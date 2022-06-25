تجربتي مع الأرق واعراضه وكيفِيْة التغلب عليه

تجربتي مع الأرق وأعراضه، يعتبر الأرق من المشاكل الخطيرة التي يواجهها عدد كبير من الصغار والكبار فِيْ مختلف دول العالم، وينشأ الأرق من ظهُور العديد من الأمراض الجسدية والنفسية التي قد تتطلب العلاج الطبي. من وقت لآخر، وفِيْ سياق الجدل حول الأرق، أهتم بإلقاء الضوء على تجربتي مع الأرق وأعراضه، مع شرح لمجموعة من الطرق التي يمكننا بها اللجوء إلى التغلب على الأرق. ومن ثم التغلب على مضاعفاته الخطيرة.

تجربتي مع الأرق وأعراضه

الأرق مشكلة كبيرة يواجهها الكثير من الناس وتتسبب فِيْ مشاكل جسدية ونفسية مزعجة، وتتضح تجارب هؤلاء الأشخاص فِيْما يلي

أكدت سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا أنها تعاني من الأرق بسبب استيقاظ المولود طوال الليل مما أدى إلى زيادة رغبتها فِيْ النوم خاصة فِيْ أوقات النهار المختلفة.

وأفاد شاب آخر بأنه يعاني من الإرهاق الجسدي والإرهاق فِيْ جميع المجالات نتيجة عدم قدرته على النوم ليلاً بسبب بعض الأمراض العقلية بسبب ضغوط الحياة المختلفة.

وأكدت أخرى أن الطبيب المعالج نصحها بتناول بعض المهدئات النفسية للتخلص من قلة النوم والتفكير المفرط الذي يصيبها طوال الليل.

أسباب الأرق

الأرق واضطرابات النوم ناتجة عن العديد من الأسباب التي تتنوع ما بين نفسية وجسدية، وكل هذه الأسباب واضحة كالآتي

الإفراط فِيْ استخدام العلاجات الطبية التي تسبب آثارها الجانبية اضطرابات النوم، بما فِيْ ذلك أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع ضغط الدم.

الإفراط فِيْ تناول المشروبات التي تحتوي على مستويات عالية من الكافِيْين أو المنبهات، خاصة أنها تتداخل مع النوم بشكل طبيعي.

الإصابة ببعض الأمراض الجسدية، بما فِيْ ذلك التكرار، والسكتة الدماغية، والسكري، واضطراب الشخصية الحدية والعديد من الأمراض الخطيرة الأخرى.

الأرق المكتسب الناجم عن الإجهاد المفرط وقد ينام هذا الشخص أثناء مشاهدة التلفاز أو القراءة.

تغير هرمونات الجسم نتيجة الشيخوخة والشيخوخة، حيث يشعر المريض المصاب بالأرق بتغير ملحوظ فِيْ مستوى نشاطه، ومن ثم يعاني من العديد من الأمراض.

أعراض الأرق

يعاني المريض المصاب بالأرق واضطرابات النوم من مجموعة من الأعراض أو المشاكل وتتجلى كل هذه الأعراض فِيْ الآتي

الإفراط فِيْ الاستيقاظ من النوم طوال الليل.

الشعور الدائم بالتعب والنعاس أثناء النهار.

عدم الراحة بعد الاستيقاظ من النوم.

الاستيقاظ مبكرا.

تشعر بصعوبة بالغة، خاصة أثناء الرغبة فِيْ النوم.

غير قادر على التركيز بالطريقة العادية المطلوبة.

الشعور المستمر بالصداع نتيجة التوتر.

الشعور المستمر بالقلق والتوتر.

اضطراب الجهاز الهضمي الشديد.

العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالأرق

يزداد خطر الإصابة بالأرق واضطرابات النوم نتيجة عوامل عديدة، والتي تتضح فِيْما يلي

النساء

تعاني الكثير من النساء من اضطرابات النوم والأرق خلال ساعات الليل المختلفة بشكل مفرط، وذلك بسبب اضطراب هرمونات الجسم الذي يحدث عند حدوث الدورة الشهرية أو بسبب الحمل والولادة، كَمْا أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن معدل الأرق يزداد بشكل كبير عند النساء، واضح جدا بسبب نقص الإستروجين الظاهر الذي يصيب معظم النساء فِيْ سن اليأس. ثم توقف الدورة الشهرية.

أكثر من 60

أظهرت العديد من الدراسات العلمية أن هرمونات الجسم تتغير بشكل واضح مع تقدم العمر مما يؤدي إلى صعوبة النوم، والجدير بالذكر أنه مع تقدم الإنسان فِيْ السن يعاني من العديد من المشاكل الصحية والنفسية. هذا يؤدي إلى الأرق ويجب على هؤلاء الأشخاص استشارة الطبيب فِيْ الوقت المناسب حتى لا تتفاقم هذه المشكلة.

أمراض عقلية

تؤدي الاضطرابات النفسية بأنواعها المختلفة وذات الخطورة المختلفة إلى الشعور بالأرق وتشمل هذه الاضطرابات النفسية ما يلي

الإصابة بالاكتئاب.

الشدة النفسية.

قلق مستمر

اضطرابات القلق.

السفر لمسافات طويلة

يعد السفر لمسافات طويلة، ثم تغيير الساعة البيولوجية للجسم، أحد العوامل الرئيسية وراء الأرق. يؤدي انتظار طائرة معينة أو توقف الرحَلْة إلى تغيير الساعة البيولوجية فِيْ جسم الإنسان. ومن ثم عدم القدرة على النوم بشكل طبيعي لفترة طويلة، حيث ينصح العديد من الخبراء بتعويد الجسم على عدد معين من ساعات النوم وفِيْ الساعات المناسبة للتحكَمْ فِيْ الساعة البيولوجية.

المضاعفات الناجمة عن الأرق لفترات طويلة

يتسبب الأرق لمدة طويلة وقلة النوم لساعات طويلة فِيْ حدوث العديد من المضاعفات، والتي تتضح فِيْما يلي

تركيز ضعيف؛ ثم عدم اتمام العمل او الدراسة بالشكل الصحيح والمطلوب.

الزيادة الكبيرة فِيْ حوادث الطرق نتيجة نقص التركيز المفرط.

الإصابة بالعديد من الاضطرابات النفسية الخطيرة التي يمكن أن تستمر لدى المريض لفترة طويلة، بما فِيْ ذلك الاكتئاب والقلق.

خطر الإصابة بالسمنة.

ضعف مفرط فِيْ جهاز المناعة.

طرق تشخيص الأرق

يوجه الطبيب المعالج مجموعة من الأسئلة إلى المريض المصاب بالأرق من أجل قياس عدد ساعات نوم المريض ومستوى النعاس فِيْ أوقات مختلفة من اليوم وما إذا كان المريض يعاني من صعوبة فِيْ التنفس أو مشاكل صحية أخرى.

طرق علاج اضطرابات النوم والأرق

الأرق من المشاكل الخطيرة التي يجب تحديدها فِيْ الوقت المناسب ثم تناول العلاجات التي تساعد فِيْ الشفاء التام منه، وتتضح كل هذه الطرق فِيْ الآتي

العلاج السلوكي

العلاج السلوكي هُو أحد طرق العلاج التي تساعد فِيْ تخفِيْف الأرق. يتضمن العلاج السلوكي عدة خطوات، بما فِيْ ذلك

حدد عددًا محددًا من ساعات النوم.

علم المريض جميع عادات النوم الصحيحة.

العلاج بالضوء.

العلاج بالمعرفة.

تحقق من كل المحفزات.

العلاج من الإدمان

ينصح العديد من الأطباء بضرورة تناول علاجات معينة للتخلص من الأرق ومن ثم إرخاء الجسم، وتتمثل هذه العلاجات فِيْ الآتي

الزولبيديم.

αλεπλών.

راميلتون.

نصائح للوقاية من اضطرابات النوم والأرق

هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها للمساعدة فِيْ منع الأرق المزعج وهذه النصائح هِيْ

يجب الحفاظ على وقت النوم بحيث يتزامن وقت النوم مع ساعات الاستيقاظ، وحتى أيام العطل الرسمية.

يجب مراقبة جميع الأدوية حتى لا تسبب آثارها الجانبية اضطرابات النوم ويمكن إيجاد بديل إذا كان هُو سبب الأرق.

من الضروري الابتعاد عن الغفوة.

من الضروري الحفاظ على النشاط البدني من خلال أداء مجموعة من التمارين التي تساعد فِيْ الحفاظ على أعضاء وأعضاء الجسم المختلفة.

لذلك، فِيْ نهاية رحَلْتنا عبر سطور هذه المقالة، أوضحنا تجربتي مع الأرق وأعراضه وحددنا عددًا من النصائح لمنع هذه المشكلة التي تزعج الكثير من الناس.