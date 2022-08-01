تجربتي مع اظافر الاكريليك ومدة بقائه ، لقد تسائل الكثير من الأفراد وخاصة فئة النساء حول التعرف على تجربتي مع اظافر الاكريليك ومدة بقائه والحل النهائي لها ، وذلك للتعرف على في حال ارادة تثبيت تلك الأظافر أم ال تريد تثبيته ، وبالتالي عبر السطور القادمة سنتعرف على اظافر الاكريليك ومدة بقائه هل الأظافر الأكريليكية ضارة بالمرأة الحامل ، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

ما هي اظافر الاكريليك

أظافر الأكريليك هي مواد كيميائية يتم تصنيعها على شكل أظافر بشرية يتم تثبيتها عادة على أظافر الأصابع. تتميز أظافر الأكريليك عادة بسمكها وحجمها الكبير الذي يتناسب تمامًا مع الظفر الأصلي للمرأة، ومن الواضح أن هذه الأظافر تستخدم كغرض تجميلي أساسي.

الفرق بين أظافر الأكريليك وأظافر الجل

الفرق بين أظافر الأكريليك وأظافر الجل هو كما يلي

مسامير الاكريليك مسامير هلام لا تنكسر أظافر الأكريليك عندما تقوم المرأة بالكثير من الأعمال المنزلية الشاقة. أظافر الجل ضعيفة نسبيًا وتتكسر بسهولة. تجف أظافر الأكريليك على اليد ببساطة عن طريق تعريض اليد للهواء بعد لصق الأظافر. لا تجف أظافر الجل على اليد إلا إذا تعرضت لعوامل معينة قد تكون صعبة نسبيًا. عادة لا تكون أظافر الأكريليك هي نفسها الأظافر الطبيعية. عادة ما تكون أظافر الهلام مشابهة جدًا للأظافر الطبيعية بحيث يصعب أحيانًا معرفة ما إذا كانت أظافر هلامية إلا إذا نظرت إليها.

تجربتي مع أظافر الأكريليك

ترغب العديد من النساء في التعرف على تجارب الأخريات في تركيب أظافر الأكريليك، لذلك سننقل إليهن تجربة إحدى السيدات على النحو التالي

قبل حفل خطوبتي، قررت أن أذهب إلى صالون تجميل نسائي لأقوم بعمل أظافر أكريليك حتى أتمكن من الظهور بأفضل ما لدي في يوم خطوبتي.

لم أبق في صالون التجميل أكثر من ساعتين تقريبًا، وبعد ذلك أصبحت يدي أكثر جمالًا بما لا يقاس.

احتفظت بمسامير أكريليك لفترة من الوقت بعد حفل الخطوبة والحقيقة هي أن هذه المسامير لا تعترض طريق أي شيء كما يُشاع، فقد اعتدت على طهي الطعام وتنظيف المنزل والقيام بجميع الأنشطة العادية في المنزل. ولكن للأسف قمت بإزالتها لأنني شككت في أنها حلال أم حرام، لذلك اخترت التخلي عنها في طلب رضا الله.

كيفية تركيب أظافر الأكريليك

عادة ما يتم تثبيت مسامير الأكريليك بالطريقة التالية

في البداية، يتم تنظيف الأظافر جيدًا لتجنب الإصابة بالفطريات عند وضع الأكريليك عليها.

ضعي سائل الأكريليك على الأظافر بفرشاة نظيفة.

يجب ترك الأظافر لتجف ثم ملفها حسب الحاجة.

في المرحلة الأخيرة، يتم تطبيق طلاء الأظافر للحصول على الشكل النهائي المطلوب.

مزايا أظافر الأكريليك

مزايا أظافر الأكريليك هي كما يلي

تحسين مظهر اليد بإعطاء الأظافر مظهراً أنيقاً.

من الصعب كسر أو إفساد تلك الأظافر.

تحافظ أظافر الأكريليك على طلاء الأظافر لفترة أطول من الأظافر العادية.

تعلم أظافر الأكريليك النساء التوقف عن قضم أظافرهن عند الغضب.

عيوب أظافر الأكريليك

عيوب أظافر الأكريليك هي كما يلي

قد تصاب المرأة التي قامت بتركيب الأظافر بعدوى أو فطريات على أظافرها نتيجة عدم تعقيم الأدوات أو عدم تطهير الظفر جيدًا قبل التثبيت.

في بعض الأحيان يكون الجلد حساسًا تجاه الأكريليك. هذا يسبب التورم والاحمرار.

لا يمكن إزالة أظافر الأكريليك إلا عن طريق وضع أصابع اليد في الأسيتون لفترة من الوقت، مما قد يتسبب في إصابة المرأة بمشاكل صحية في الجهاز التنفسي بسبب استنشاق هذه المادة.

قد يؤدي تركيب الأظافر الاصطناعية لدى المرأة إلى إضعاف الأظافر الطبيعية أو تغيير لونها.

تحتفظ هذه الأظافر الاصطناعية بالبكتيريا والفطريات لفترة أطول من الوقت الذي تحتفظ فيه الأظافر الطبيعية بهذه الفطريات والبكتيريا.

كم تدوم أظافر الأكريليك

تتراوح عمر أظافر الأكريليك من 6 إلى 7 أسابيع، لأنه بعد 6 أسابيع من تثبيت أظافر الأكريليك، تبدأ الأظافر الطبيعية في النمو مرة أخرى، مما سيؤدي بالضرورة إلى إفساد أظافر الأكريليك. الجدير بالذكر أنه يفضل الانتظار فترة بعد إزالة الأظافر الأكريليكية قبل إزالة المسامير الأكريليكية قم بتثبيتها مرة أخرى لمنح الأظافر فرصة للتخلص من آثار المواد الصناعية التي بقيت عليها لفترة طويلة. .

سعر المسامير الاكريليك

يتراوح سعر مسامير الأكريليك من 300 إلى 400 ريال سعودي، وتجدر الإشارة إلى أن سعر مسامير الأكريليك يختلف باختلاف نوع المواد المستخدمة بالإضافة إلى مهارة الشخص الذي سيقوم بتركيبها وموقع ومستوى صالون التجميل.

هل يصح الوضوء مع أظافر الأكريليك

لا يصح الوضوء إطلاقا مع استخدام أظافر الأكريليك، حيث من المعروف أن الأكريليك مادة كثيفة جدا تلتصق بالظفر، وتمنع وصول أي شيء إليه سواء كان ماء أو غيره. الوضوء يبطل الصلاة.

كيفية إزالة أظافر الأكريليك بأمان

عادة ما يتم إزالة أظافر الأكريليك بأمان من خلال تطبيق الخطوات التالية

في البداية، يتم قص أظافر الأكريليك بطول الظفر الطبيعي.

ثم تنقع الأصابع في الأسيتون لمدة 10 دقائق على الأقل.

بعد ذلك يتم إزالة الأكريليك عن الأظافر باستخدام خيط طبي وبعناية شديدة.

أخيرًا، اغسلي يديك جيدًا للتخلص من أي مواد قد تظل عالقة بالأظافر، ثم ضعي كريمًا مرطبًا على اليدين.

نصائح لتطبيق أظافر الأكريليك

في هذا الجزء من المقالة، سنشرح بعض النصائح التي يجب أن تعرفها كل امرأة تعتزم تثبيت أظافر الأكريليك

يجب أن تتجنب تمامًا الحصول على أظافر الأكريليك إذا كانت أظافرك الطبيعية مصابة بأي عدوى أو فطريات.

من الأفضل الابتعاد عن أظافر الأكريليك إذا كانت أظافرك الطبيعية ضعيفة بشكل عام وسهلة الكسر أو غيرها من علامات مشاكل الأظافر.

تأكد من تعقيم جميع الأدوات التي ستستخدم لتثبيت مسامير الأكريليك مسبقًا.

يجب التأكد من أن المواد التي يصنع منها الأكريليك لا تسبب حساسية جلدية للمرأة التي ستقوم بتثبيته.

هل الأظافر الأكريليكية ضارة بالمرأة الحامل

نعم أظافر الأكريليك ضارة بالمرأة الحامل وعليها الامتناع نهائيا عن تركيبها طوال فترة الحمل. الأكريليك من المواد الصناعية التي قد تؤثر سلبًا على صحة المرأة الحامل سواء عند تركيبها أو عند إزالتها بسبب استنشاق الأسيتون لفترة طويلة نسبيًا.

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