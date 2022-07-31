تجربتي مع الأسبرين للحمل ،في البداية قبل ان احكي لكم تجربتي مع دواء الأسبرين للحمل أود أن ابين لكم أن هناك قسمان من الأسبرين القسم الأول هو الاعتيادي الذي يتناوله مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يتعرضون من جلطات الدم، أما القسم الثاني هو البيبي أسبرين هو نوع يتعلق بالمرأة الحامل والأطفال، وعادةً ما يقوم الطبيب المشرف على بعض الحالات بوصفه للحوامل خلال بداية الانجاب.

تجربتي مع الأسبرين للحمل

في البداية نود أن نوضح أن هناك نوعين من الأسبرين، النوع الأول الذي تتناوله المرأة الحامل في بداية الحمل، والنوع الثاني وهو الأسبرين العادي الذي يتناوله الأشخاص الذين يعانون من جلطات الدم.

بالنسبة لتجربتي مع الأسبرين للحمل خلال حملي الثالث وفي بداية الشهر الثاني كنت أعاني من نزيف حاد، وبعد ذلك ذهبت لاستشارة طبيب ونصحني بتناول الأسبرين براحة تامة، لأن الأسبرين يساعد على تدفق الدم إلى الجنين عبر المشيمة.

أعربت للطبيبة عن قلقي من استخدام هذا النوع من الأدوية على الجنين، لكنها ردت بأنه مهم للجنين لأنه يساعد على إيصال الدم إليه.

وكانت تلك تجربتي مع الأسبرين، لكن ينصح بعدم تناوله دون استشارة الطبيب، وكذلك عدم تناول جرعة عالية حتى لا يعاني الجنين من أي مخاطر صحية.

فوائد الأسبرين للحامل

من خلال ما يلي سنتعرف على فوائد الأسبرين للحمل

يعمل الأسبرين كمسكن للآلام، لذلك فهو يعتبر من أفضل الأدوية التي يمكن للمرأة الحامل تناولها ولا يسبب أي آثار جانبية.

يمنع الأسبرين تجلط الدم أثناء الحمل ويقلل من النزيف أثناء الحمل.

يقلل من المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المرأة الحامل، مثل تسمم الحمل، لأنه يوسع الأوعية الدموية.

يقلل من الالتهابات التي قد تتعرض لها المرأة الحامل أثناء الحمل.

يساعد على تدفق الدم بسهولة إلى الجنين.

يعمل على إتمام الحمل خاصة للنساء اللاتي يعانين من متلازمة أضداد الشحوم الفوسفورية.

يقلل من مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم أثناء الحمل.

يلعب الأسبرين دورًا فعالًا في تقوية المشيمة بحيث يمكن أن يؤدي إلى ولادة طفل سليم.

يساعد على تحسين صحة المرأة عن طريق تنشيط الدورة الدموية.

يقلل من درجة حرارة جسم المرأة الحامل.

يقلل من حدوث جلطات الدم، خاصة عند النساء المصابات بمتلازمة هيوز.

الآثار الجانبية للأسبرين للحوامل

بعد أن عرفنا عن فوائد الأسبرين للحوامل، سنعرف ما يلي عن الآثار الجانبية لهذا الدواء

قد يؤدي تناول هذا الدواء في الأشهر الأولى من الحمل إلى حدوث تشوهات خلقية في الجنين.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه يسبب الإجهاض.

كما أن تناوله في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل يؤدي إلى ضعف نمو الجنين.

إن تناول الأسبرين بكميات كبيرة يسبب انفصال المشيمة وقد يؤدي إلى حدوث نزيف، خاصة إذا تم تناوله في الأشهر الأولى من الحمل.

قد يؤدي إلى مخاطر صحية على الجنين، مثل أمراض القلب والرئة.

متى ينصح الطبيب المرأة الحامل بتناول الأسبرين

سنتعلم من خلال الحالات الطبية التالية التي ينصح فيها الطبيب الحامل بتناول الأسبرين

ينصح الطبيب المرأة الحامل بتناول الأسبرين إذا كانت حاملاً بتوأم.

من المعروف أن الأسبرين ينظم ضربات القلب، لذلك ينصح الطبيب الحوامل المصابات بأمراض القلب بتناول الأسبرين.

في حالة إصابة المرأة الحامل بمرض السكر أو ارتفاع ضغط الدم، هنا ينصح الطبيب بتناول الأسبرين بشكل يومي، حتى لا تعرض الأم أو الجنين للأذى.

إذا كانت المدة بين الحمل السابق والحمل الحالي عشر سنوات، هنا يصف الطبيب الأسبرين.

أيضا، إذا كانت المرأة الحامل تعاني من فشل كلوي مزمن، يتم تناول الأسبرين حتى لا يتفاقم الوضع.

إذا تجاوزت المرأة الحامل 45 عامًا، ينصح الطبيب بتناول الأسبرين حتى يعمل ذلك على إكمال الحمل بشكل طبيعي.

إذا كانت تعاني من انسداد في الشرايين فعليها تناول الأسبرين.

إذا تعرضت الأم للإجهاض أو الولادة المبكرة في حملها الأول، سيطلب منها الطبيب تناول الأسبرين.

عندما يكون لدى الأم الحامل زيادة في مستوى القيح في الدم، يجب أن تتناول الأسبرين.

أفضل وقت لتناول الأسبرين أثناء الحمل

اكتشف متى يجب على المرأة الحامل تناول الأسبرين من خلال ما يلي.

في حالة ارتفاع ضغط الدم، يمكن أيضًا تناوله من قبل النساء الحوامل عند منع ارتفاع ضغط الدم.

يؤخذ عند المعاناة من تسمم الحمل.

يجب على النساء الحوامل أيضًا تناول هذا الدواء في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم.

عندما لا يصل الطعام إلى الجنين عن طريق المشيمة، في هذه الحالة، يؤخذ الأسبرين لتجنب أي مشاكل للجنين.

وهناك حالات أخرى يجب أن تتناول فيها المرأة الحامل الأسبرين، لأنه يعالج الكثير من الأمراض.

متى يجب على المرأة الحامل التوقف عن تناول الأسبرين

يجب على المرأة الحامل التوقف عن تناول الأسبرين في الحالات التالية

تشير دراسة بريطانية إلى أنه يجب على المرأة الحامل التوقف عن تناول الأسبرين قبل الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل، وذلك لاستمرارها في تناوله طوال فترة الحمل.

يمكن أن يؤدي إلى انسداد شريان قلب الجنين، كما أنه يعمل على نقص السائل الأمنيوسي.

لكن هناك حالات أخرى يجب أن تتوقف فيها المرأة الحامل عن تناول الأسبرين، وهي كالتالي

ارتفاع ضغط الدم

إذا كانت الأم الحامل تتناول الأسبرين بسبب ارتفاع ضغط الدم هنا، فعليها ألا تتوقف عن تناوله حتى لا يتعرض الجنين لأية مخاطر.

انخفاض نمو الجنين

إذا كانت الأم تتناول الأسبرين بسبب انخفاض نمو الجنين أو انخفاض السائل الأمنيوسي.

يجب على المرأة الحامل عدم التوقف عن تناول الأسبرين، حتى لا يتسبب الجنين في عدم توصيل الطعام والأكسجين بشكل صحيح، وهذا يؤدي إلى وفاته.

في حالة الإجهاض المتكرر

إذا كانت الأم الحامل تتناول الأسبرين بسبب الإجهاض المتكرر، فيجب إيقاف استخدامها في نهاية الشهر الثالث.

أما إذا ماتت الحامل داخل الرحم خلال الأشهر الماضية فلا تتوقف عن تناول هذا الدواء حتى موعد الولادة.

في حالة الولادة القيصرية

إذا خضعت المرأة الحامل لعملية قيصرية، فعليها الامتناع عن تناول الأسبرين قبل 24 ساعة من الموعد المحدد.

هل يساعد الأسبرين في الحمل

هناك دراسة أمريكية أجراها المعهد الوطني للصحة تفيد بأن الأسبرين يزيد من معدلات الخصوبة لدى النساء ويساعد النساء اللواتي فقدن حملهن قبل الحمل مرة أخرى، لأن الأسبرين يعمل على ضخ الدم في الرحم ومن الجدير بالذكر أن الأسبرين ليس له علاقة بوفاة الجنين لأنه شائع لدى معظم الناس.

قام الباحثون بتشكيل مجموعة من النساء اللواتي عانين من فقدان أجنة من قبل، وتم تقسيمهن إلى مجموعتين، المجموعة الأولى تناولت الأسبرين بشكل يومي، والمجموعة الثانية تناولته بشكل متقطع، وبعد 6 أشهر اكتشف الباحثون ذلك. النساء اللواتي تناولن الأسبرين على أساس يومي كان لديهن معدل حمل مرتفع مقارنة بالمجموعة التي كنت تتناولها بشكل متقطع من المعروف أن الحالات الشائعة لتناول الأسبرين تكون عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، لكن استخداماته متعددة للحوامل.

لا ينصح باستعمال الأسبرين في أثناء فترة الانجاب إلا إذا كانت الحامل معرضة من مرضٍ ما يستدعي اخذه ويكون من خلال وصف الطبيب لها، كما يصف الطبيب المشرف على الحالة بأخذ جرعات قليلة للغاية من الأسبرين تكون من 60 إلى 100 مللي جرام في اليوم نسأل الله لكم التوفيق والسداد.