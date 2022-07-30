تجربتي مع البابونج للوجه ،قصتي مع البابونج للبشرة كانت من اروع القصص المفيدة، فالبابونج أو الكمامويل هو واحد من ابرز الأعشاب الصحية المشهورة والمتخصصة للبشرة، حيث تجمع بين الفوائد الصحية والجمالية، فهو يضم على مجموعة كبيرة من مركبات التريبونويد والفلافونويد التي تساعد في خصائصها الطبي، التي عادة ما تستعمل في مجموعة كبيرة من الأمراض البشرية مثل حمى القش.

تجربتي مع البابونج للوجه

يعتبر البابونج أو البابونج من النباتات التي تحتوي على خصائص رائعة تعزز صحة الجلد، ويمكن استخدامه لعلاج مجموعة من المشاكل، بالإضافة إلى منحه الجاذبية والحيوية اللازمتين. أكثر جمالا.

عادت تجربتي مع البابونج للوجه عندما استخدمته لعلاج البثور التي ظهرت على وجهي، وحققت من خلاله نتائج رائعة لاحتوائه على مركبات الفلافونويد والتريبونويد، وهما من المركبات المعروفة بخصائصها المفيدة للبشرة، التي تعالج حب الشباب وتهيج البشرة وتتخلص من البقع الداكنة وتبيض الوجه. عادة.

استعملت المستحضر الذي أعددته من نبتة البابونج لعلاج مشاكل الجلد، بوضع زهر البابونج في ماء مغلي على النار، وبعد فترة وجيزة استعملت البخار المتصاعد منه على الوجه بعد أن غطيت الرأس بمنشفة بحيث يتم توجيه البخار نحو الوجه.

يجب أن تستمر هذه الوصفة لمدة 7 دقائق، مع الحرص على اتباع هذه الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع لتحقيق نتائج جيدة على البشرة والوجه، وتطهيرها من الحبوب، والتخلص من الزيوت الزائدة.

فوائد البابونج للوجه

بناءً على النتائج التي جربتها بنفسي عندما جربت البابونج للوجه، أستطيع أن أقول إن البابونج له فوائد صحية للبشرة والبشرة بشكل عام، وأذكر ما يلي

تقليل آثار أشعة الشمس على الوجه والجلد لاحتوائه على مواد فعالة تساعد في الحماية من أشعة الشمس.

يستخدم لعلاج حب الشباب بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمطهرة التي تساعد في الحصول على بشرة صحية، لذلك نرى أن زيت البابونج من المواد الأساسية في التخلص من الفطريات التي قد تتعرض للجلد.

يمكن استخدام نبات البابونج للتخفيف من الحساسية لاحتوائه على الخصائص المهدئة والمهدئة للبشرة بشكل طبيعي.

تقليل التعرض لمظاهر الشيخوخة وتأخير ظهور التجاعيد، حيث يحتوي البابونج على مكونات فريدة بالإضافة إلى مضادات الأكسدة والمواد المضادة للشيخوخة.

يستخدم كحل فعال في علاج مشكلة جفاف الجلد. من المعروف أن زيت البابونج يحتوي على خصائص ترطيب طبيعية، كما أنه يحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية التي تمنح البشرة المرونة والحيوية بشكل طبيعي.

يمكن استخدام زيت البابونج للتخلص من آثار مستحضرات التجميل على الجلد. خصائصه المطهرة تزيل الغبار والأوساخ العالقة بالجلد والجلد، وتحميها من البكتيريا التي تسبب مشاكل الجلد المختلفة.

يمكن استخدام زيت البابونج مع مغلي البابونج لإطالة الشعر وتفتيح البشرة، لذلك نجد البابونج في تركيبة صابون الوجه ومنتجات العناية بالبشرة والصابون للقضاء على حب الشباب.

يمكن خلط البابونج مع الصبار كعلاج فعال لحب الشباب.

يعتبر البابونج من النباتات الفعالة في علاج التهابات الجلد وخاصة عند النساء.

يعمل كملطف طبيعي للبشرة عندما يقترن بالشاي الأخضر، ويوضع على الجلد.

له دور مهم في حماية البشرة من البثور والبقع الداكنة.

عيوب استخدام البابونج للوجه

بالعودة إلى تجربتي، لاحظت بعض الأضرار أو النتائج السلبية عند استخدام البابونج بكميات زائدة ولفترة طويلة على الوجه والجلد، ومن هذه السلبيات ما يلي

قد يسبب زيت البابونج احمرار أو تهيج في العين.

الإفراط في تناول البابونج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل الحساسية لدى بعض الأشخاص، وهذا يظهر على شكل طفح جلدي أو بقع داكنة على الوجه.

وصفات من البابونج لجمال الوجه والبشرة

من تجربتي مع البابونج للوجه، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي تشمل البابونج والتي تؤدي إلى الوصول إلى جمال الوجه، ومنها

وصفة البابونج بزيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون في هذه الوصفة من المكونات الفعالة في تغذية البشرة وإعطائها الترطيب اللازم، خاصة عند مزجه بزيت البابونج. يتم اتباع الخطوات التالية في هذه الوصفة

المكونات المستخدمة

ملعقة كبيرة من زيت البابونج.

2 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة عسل طبيعي.

كيف تستعمل

يتم خلط المكونات المذكورة أعلاه جيدًا مع بعضها البعض.

يوضع على الوجه مع مراعاة توزيعه بشكل جيد.

يُفرك الوجه بالمكونات بحركة دائرية ولطف شديد.

اتركي المكونات على الوجه 15 دقيقة كحد أدنى على الوجه.

بعد مرور الوقت المذكور، يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

يجب تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً لاستعادة حيوية ونضارة البشرة، كما يمكن استخدامها للتخلص من آثار مستحضرات التجميل على الوجه.

وصفة البابونج ودقيق الشوفان

دقيق الشوفان أو دقيق الشوفان من المنتجات ذات النتائج المذهلة للبشرة، وقد جربت هذه الوصفة بنفسي في تقشير البشرة بشكل طبيعي والتخلص من الخلايا الميتة على الجلد، وإعطاء البشرة رطوبة ونضارة، ويتم استخدامها على النحو التالي

المكونات المستخدمة

ملعقة كبيرة من زيت البابونج.

2 ملاعق صغيرة من دقيق الشوفان.

ملعقة صغيرة عسل.

كيف تستعمل

يجب عليك خلط جميع المكونات المذكورة أعلاه في وعاء، مع الحرص على مزجها جيدًا للحصول على خليط متجانس.

ضعي الخليط على الوجه ووزعيه جيداً.

افركي الوجه بحركة دائرية ورفق.

اتركي الخليط على الوجه 15 دقيقة كحد أدنى.

بعد مرور الوقت، يتم غسل الوجه بالماء الدافئ، ويؤخذ في الاعتبار استخدام اللوشن الذي يتناسب مع نوع البشرة بعد ذلك.

يوصى بوضع مرطب للبشرة على الوجه بعد ذلك مع الحرص على اتباع الوصفة 1-2 مرات في الأسبوع للوصول إلى النتائج المرجوة في أسرع وقت ممكن.

وصفة البابونج وجل الصبار

تساعد هذه الصيغة في علاج العديد من مشاكل البشرة الجافة، من خلال العمل كمنعم موضعي والعمل على التخلص من جفافها بشكل واضح، وتتبع هذه الوصفة الخطوات التالية

المكونات المستخدمة

كوب مغلي البابونج.

ملعقة زيت البابونج.

2 ملاعق صغيرة من هلام الصبار أو هلام بالداخل.

ملعقة صغيرة عسل.

كيف تستعمل

توضع المكونات في وعاء وتخلط جيداً، ثم توضع على الوجه وتوزع جيداً.

اتركيه على الوجه لمدة ثلث ساعة.

ثم يتم غسل الجلد بالماء الدافئ.

ضع بعض المرطب لمنع جفاف الجلد.

للحصول على النتائج المرجوة، كرري الوصفة 2-3 مرات في الأسبوع.

يستعمل البابونج أيضا في تفتيح لون الشعر والبشرة من خلال غسل الشعر مرارا وتكرارا بشراب البابونج، ويعالج مجموعة من مشاكل فروة الرأس ويعتبر قوي ومؤثر في علاج القشرة يحذر الأطباء من استعمال البابونج للحوامل لأنه يزيد من مخاطر عمليات الإجهاض نسأل الله لكم التوفيق.