية وقتًا طويلاً على الإطلاق، وشعرت فقط بجلسات قليلة أن شكل وجهها أصبح جيدًا ومنغمًا.

تجربة أخرى لامرأة جربت الإبر في مناطق أخرى من الجسم، زاد وزن الأرداف بشكل كبير مما تسبب لها في عدم الراحة وشعرت بضيق شديد، فذهبت إلى الطبيب بعد أن نصحتها صديقتها واتبعت نصيحتها وقررت أن أذهب للطبيبة لإذابة الدهون المتراكمة في منطقة الأرداف وبعد خمس جلسات فقط لاحظت الفرق في نظر جسدها ووصلت إلى ما تريد.

فوائد إبر إذابة الدهون

إبر إذابة الدهون لها فوائد عديدة تكفي أنها تعطي الأمل للأشخاص الذين يعانون من مشكلة تراكم الدهون ولا يجدون الحل المناسب لها. الدهون وانقسامها ومن أهم فوائدها ما يلي

لا يسبب أي ألم أثناء العملية ولا يشعر المريض بأي شيء أثناء العملية.

لها القدرة على حرق الدهون وتكسيرها بطريقة سريعة وآمنة للغاية وليس لها أي ضرر.

قد يكون لها بعض المضاعفات، لكنها طفيفة جدًا ولا تسبب ضررًا لأي شخص، ولكنها تترك أثرًا صغيرًا جدًا.

الوقت الذي تستغرقه هذه الإبر في الجلسات صغير جدًا وقصير.

تعتبر من أهم وأحدث عمليات شفط الدهون التي يعرفها الكثير من الناس والتي يلجأ إليها كثير من الناس حتى الآن، لما لها من قدرة على حرق أصعب الدهون في الجسم والتي يصعب تكسيرها بعملية شفط الدهون.

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خطوات إجراء تحلل الدهون بالإبرة

هناك خطوات بسيطة للغاية يمر بها المريض، وبعدها أنهى العملية، وهذه الخطوات بسيطة للغاية وقليلة، وهي

يتم تطهير الموقع المراد حقنه بالإبر جيدًا في البداية قبل بدء الإجراء.

بعد ذلك يقوم الطبيب بوضع مخدر موضعي على المنطقة المراد تكسير الدهون فيها، ويترك لمدة خمس دقائق.

ثم يتم حقن الإبر في المنطقة المراد حرق الدهون فيها، ويتم حقن الإبرة مباشرة تحت الجلد.

بعد بضع ثوانٍ، يتم استخلاص بعض الدهون الزائدة من خلال هذه الإبر الدقيقة، ويتم استخلاص باقي الدهون عبر الجهاز البولي.

مناطق حقن إبر إذابة دهون الذقن

هناك العديد من المناطق التي يمكن للإبر فيها التخلص من الدهون، معظمها الجسم كله، لأن هذه الإبر تحتوي على كل من فوسفاتيديل كولين وديوكسيكولات، ولكلا المادتين قدرة وفعالية كبيرة في التخلص من أصعب الدهون في الجسم، لذلك يمكن لهذه الإبر أن تحرق الدهون. تراكم الدهون في الجسم. مناطق مختلفة من الجسم مثل

الأرداف وهي من المناطق التي يصعب جدا تراكم الدهون فيها، ولكن للإبر فاعلية كبيرة في التخلص منها.

الصدر قد تعاني بعض النساء من انتفاخ شديد في الصدر، لذلك يلجأن إلى حرق دهون الصدر الزائدة باستخدام الإبر.

الذراعين هناك بعض الأجسام التي تتراكم فيها الدهون في منطقة الذراع، لذلك يجب حرق هذه الدهون بالإبر.

البطن وهي من أصعب المناطق لتراكم الدهون، وبالتالي يتم حرق دهون البطن باستخدام الإبر، ولكنها قد تكون أكثر المناطق استهلاكا لجلسات التخلص من الدهون فيها.

الوجه تعاني بعض النساء من انتفاخ الوجه من منطقة الخدين والذقن مما يجعلهن يذهبن إلى الحل الفعال وهو الإبر.

القدم في بعض الأحيان يصعب التخلص من الدهون من القدمين، لذلك يجب إزالة الدهون المتراكمة في القدمين باستخدام الإبر.

الخصر لدى بعض النساء أجسام ذات شكل سيء ولا تناسب الأنثى، والسبب الرئيسي هو تراكم الدهون في منطقة الخصر مما يسبب مظهرًا سيئًا، وبالتالي فإن الحل المناسب لهن هو الإبر.

عدد الجلسات بالموجات فوق الصوتية لإذابة الدهون

كم عدد الجلسات التي تستغرقها كل منطقة من الجسم أثناء عملية شفط الدهون بالإبرة من أكثر الأسئلة شيوعًا، لكن يختلف كل شخص عن الآخر وفقًا للدهون وصعوبة شفط الدهون، لكن سنذكر لك المتوسط. الوقت المستغرق وهنا عدد الجلسات لكل منطقة

تستغرق منطقة الصدر والذراع حوالي خمسة أسابيع أو أقل.

الوجه يستغرق جلستين أو ثلاث جلسات، لا أكثر.

بالنسبة للبطن والأرداف والفخذين، تستغرق فترة طويلة نسبيًا، قد تكون سبعة أو ثمانية أسابيع، وليس أكثر.

الآثار الجانبية لإبر شفط الدهون

ولكل شئ فوائد فهناك اضرار واثار جانبية ولكن هذه الابر تختلف عن الاجهزة الاخرى المطورة في التخلص من الدهون لان اثارها الجانبية ليست ضارة جدا ولا تضر الجسم كثيرا. فيما يلي أبرز الأعراض الجانبية التي قد تظهر بعد العملية مباشرة

بعد العملية مباشرة، قد يشعر الشخص بصعوبة طفيفة عند التبول.

بعض مشاكل واضطرابات المعدة في كثير من الأحيان.

قد تظهر بعض المشاكل في الجهاز التنفسي ويجد الشخص صعوبة كبيرة في التنفس.

الشعور بارتفاع حرارة الجسم حتى لو كان بارداً مع تعرق زائد.

قد تظهر بعض الآلام في مناطق معينة من الجسم ولن يكون هناك سبب لهذا الألم، لكن الأمر يستغرق بعض الوقت بعد العملية وسرعان ما يختفي الألم.

يحدث تورم في منطقة اللسان أو الشفتين أو الحلق، وهذا نادرًا ما يحدث عندما يذوب الشخص دهون الذقن.

بعض الكدمات على الجسم أو حدوث طفح جلدي في مناطق معينة من الجسم.

تسارع ضربات القلب والشعور بالدوار والدوار.

قد يصاب المريض بإسهال شديد ويشعر بألم في جهازه التناسلي.

احتياطات إبر إذابة الدهون

هناك بعض الأمراض التي يمنع أصحابها من إجراء عملية شفط الدهون ومن يمتنعون عنها نهائياً هم

مرضى السكري.

أولئك الذين يعانون من مشاكل في القلب.

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد والبنكرياس.

قد تكون هناك بعض الحالات التي يمكن إجراء هذه العملية فيها، ولكن يتم تحديد ذلك من قبل الأطباء المختصين.

الإبرة المستخدمة أثناء الحقن هي إبرة صغيرة جدًا، أصغر من إبرة الأنسولين، وتستخدم أقل قدر من الحقن المجهري، والتي بدورها لا تسبب أي إزعاج أيضًا، قبل البدء في إجراء الحقن، استخدم مخدرًا موضعيًا في المنطقة المراد حقنها لتقليل أي ألم أو إزعاج، والذي يمكن القيام به في حالة الحاجة إلى إجراء الحقن دون استخدام إبرة، ولكن بالمقارنة مع استخدام إبرة، هذا سيكون تأثير المادة ضعيفًا جدًا.