تجربتي مع ارامكس وأسعار شحن ارامكس ، لقد تسائل الكثير عن تجربتيمع ارامكس وأسعار شحن ارامكس لها حول التعرف على ما هية ارامكس ، مما اوضح الكثير من الاشخاص حول انه أصبح من ارامكس وأسعار شحن ارامكس من الأسئلة الشائعة التي تم التداول بها عبر مواقع وصفحات الإنترنت في الاوقات الأخيرة ، وجاء ذلك التسائل نتيجة عدم الفهم من قبل الناس ارامكس وأسعار شحن ارامكس ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

ويكيبيديا أرامكس

أرامكس هي شركة شحن وخدمات لوجستية متعددة الجنسيات، تأسست عام 1982 من قبل فادي غندور وبيل كينجسون، ومقرها الحالي في دبي، الإمارات العربية المتحدة. أرامكس هي أول شركة عربية يتم إدراجها في بورصة ناسداك الأمريكية. بالإضافة إلى سوق دبي، تعمل أرامكس في أكثر من 70 دولة حول العالم، ولديها أكثر من 18000 موظف من جنسيات مختلفة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي حاليًا السيد بشار عبيد.

تجربتي مع أرامكس

استطاعت أرامكس خلال السنوات الماضية إثبات قدميها في السوق العالمية وعلى خريطة نقل البضائع حول العالم، وقدمت العديد من المزايا والخدمات التي تقدمها لعملائها في أكثر من 70 دولة حول العالم. يبحث الكثير عن تجارب أشخاص آخرين مع أول صفقة مع الشركة، وخلال هذه السطور سنذكر لكم عدة تجارب مختلفة مع أرامكس، على النحو التالي

التجربة الأولى

يقول صاحب التجربة عن تجربته مع أرامكس على النحو التالي

التجربة الثانية

يقول المجرب

التجربة الثالثة

المالك يقول

التجربة الرابعة

يروي صاحبها

أسعار شحن أرامكس المحلية

بعد أن ذكرنا تجربتي مع أرامكس، نتطرق الآن إلى أسعار الشحن الداخلي لشركة أرامكس في السعودية، حيث تكون أسعار الشحن الداخلي لشركة أرامكس أرخص بكثير من الشحن الخارجي، وتتفاوت أسعار الشحن الداخلي وفقًا لعدد من المعايير أبرزها (أماكن الشحن والاستلام)، يتم توفير ذلك أيضًا من قبل شركة أرامكس عبر موقعها الإلكتروني. حاسبة الأسعار الرسمية، والتي من خلالها يمكن التعرف على السعر الدقيق للشحن المحلي في المملكة، وهذه هي خطوات التعرف على أسعار شحن أرامكس الداخلي باستخدام حاسبة الأسعار

ادخل إلى موقع أرامكس الإلكتروني عبر هذا الرابط “”.

ثم انقر فوق علامة التبويب (إرسال الشحنات).

من القائمة المنسدلة، انقر فوق خدمات النقل السريع.

ثم اضغط على (تعرف على أسعار الشحن).

بعد ذلك اختر الأيقونة (محلي).

ثم اضغط (من) واختر الدولة من القائمة، ثم اختر المدينة.

بعد ذلك، اضغط على (إلى)، واختر الدولة وكذلك اسم المدينة.

ثم حدد نوع الشحنة بالضغط على (ماذا) سواء كانت مستندات أو طرود.

ثم تحدد الوزن الإجمالي أو (أعرف أبعاد شحنتي).

بعد استكمال جميع البيانات والخطوات يجب الضغط على أيقونة (إرسال).

لتظهر لك السعر الدقيق للنقل عبر أرامكس إلى المواقع التي أدخلتها.

الجدير بالذكر أنه حتى وقت قريب كانت أسعار شحن أرامكس 200 ريال للنصف الأول من الكيلو، و 50 ريالًا لكل كيلو إضافي إضافي للشحن لمسافات متوسطة، لكن تجدر الإشارة إلى أن الأسعار تتغير باستمرار بسبب التحولات الاقتصادية. .

أسعار شحن أرامكس الدولية

كما يمكنك معرفة أسعار الشحن الدولي لشركة أرامكس من خلال الموقع الإلكتروني، ويجب أن تدرك أن رسوم الشحن الجمركي الدولي تختلف من دولة إلى أخرى، وهذه هي خطوات معرفة أسعار الشحن الدولي

تسجيل الدخول إلى موقع أرامكس.

انقر فوق علامة التبويب “تتبع الشحنات”.

ثم اضغط على (تعرف على أسعار الشحن).

اختر حاسبة الأسعار (الدولية)، وليس (المحلية).

أدخل جميع المعلومات حول الوجهة المحددة ووزن وجودة الشحنة.

ثم الضغط على (إرسال) لعرض أسعار الشحن الدولي.

مزايا شركة أرامكس

تقدم أرامكس خدمات الشحن السريع واللوجستيات، عددًا من المزايا والخدمات التي تقدمها لعملائها، ومن أبرز هذه المزايا ما يلي

أسعار الشحن المحلية أو الدولية من أرامكس مقبولة مقارنة بأسعار الشركات الأخرى.

توفر أرامكس نظامًا فريدًا داخل شاحنات النقل الخاصة بها من أجل الحفاظ على درجة الحرارة وتوزيعها بشكل مناسب لحماية والحفاظ على المخزونات والمنتجات المختلفة.

تستخدم أرامكس نظامًا ديناميكيًا لنقل المنتجات والمخزون ونقلها بسهولة دون تدخل بشري.

تحتفظ الشركة بالسلع الحساسة والهشة في أماكن محددة.

تقوم أرامكس بتخزين المواد الخطرة في أماكن معزولة عن باقي المخزون، حتى لا تسبب أي خطر أو تلف للمنتجات.

وقت الشحن في أرامكس السعودية

بعد أن تحدثنا عن تجربتي مع أرامكس نتناول أحد الأسئلة الشائعة وهي مدة الشحن الداخلي في السعودية لشركة أرامكس، وتختلف هذه الفترة حسب مسافة ووزن الطلب أو الشحنة ولكن بشكل عام تتراوح مدة الشحن الداخلي لأرامكس من يوم إلى ثلاثة أيام، وقد تكون هذه الفترة طويلة لمدة أسبوع فيما يتعلق بالشحنات والطلبات الثقيلة للمحافظات البعيدة، كما تختلف مدة الشحن الخارجي، ويمكنك الاختيار بين (الشحن السريع) الشحن الاقتصادي)، الشحن الاقتصادي لا يتجاوز 8 أيام، ويصل الشحن السريع خلال (يومين أو ثلاثة أيام)، ويمكن تتبع الشحنات من خلال الخطوات التالية

تتبع شحناتك على أرامكس

يمكن الاستعلام عن الشحنات وتتبعها من خلال الخطوات التالية

ادخل إلى موقع أرامكس الإلكتروني عبر هذا الرابط “”.

اضغط على أيقونة (تتبع الشحنات) واكتب رقم الشحنة المراد تتبعه.

ثم اضغط على أيقونة (تتبع الشحنات) لعرض بيانات الطلب.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على تجربتي مع ارامكس وأسعار شحن ارامكس ، و وقت الشحن في أرامكس السعودية ، و مزايا شركة أرامكس ، و أسعار شحن أرامكس الدولية ، و أسعار شحن أرامكس المحلية .