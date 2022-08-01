تجربتي مع اختبار القدرات الورقي والمحوسب ، لقد تسائل الكثير من الأفراد وخاصة الطلاب والطالبات الذين يدخلون إلى اختبار القدرات الورقي والمحوسب حول التعرف على التجارب لمن قبلهم مع اختبار القدرات الورقي والمحوسب ، كونه أن الاختبار قد يكون مختلف نوعاً ما عن غيره من الاختبارات لمن يدخلون اليه في المرة الاولى ، ونتيجة التوتر والضغوط التي يمر بها الطلاب يسعى الطلاب الى التعرف على تجارب من قبلهم اختبار القدرات الورقي والمحوسب ، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

ما هو اختبار القدرات

اختبار القدرات هو اختبار يتم من خلاله قياس مستوى الطلاب والمقيمين السعوديين في المملكة العربية السعودية. يتم تحديد الاختبار من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية. الغرض من اختبار القدرات هو قياس مستوى الطالب ومساعدة الكليات والجامعات والمعاهد الدراسية على تحديد أكثر الطلاب والطالبات تأهيلا وموهبة للالتحاق ببرامج الكلية والتخصصات التي تقدمها الجامعات والكليات والمعاهد الفنية، ويتم قياس المهارات المتعلقة بالرياضيات واللغة العربية ومهارات التفكير والتحليل للمتقدمين.

تجربتي مع اختبار الكفاءة الورقية والكمبيوتر

تعتبر تجربة اختبار القدرات سواء الورقية أو الكمبيوتر من التجارب المفيدة التي تجعل الطالب في حالة استعداد واستعداد لاستقبال الجامعة التي يرغب فيها. ولكن برهبة كان الشعور بالحماس أقوى والمباشرة في الدراسة والاستعداد لأداء اختبار القدرات، وعليه بدأت الرحلة في البحث والتعرف على اختبار القدرات.

بدأت الرحلة في جمع المعلومات من مختلف مصادر المعرفة، سواء من المنصات الإلكترونية أو المواقع التعليمية، وحصلت على مجموعة كبيرة من المعلومات جعلتني قادرًا على فهم اختبار القدرات. قناة فهد سليمان التعليمية وقناة فهد التميمي والعديد من القنوات الأخرى التي قادتني إلى تعلم كيفية تقديم اختبار القدرات، حتى تعرفت على الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المتقدمون، وتعرفت على أهم النصائح والتعليمات تجعلني أجتاز الاختبار بسلاسة وسهولة.

استغرقت رحلة البحث حوالي 6 أشهر، وكان تركيزي بسيطًا على القسم اللفظي، خاصة في الأسبوعين الماضيين، وعندما استعدت وشعرت أنني أتقنت بالمعلومات التي لدي، ذهبت للاختبار، مليئة بالحماس والثقة في ذلك ما سأقدمه سيكون الأفضل، وهذا ما حدث بالفعل. بمعدل 94٪ وهو معدل مرضي جعلني أكثر ثقة بنفسي وأطمح إلى مزيد من التميز في جميع مجالات حياتي.

تجارب اختبار القدرات المحوسبة

هناك اختبارات كفاءة محوسبة تعد من التجارب المثيرة للطلاب، وذلك بسبب السمعة التي اكتسبها الاختبار على أنه صعب ويؤثر على مستوى الطلاب، خاصة وأن الطالب يشعر بالقلق والخوف من تقديم تجارب اختبار محوسبة، ولكن الحقيقة تختلف عما يشاع. وهو جديد وفريد ​​من نوعه حيث يمكن اجتياز الاختبار بالدراسة لمدة شهر وهذا ما حدث بالفعل حيث حصل على نسبة 82٪ وهو معدل مرضي لهذا المجهود.

أما الاختبار الورقي، وهو الاختبار الثاني، فقد كان التحضير لهذا الاختبار لمدة 3 أشهر، لكن الدراسة خلال هذه الفترة لم تكن جيدة. في الاختبار الثاني.

أقسام اختبار القدرات

يعد اختبار القدرة من الاختبارات المهمة التي يسعى جميع الطلاب لمعرفة تفاصيل الاختبار ولا يمكن اجتيازه لأنه يسبب حالة من القلق والخوف لكثير من الطلاب. فيما يلي نستعرض أقسام اختبار القدرات

الجزء اللفظي يعتمد الاختبار على مدة قدرة الطالب على استيعاب وتوضيح وفهم النصوص التي يقرأها من حيث التحليل وفهم عمق النص، من خلال الإجابة على الأسئلة والفقرات المقدمة قياس القدرة على إكمال الجمل. التناظر السياقي. القياس اللفظي. الارتباط والاختلاف.

الجزء الكمي يحتوي هذا الجانب على مجموعة من الأسئلة التي تقيس مستوى الطالب من حيث الذكاء والفهم بناءً على التخصص العلمي أو الأدبي.



تلميحات حول اختبار الكفاءة على الورق والكمبيوتر

يشعر الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية بالخوف والقلق من إجراء اختبار القدرات مما يؤثر سلبًا على أداء المتقدمين للاختبار. فيما يلي بعض النصائح التي قد تكون مفيدة لاجتياز اختبار القدرات

لا مجال للحظ في اجتياز اختبار القدرات، لذلك عليك الاستعداد والمذاكرة جيدًا.

اترك السؤال الصعب حتى نهاية الاختبار.

استثمار وقت الفراغ في التحضير للاختبار. لا تقلل من شأن وقت الفراغ. هذه فرصة جيدة يمكن استخدامها من خلال توفير المعرفة والدراسة للاختبار.

تحديد نقاط الضعف ومحاولة التخلص منها سواء في معرفة المشاكل اللفظية أو الكمية أو الجوانب العلمية التي تحتاج إلى تقوية.

في حالة الشعور بالتعب أو الإرهاق يفضل قراءة قصص النجاح لأنها تساعد على توفير الطاقة والحيوية.

اختبار القدرات هو اختبار يصب في مصلحة مقدم الطلب بشكل أساسي، لذلك يجب ألا يشعر مقدم الطلب بالخوف أو الكراهية تجاه الاختبار.

من المهم أن تتحلى بالشجاعة والثقة بالنفس لاجتياز الاختبار.

من المهم التحضير جيدًا للاختبار قبل موعد الاختبار لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبهذه الطريقة يكون المتقدم مستعدًا تمامًا لإجراء الاختبار بثقة وتفاؤل.

لا تقصر في الدراسة وخذ الموضوع بجدية للحصول على أفضل نتيجة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة تجربتي مع اختبار القدرات الورقي والمحوسب ، و تلميحات حول اختبار الكفاءة على الورق والكمبيوتر ، و أقسام اختبار القدرات ، تجارب اختبار القدرات المحوسبة .