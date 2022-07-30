تجربتي مع استئصال القولون، سوف اذكر ما مررت به من نزع القولون التي جعلتني اعود إلى الحياة بعد خطر مميت، فسبب تجربتي مع استئصال القولون هو أنني اصبت بمجموعة كبيرة من المعضلات التي اصابت الجهاز الهضمي ولم أكن أعرف ما هو السبب، ولكني عندما زبت العيادة الطبية وجدت أنني أتعرض لبعض المصاعب في القولون وإن لم يأخذ الاطباء القرار ويقوم باستئصال القولون فسوف اتعرض للعديد من المشاكل.

تجربتي مع استئصال القولون

تجربتي مع استئصال القولون، وهي أصعب تجربة من نوعها. تعرف على تفاصيل تلك التجربة من خلال الأسطر التالية

القولون هو جزء على شكل أنبوب من الأمعاء الغليظة، وفي نهاية هذا الأنبوب هو الجهاز الهضمي.

منذ فترة طويلة أعاني من بعض الأعراض مثل الإسهال وآلام البطن بالإضافة إلى الغازات والانتفاخ.

كل هذا ولا أعرف السبب وراء ذلك، بحثت عن بعض الحلول أو المشروبات التي تخفف هذه الأعراض.

جربت عدة مشروبات لكنها لم تنجح حتى قررت الذهاب إلى الطبيب.

ذكرت له الأعراض التي تعاني منها، وهنا أجرى بعض الفحوصات التي أظهرت أنني أعاني من القولون وفي مرحلة خطيرة، وإذا لم أزل القولون فسيكون ذلك خطرا على حياتي.

وبالفعل أجريت بعض الفحوصات استعدادًا للعملية التي حددها الطبيب.

في الواقع، تمت إزالة جزء من القولون وأنا الآن في مرحلة الشفاء وأشعر بتحسن كبير بعد هذه العملية.

أسباب استئصال القولون

هناك أسباب تؤدي إلى استئصال القولون، منها ما يلي

انسداد معوي

يعتبر الانسداد المعوي حالة طارئة تهدد حياة المريض مما يجعل الطبيب يقرر إزالة القولون أو جزء منه.

نزيف شديد

في حالة النزيف الحاد داخل القولون، يلزم التدخل الطبي عن طريق إزالة الجزء المصاب.

سرطان القولون

في حالة إصابة الشخص بسرطان القولون وتم تشخيص هذا المرض مبكرًا، تتم إزالة الجزء المصاب. هناك حالات أخرى تتطلب استئصال القولون، ومنها ما يلي

مرض كرون

يتم إجراء استئصال القولون إذا لم تساعد الأدوية في تخفيف أعراض المريض.

التهاب القولون التقرحي

في هذه الحالة يصف الطبيب بعض الأدوية لعلاج هذا المرض، وإذا فشلت الأدوية في السيطرة عليه، يلجأ الطبيب لإجراء عملية جراحية يتم من خلالها استئصال القولون.

هناك حالات يقوم فيها الطبيب بإزالة القولون والمستقيم في نفس الوقت في حالة حدوث أي تغييرات تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وتشمل هذه التغييرات ما يلي

التهاب الرتج

إذا كان المريض يعاني من التهاب الرتج، سيلجأ الطبيب إلى استئصال القولون.

الوقاية من السرطان

قد يلجأ الطبيب إلى استئصال القولون عند احتمال إصابة المريض بسرطان القولون.

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أنواع استئصال القولون

يمكنك التعرف على أنواع استئصال القولون من خلال ما يلي

استئصال القولون الجزئي

يُطلق على هذا النوع أيضًا استئصال القولون شبه الكلي.

حيث يتم استئصال جزء من القولون مما يسبب الألم والمشاكل للمريض والجهاز الهضمي في نفس الوقت.

استئصال القولون الكلي

وهنا يقوم الطبيب بإزالة القولون بالكامل من جميع أجزائه.

استئصال القولون والمستقيم

هنا يقوم الطبيب بإزالة القولون بالكامل وكذلك المستقيم.

استئصال نصفي

يتكون القولون من جزأين، جزء أيمن وجزء أيسر. في هذا النوع، تتم إزالة نصف القولون فقط.

كيفية إزالة القولون

تعرف على كيفية التخلص من القولون بإجراء الجراحة بالمنظار

شق في البطن

عند إجراء عملية استئصال القولون، يقوم الطبيب بعمل شق في البطن بسمك من 5 إلى 10 ملم، ويتم إدخال المنظار من خلال هذا الشق لإجراء الجراحة.

الاستعداد للعملية

من خطوات التحضير لجراحة القولون التوقف عن تناول أي أدوية لتجنب المخاطر أثناء العملية.

كما يجب على المريض عدم تناول أي نوع من الطعام قبل الجراحة. كما يصف الطبيب بعض المحاليل التي تنظف الأمعاء.

خطوات الجراحة

تتم عملية استئصال القولون على ثلاث مراحل

المرحلة الأولى هي إدخال المنظار.

أما المرحلة الثانية فهي فصل القولون السني عن المستقيم.

خلال المرحلة الثالثة، يقوم الطبيب بربط الدقاق بالمستقيم.

مرحلة التعافي من استئصال القولون

يجب اتخاذ الخطوات التالية خلال مرحلة التعافي من إجراء استئصال القولون

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا

يسمح للمريض في مرحلة الشفاء بتناول جميع أنواع الأطعمة ولكن بكميات قليلة.

كما يُنصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة النيئة من الخضار والفواكه لاحتوائها على كمية كبيرة من الألياف.

في حالة الإصابة بالإمساك يجب إبلاغ الطبيب بذلك حتى يتمكن من وصف الأدوية الملينة التي تساعد في التخلص من هذه الحالة.

تمرين تدريجي

بعد الانتهاء من جراحة القولون يجب على المريض ممارسة النشاط البدني ولكن بشكل تدريجي لتجنب أي مضاعفات.

من الممكن ممارسة الرياضة لأنها تحفز الدورة الدموية وتساعد على تقوية العضلات، كما تمنع السكتات الدماغية وتحافظ على صحة الرئتين.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجب ممارسة التمارين التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، مثل رفع الأثقال وتمارين البطن، لمدة ستة أسابيع على الأقل.

الآثار الجانبية لاستئصال القولون

هناك العديد من المضاعفات والأضرار التي تنجم عن استئصال القولون، وتعتمد هذه المضاعفات على عدد من العوامل مثل نوع الاستئصال، وصحة المريض. أهم أضرار استئصال القولون هي كما يلي

حدوث جلطات دموية في الساقين.

نزيف شديد.

الأجزاء القريبة من القولون مثل المثانة والأمعاء عرضة لبعض الإصابات.

من الأضرار الناتجة عن استئصال القولون حدوث الانسداد الرئوي.

قد تتمزق الأربطة الجراحية التي تربط باقي الجهاز الهضمي.

عدوى بكتيرية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه من أجل شفاء الجهاز الهضمي وشفاء المريض، يجب قضاء فترة زمنية معينة داخل المستشفى يحددها الطبيب.

يقوم الفريق الطبي بمتابعة المريض لرصد حدوث أي مضاعفات قد تنجم عن هذه الجراحة.

ربط القولون بالجهاز الهضمي

بعد الانتهاء من الجراحة يقوم الطبيب بتوصيل القولون بالجهاز الهضمي لطرد الفضلات بالطرق التالية

قم بتوصيل الأجزاء المتبقية من القولون

هنا يقوم الطبيب بتوصيل القولون بالأمعاء الدقيقة وهذا الإجراء يسمى مفاغرة.

ربط الأمعاء بفتحة في البطن

من أجل إخراج الفضلات من الجسم، يقوم الطبيب بتوصيل الأمعاء الدقيقة بفتحة في البطن، وتسمى هذه الفتحة بالفغر.

قد يضع الطبيب كيسًا فوق تلك الفتحة لتجميع البراز، وقد تكون هذه الحقيبة مؤقتة أو دائمة.

ربط الأمعاء الدقيقة بفتحة الشرج

إذا قام الطبيب بإزالة القولون والمستقيم، يستخدم الطبيب جزءًا من الأمعاء الدقيقة لعمل كيس متصل بالشرج يسمى فغر اللفائفي.

تعمل هذه الحقيبة على التخلص من النفايات بشكل طبيعي.

بعد إجراء فغر القولون، سيتم نقلك إلى غرفة الإنعاش للمراقبة، وبعد ذلك سيتم نقلك إلى غرفتك في المستشفى حتى تتعافى جزئيًا، وقد يستغرق ذلك من يومين إلى أسبوع.

من المستطاع القيام بعملية الاستئصال الجزئي للقولون باستعمال وسائل متنوعة سيتحدث معك المركو الطبي بشأن الخيارات التي تتوافق معك بناءً على نوع الجراحة التي تخضع لها، سيُحدث الطبيب المشرف على العملية شقًا جراحيًا واحدًا أو أكثر في بطنك في حالة القيام بعمل شق واحد طويل في بطنك، تُعرف هذه الجراحة مفتوحة.