تجربتي مع اكاديمية الفيصل وهل ينصح بالتسجيل فيها ، لقد تسائل الكثير من الأفراد ممن يبحثون عن الدراسة الجامعية بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية حول التعرف على اكاديمية الفيصل وهل ينصح بالتسجيل فيها ، كون هنالك العديد من الجامعات والاكاديميات ولكن القليل مها من اكتسب الشهرة ، سواء بشكل سلبي أو إيجابي، تابعوا معنا .

أكاديمية الفيصل

أكاديمية الفيصل أكاديمية للدورات التدريبية التي تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لكلا الجنسين. لتحقيق أهداف خطة المملكة 2030، من أولوياتها تطوير الحركة التعليمية، وتوسيع سوق العمل في القطاعين العام والخاص بأيدٍ سعودية عامة مدربة ومتعلمة.

تجربتي مع أكاديمية الفيصل

بارك الله فيك، أنا خريج جامعة عليا بالرياض، لكن بعد التخرج احتجت إلى اللغة الإنجليزية للعمل في مكان مرموق، ولأن أكاديمية الفيصل هي الأقرب إلى بيتي، فكرت فيها وقدمت لها .. تم اختباري لتحديد المستوى في اللغة الإنجليزية من خلال حل اختبار السمع الخاص بي ؛ سمعت عددًا من الأسئلة عبر السماعة الموجودة على الكمبيوتر وأجبتها، وكتبت مقالًا باللغة الإنجليزية، كما قابلت أستاذ لغة طلب مني قراءة جزء من كتاب، وتم قبولي جيدًا. وبعد حوالي 6 أشهر شعرت بالفرق في مستوى اللغة طبعا لا شيء على ما يرام ولدي ملاحظات لكن تجربتي مع أكاديمية الفيصل بشكل عام كانت جيدة.

أهداف أكاديمية الفيصل

تتولى أكاديمية الفيصل مهمة تحقيق 4 أهداف رئيسية وهي

المشاركة في تنفيذ خطط التنمية بالدولة باستخدام الوسائل المناسبة لتطوير القوى العاملة في قطاع العمل وتحسينها.

تلبية احتياجات سوق العمل من خلال (تصميم، تطوير، تنفيذ) البرامج والدورات التدريبية المناسبة، بالإضافة إلى إدخال التقنيات الحديثة والرقمية في مسارات العمل المختلفة.

استقطاب كوادر تعليمية ذات خبرة عالية من داخل وخارج المملكة لتولي مسؤولية الخطط والبرامج الداعمة.

إيجاد حلول عملية للتعامل مع احتياجات التدريب والتعليم في الدولة، وتطوير المشاريع المشتركة بين المؤسسة والقطاعات التنموية والتعليمية المختلفة.

كيفية التسجيل في أكاديمية الفيصل

يمكن التسجيل من خلال زيارة الفرع الدراسي المطلوب والاستفسار عن البرامج المتاحة وتسجيل الاسم ودفع الرسوم والحصول على جدول المواعيد. من الممكن أيضًا التسجيل عبر الإنترنت، ونوضح ذلك على النحو التالي

دخول موقع أكاديمية الفيصل.

تصفح الدورات التدريبية الموجودة، واختر الدورة التي تريد المشاركة فيها.

انقر فوق “تفاصيل”.

عرض معلومات الدورة (التواريخ، الرسوم، موقع المكان، نوع الشهادة .. إلخ)، وإذا كان القرار بالموافقة على التفاصيل والرغبة في الانضمام، فسيتم استكمال الخطوات.

انقر فوق “تسجيل الآن”.

اختر “إتمام الشراء”.

انقر فوق “متابعة كزائر” إذا لم يكن هناك حساب سابق على موقع الأكاديمية.

أدخل البيانات المطلوبة (الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، رمز المرور) ؛ لإنشاء حساب على الموقع.

انقر على “ادفع الآن”، واكتب تفاصيل البطاقة المصرفية للدفع عبر الإنترنت، وقم بتأكيد الحجز، أو يمكنك اختيار الدفع لاحقًا ؛ للدفع في وقت آخر.

ستظهر رسالة حول عملية التسجيل الناجحة للدورة، يجب عليك حفظها على هاتفك المحمول، وتكون حاضرًا في بداية الدورة.

مميزات الدراسة في أكاديمية الفيصل

لا تحتل الدراسة في أكاديمية الفيصل مكانة مهمة فقط لأنها مركز تدريبي يضم برامج متنوعة، ولكن يتمتع المتعلم ببعض المزايا مثل

يضم فريق التدريس أساتذة جامعيين.

تراعي الدراسة طرق التعليم الحديثة.

تقدم الأكاديمية مستوى عال من الكفاءة.

مساعدة المتعلمين على اكتساب المهارات المعرفية اللازمة.

حث الطلاب على زيادة الطاقة الإنتاجية وامتلاك مقومات العصر في تخصصاتهم.

استخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية في التعليم.

التنظيم الجيد والإدارة الجيدة للأكاديمية.

توسعة المكان ليشمل عدد من القاعات التعليمية.

يوجد قسم منفصل للرجال وآخر للنساء.

البرامج الدراسية في أكاديمية الفيصل للبنات

من خلال تجربتي مع أكاديمية الفيصل، وجدت أن هناك عددًا من الدورات المتاحة للنساء للمشاركة فيها، ويمكن الاطلاع على القائمة الكاملة للدورات “”. أما بالنسبة لمجالات الدورات الرئيسية، وبعض أهم التخصصات فيها، فنقدمها على النحو التالي

طريق الدورات المتاحة في المسار دورات لغة انجليزية كتابة مكثفة.

اللغة الإنجليزية المكثفة (حضور / عبر الإنترنت).

اللغة الإنجليزية المكثفة.

محادثة مكثفة (حضور / عبر الإنترنت).

دورات منتظمة وصيفية للأطفال.

دبلوم اللغة الإنجليزية القياسي والمكثف.

كفاءات اللغة الإنجليزية. دورات الحاسوب أ + صيانة.

إدخال البيانات ومعالجة النصوص.

إكسل متقدم.

استخدام الحاسب الآلي في العمل المكتبي.

دبلوم شبكات الحاسوب.

دبلوم تخصص برمجيات الحاسوب. الامتحانات الدولية حاليا لا توجد دورات للسيدات وتتم متابعة آخر المستجدات على الموقع الرسمي. دورات تدريبية في الإدارة آداب.

أرشيف إلكتروني.

تحليل احصائي.

السكرتير التنفيذي.

ادارة مشروع.

التميز في إدارة الأعمال.

برنامج العلاقات العامة.

برنامج التأهيل الوظيفي.

البرامج الدراسية في أكاديمية الفيصل للطلاب

تشترك الطالبات مع الطلاب الذكور في أن المسارات الأربعة الرئيسية للدورات التدريبية متاحة لكلا الجنسين، ويمكن العثور على الدورات الكاملة “”، وفيما يلي المسارات مع بعض الدورات الأكثر شعبية التي يتم تقديمها فيها

طريق الدورات المتاحة في المسار دورات اللغة الإنجليزية برنامج اللغة الإنجليزية المكثف.

برنامج اللغة الإنجليزية شبه المكثف.

دورة المحادثة.

Cambridge English CELTA.

IELTS.

اللغة الإنجليزية للأطفال.

التحضير لدورة OET. دورات الكمبيوتر تدريب على مهارات الفوتوشوب.

Adobe Illustrator نسخة.

مايكروسوفت وورد (متقدم).

تطبيقات Android.

CCNA.

صيانة الحاسوب.

الأمن السيبراني.

دبلوم شبكات الحاسوب.

موس.

الشبكات في Windows Server 2022. الامتحانات الدولية يشمل فقط 5 دورات CAE.

Linguaskill.

TOEFL.

اختبار أوكسفورد للغة الإنجليزية.

الاختبار الدولي لإتقان اللغة الإنجليزية. دورات تدريبية في الإدارة برنامج القيادة الادارية.

تنمية المهارات الإدارية.

إدارة متقدمة.

مهارات التواصل.

السكرتارية الالكترونية.

الأرشفة الإلكترونية.

تصميم البرامج التدريبية.

برنامج تخطيط القوى العاملة.

طرق التواصل مع أكاديمية الفيصل

لتقديم الاستفسارات والاقتراحات يمكنك التواصل مع أكاديمية الفيصل بإحدى الطرق التالية

رقم الواتس اب +966565656793.

يمكن الوصول إلى عناوين وأرقام جميع الفروع من خلال الرابط “”.

تويتر الأكاديمي “”.

يمكن الوصول إلى إنستغرام الخاص بأكاديمية الفيصل ““.

أكاديمية فيس بوك الفيصل بالرياض “.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر النقاط السابقة حول التعرف على تجربتي مع اكاديمية الفيصل وهل ينصح بالتسجيل فيها ، و طرق التواصل مع أكاديمية الفيصل ، و البرامج الدراسية في أكاديمية الفيصل للطلاب ، و أهداف أكاديمية الفيصل .