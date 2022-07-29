تجربتي مع الاكتئاب والوسواس، لقد اشتكيت كثيرًا في تجربتي مع التوتر والقلق والوسواس القهري، فقط كنت في البداية اشتكي من مجموعة من اعراض مرض الاكتئاب والحزن الكثير والبكاء لاي من الأسباب، والاحساس دائما بعدم الشغف والإحباط، ولم أكن أدري بحقيقة المشاكل التي كانت عندي، وذلك لأنني كنت أمر بامور صعبة و قاسية ومشاكل وضغوطات في حياتي العلمية والأسرية.

تجربتي مع الاكتئاب والوسواس

في البداية كنت أشعر بحزن شديد لأبسط الأسباب، وكنت دائمًا محاطًا بشعور من الإحباط وفقدان العاطفة، ولم أكن أعلم بما كنت أعاني منه، لأني كنت أواجه العديد من المشاكل والضغوط. سواء في العمل أو الحياة الأسرية، وخلال تجربتي مع الاكتئاب والوسواس واجهت العديد من الصعوبات.

لقد فكرت كثيرًا أيضًا في الانتحار، وكانت لدي رغبة قوية في إنهاء تلك الحياة القاسية، وزاد معدل القلق والتوتر بشكل مبالغ فيه، لذلك كنت أخشى الفشل في أي شيء أفعله، ولدي أيضًا مشكلة كبيرة في التعرض إلى التلوث، بالإضافة إلى الرغبة في تنظيم كل شيء شيء والتدقيق في الأشياء بشكل غير مستدام، ولم أتعرض لكل هذه الأشياء من قبل.

ذات يوم كنت جالسًا مع أحد أصدقائي، لكنه لاحظ التغيير الذي صرت عليه، ونصحني بحجز موعد مع طبيب نفسي لحل هذه المشكلة، لم أوافق على هذا الأمر في البداية، لكنه تمكن لإقناعي بطريقة ما أنه يجب علي الذهاب إلى طبيب نفسي لمعالجة مشكلة سيئة. مزاجي.

في ذلك الوقت، ذهبت أنا وصديقي إلى الطبيب، الذي سألني بعض الأسئلة، وشخصني بالاكتئاب والوسواس القهري، وأعطاني الكثير من الأدوية المضادة للاكتئاب، ونصحني بالمشاركة في العلاج السلوكي ودورات الدعم، حتى أتمكن من ذلك. السيطرة على الوسواس القهري.

بعد فترة وجيزة من بدء العلاج، لاحظت أنني قد تحسنت بشكل كبير، لأنني أصررت على التخلص من هذا الشعور الذي كان معي طوال الوقت، والذي حولني إلى شخص مختلف تمامًا، وكانت تلك تجربتي مع الاكتئاب والهوس بالتفصيل.

أعراض الاكتئاب

يعتبر الاكتئاب من أكثر الأمراض انتشارا بين كثير من الناس في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب ما يواجهه الكثير من الناس من ضغوط نفسية وأمور أخرى. يتبع

عدم الرغبة في القيام بالأشياء التي كان يفضلها ذلك الشخص، وفقدان الشغف بكل شيء، والشعور بالضيق الشديد، والذي قد يستمر لمدة تصل إلى أسبوعين أو أكثر.

لا تريد أن تأكل.

النوم غير المنتظم، فقد يعاني الشخص من الأرق، أو النوم لساعات طويلة.

الشعور بالإحباط واليأس.

الشعور بالندم الشديد دون أي سبب لذلك وبشكل مستمر.

عدم القدرة على القيام بأي نشاط بدني.

الرغبة المستمرة في الانتحار أو الموت.

فقدان كبير للتركيز وعدم القدرة على التفكير.

أعراض اضطراب الوسواس القهري

يعاني الأشخاص المصابون بالوسواس القهري من العديد من الأعراض، ومن خلال تجربتي مع الاكتئاب والوسواس القهري نعرض عليكم الأعراض التالية

الأفكار السلبية تسيطر على العقل تمامًا.

خوف شديد من التلوث أو التعرض للأوساخ، وبشكل مستمر.

خوف شديد من المرض.

رتب كل شيء بدقة شديدة.

خوف شديد من إيذاء أي شخص دون سبب واضح.

الخوف الشديد من الإحراج أو عدم النجاح في أي شيء.

القلق المستمر بشأن فعل شيء خاطئ عن غير قصد.

كيفية الوقاية من اضطراب الوسواس القهري

يعتبر اضطراب الوسواس القهري من أكثر الأمراض العقلية انتشارًا، وأهمها إجبار المريض على القيام بالعديد من الأفعال السيئة دون سبب واضح لذلك، فعندما تلاحظ أيًا من الأعراض التي ذكرناها أعلاه، عليك أن تذهب فورًا. للطبيب النفسي المتخصص، وفي هذه الفقرة سنتحدث عن طرق الوقاية من اضطراب الوسواس القهري على النحو التالي

يجب استشارة طبيب نفسي على الفور إذا شعر المريض برغبة في الانتحار.

الامتناع التام عن تعاطي المخدرات، ومحاولة علاج الإدمان، حيث أن العقاقير المخدرة التي يتم تناولها لا تحل المشاكل أو تزيل الضغوط النفسية التي يواجهها الشخص، ولهذا من الضروري التوقف عن تعاطي أي مخدرات على الفور، وهو الأمر الذي يعتبره كثيرون. تتخذ كمبرر لإزالة الضغط النفسي والعصبي.

من الضروري استشارة طبيب نفسي إذا واجهت الكثير من المشاكل أو شعرت بتوتر مستمر، وذلك لمساعدة الشخص على التخلص من الأفكار السيئة التي لديه بشكل يومي.

إن تجارب المرضى الذين يتعافون من الأمراض العقلية المختلفة، مثل الأشخاص المصابون بالوسواس القهري، تساهم بشكل كبير في منح الآخرين الأمل في الشفاء.

منع الاكتئاب

هناك العديد من أسباب الاضطراب الاكتئابي، والتي يصعب منعها، ولكن من المؤكد أنه من الممكن منع الاكتئاب، وفي هذه الفقرة سنتحدث عن طرق الوقاية من الاكتئاب من خلال الأمور التالية

اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة

الالتزام باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل الخضار الورقية، وبذور الكتان، والمكسرات، وغيرها من الأطعمة الصحية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم يوميًا، يمنع الاكتئاب.

تناول الأدوية تحت إشراف طبي

في حالة تناول الأدوية بدون وصفة طبية يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب، لذلك يجب الانتباه جيدًا عند تناول الجرعات التي يحددها الطبيب، وتجنب تناول أكثر من الجرعة المحددة لتجنب الاكتئاب.

توقف عن تعاطي المخدرات

المخدرات هي الطريقة الوحيدة التي يهرب بها المدمن على أمل الهروب من الضغوط النفسية التي يواجهها. علاج الإدمان هو الخطوة الأولى في الوقاية من الاكتئاب، حيث يؤدي تعاطي المخدرات إلى خلل في كيمياء الدماغ.

توظيف مساعدين

إن وجود أشخاص قريبين من شخص يعاني من اضطراب عقلي يمنحه طاقة إيجابية بالإضافة إلى تزويده بالدعم النفسي، وبالتالي يزيد من شعوره بالثقة والحب، مما يؤدي إلى الوقاية من الاكتئاب.

احصل على قسط كافٍ من الراحة والنوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة بشكل يومي، حوالي ثماني ساعات في الليلة، يمنح الشخص الهدوء والاستقرار اللازمين، ويقلل أيضًا من إفراز الهرمونات العصبية من الدماغ.

التخلص من القلق والتوتر

يؤدي التعرض للضغوط والتوتر النفسي والعصبي لفترة طويلة إلى الإصابة بالاكتئاب، لذلك ينصح بممارسة التمارين التي تساعد على الاسترخاء والراحة في حالة الإجهاد المفرط، حفاظًا على الاستقرار النفسي.

يعتبر الاكتئاب من اكثر الأمراض التي اشتهرت مؤخرًا، نظرًا للضغط النفسي الذي يعيشه مجموعة كبيرة من الناس، ومن طريق تجربتي مع الاكتئاب والوسواس لاحظت أنه هنالك مجموعة كبيرة من الأعراض التي تظهر على الشخص الذي يصاب بالاكتئاب، وهذه الأعراض تتمثل فيما يلي الضيق الشديد نسال الله لكم التوفيق.