تجربتي مع البصل لإنبات الشعر ،كنت أعاني من مجموعة كبيرة من معضلات شعري الصحية، التي تكون في التقصف والهيشان، بالإضافة إلى عدم استطاعة شعري على النمو بشكل صحي وطبيعي لذا استعملت مجموعة كبيرة من الزيوت الطبيعية والكريمات غالية الثمن، حتى أنني كدت أن أقدم مجموعة كبيرة من المبالغ الكثيرة في شراء الكريمات والزيوت وحمامات الكريم المتنوعة لعلاج مشكلات شعري.

تجربتي مع البصل لنمو الشعر

مررت بتجربتي مع البصل لنمو الشعر لعلاج شعري دون اللجوء للطبيب واستخدام مواد كيميائية ضارة وذلك بنقع البصل في الماء وأخذ الماء المنقوع ووضعه على الشعر مرتين في الأسبوع مثلا ولاحظت النتيجة من المرة الثانية للاستخدام، والتي جعلتني مفتونًا بتأثيرها، اعتقدت أن الكلمات المكتوبة عنه مبالغ فيها، لكنني أجد أنها صحيحة جدًا.

كيف أستخدم البصل لشعري

من خلال تجربتي مع البصل لنمو الشعر، الطريقة التي اعتدت أن أزرع بها شعري بالبصل كانت ناعمة، باستخدام مكونات طبيعية وخطوات بسيطة كالتالي

أحضر بصلة وقليل من زيت الخروع.

نقطع البصل ونضعه في الخلاط.

اخرج عصير البصل وأضف الزيت إليه.

ضعيه على فروة الرأس ووزعيه جيدًا على جميع أجزاء الشعر.

ضعي غطاء بلاستيكي على الشعر ثم اشطفيه بعد ساعتين على الأقل من استخدام الشامبو.

استمر في الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات كل أسبوع حتى تحصل على النتائج المرجوة.

كيف تستخرج ماء البصل

لعمل جميع وصفات البصل للشعر، يجب أولاً تحويله إلى سائل لتسهيل الخلط، ويمكن عمل ذلك عن طريق عصره في الخلاط أو غليه في الماء حتى يمتص الماء المكونات المفيدة للبصل، أو وضعه في العصارة أو قشرتها. كل الطرق تمكنك من الحصول على عصير البصل، وأبسط الحلول هي فرك البصل لاستخراج الماء منه للاستخدام.

وصفات البصل لنمو الشعر

هناك العديد من الوصفات التي قرأت عنها وجربتها على الشعر بخلط البصل بمكونات أخرى، ومن أشهر هذه الوصفات

عصير البصل والقهوة

من خلال تجربتي مع البصل لنمو الشعر وجدت أن أفضل الطرق لنمو وتكثيف الشعر بالبصل هي هذه الطريقة وهي كالتالي

أحضر بصلتين صغيرتين مع ملعقتين كبيرتين من القهوة.

ننقع البصل أو نضعه في الخلاط لأخذ عصيره السائل ثم نخلطه جيداً مع القهوة.

يوزع الخليط على الرأس وخاصة فروة الرأس لمدة لا تقل عن خمس دقائق، بالإضافة إلى وضعه على باقي الأجزاء بالتساوي.

ضع غطاء بلاستيكي أو غطاء استحمام لمدة 4 ساعات.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر بالشامبو.

كرر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

بصل وعسل

يعتبر خلطة البصل والعسل من أفضل الخلطات لنمو الشعر وإطالة، ويتم ذلك من خلال ما يلي

أحضر بصلتين، ملعقتين من العسل ولتر ماء.

ينقع البصل في الماء، ويُغلى المزيج، ثم يُترك ليبرد.

اخلطي العسل مع ماء البصل المستخرج.

وزعي الوصفة على الشعر بالكامل.

ارتدي قبعة بلاستيكية لمدة 4 ساعات.

اشطفي الشعر بالماء الفاتر.

كرر أسبوعيًا للحصول على نتائج جيدة.

بصل وجوز الهند

وصفة البصل وزيت جوز الهند لها فوائد عديدة لإطالة الشعر وتكثيفه وتألقه، ويتم ذلك عن طريق

ملعقتان كبيرتان من ماء البصل وملعقة كبيرة من أي زيت طبيعي للشعر مع ملعقتين من جوز الهند.

امزج المكونات معًا بشكل متجانس.

وزعي المكونات بالتساوي على فروة الرأس وبقية الشعر.

غطي الشعر بغطاء بلاستيكي واتركيه لمدة ساعة أو ساعتين قبل شطفه.

اشطف الشعر باستخدام الشامبو المناسب والماء الفاتر.

كرر الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع.

بصل وثوم

له فاعلية كبيرة في تكثيف الشعر ومنع تساقطه. الوصفة كالتالي

رأس ثوم، ملعقتان بصل مفروم، ملعقة صغيرة خل أبيض، ملعقة زيت زيتون، قطرات زيت نعناع.

ضع جميع المكونات المذكورة أعلاه في الخلاط مع إضافة ملعقتين كبيرتين من الماء الدافئ لمدة دقيقتين على الأقل.

اغسل الشعر قبل توزيع الخليط عليه.

وزعي الخليط على جميع أجزاء الشعر.

غطي الرأس لمدة ساعة قبل شطفه بالماء والشامبو.

المحافظة على الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.

استخدام البصل لاستعادة لون الشعر

يسعى الكثير من النساء والرجال إلى استعادة اللون الطبيعي لشعرهم بعد الشيخوخة وبدء اللون الأبيض، ويمكن استخدام وصفات لذلك مثل

عصير البصل

عصير البصل له فائدة كبيرة في تنشيط الشعر، لكن نتيجته تختلف من شخص لآخر، ويتم ذلك على النحو التالي

بصلة واحدة وقطعة قطن.

نضع البصل في الخلاط حتى يهرس جيدا.

استخرج ماء البصل من الخليط.

انقعي القطن في ماء البصل وضعيه على الرأس جزءًا بجزء.

غطي الشعر لمدة ساعة قبل شطفه بالماء والشامبو.

كرر الوصفة يوميًا لمدة أسبوعين على الأقل.

كيفية استخدام البصل لمنع تساقط الشعر

لا يقتصر دور البصل على نمو الشعر فحسب، بل يوقف تساقط الشعر ويقوي نموه، ويمكن القيام بذلك من خلال الوصفة التالية

بصل وزيت زيتون

ومن أشهر الوصفات التي تساعد في منع تساقط الشعر، ويمكن القيام بها على النحو التالي

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وثلاث ملاعق كبيرة من ماء البصل.

اخلطي المكونات جيدًا.

وزعيها بالتساوي على الشعر ودلكيها لمدة 10 دقائق.

غطي الشعر لمدة ساعتين.

يشطف الشعر جيداً بالماء والشامبو.

كرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

فوائد البصل لنمو الشعر

أعطاني البصل الكثير من المزايا الرائعة التي جعلتني أشعر بالنجاح في تجربتي، وهذه الإيجابيات هي كما يلي

تقليل التهابات الرأس لاحتوائها على مواد تمنع الأكسدة.

يقوي الشعر ويغذيه ويساعد على نموه بشكل كبير.

يقلل من ظهور الشعر الأبيض لاحتوائه على مادة الكاتلاز.

يقلل من داء الثعلبة وأمراض الشعر الوراثية الأخرى.

يعالج تساقط الشعر.

يرطب الشعر بشكل كبير ويزيد من لمعانه.

يساهم في تقوية عمل الدورة الدموية مما يقوي بصيلات الشعر.

يقضي على الفيروسات والبكتيريا التي يتعرض لها الشعر.

سماكة وإطالة الشعر بشكل ملحوظ.

يقضي على القمل والقشرة.

يقي من سرطان العنق والرقبة.

يزيل تساقط الشعر وجفافه.

حماية الشعر من التقصف.

زيادة إنتاج الكولاجين وتحفيز نمو خلايا الشعر.

نصائح لاستخدام البصل

هناك مجموعة من الاحتياطات التي التزمت بها وأخذت الحيطة والحذر منها، ويجب توخي الحذر عند استخدام البصل، وهي كالتالي

لا تستخدم البصل بمفرده حتى لا يسبب حكة شديدة بسبب زيادة التركيز، لذلك يجب إضافة أي نوع من أنواع الزيوت الطبيعية إليه.

تجنب استخدام البصل عندما تشعر بالحساسية تجاهه.

قم بمعاينة استخدامه على جزء من الجسم قبل البدء في استخدامه.

لا تستخدمه إذا كنت تتناول أي أدوية تزيد من حساسيتك.

لا تتوقف عن استخدامه بعد فترة قصيرة. تحتاج جميع طرق العلاج الطبيعية إلى الصبر للحصول على نتائج جيدة، أي الاستمرار في استخدامه لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

قمت بالاستمرار أكثر على عصير البصل لمعالجة الشعر حتى أحصل على نتيجة رائعة فلقد استمريت شهرين كاملين على استعمال عصير البصل وبالفعل كانت تجربتي مع عصير البصل فريدة من نوعها فقد تم ظهور الشعر داخل الفراغات ووقوف دائما للتساقط الذي كنت أعاني منه في الماضي.