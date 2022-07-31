تجربتي مع التردد الحراري ، لقد كنت اشتكي من مجموعة من الاوجاع الصعبة في الظهر والرقبة، ولم أكن أتمكن من الحركة أو النوم من شدة الوجع، وكنت أتناول مسكن للأوجاع، ولكن كان عند اكتمال مفعوله كان يعود الوجع مرة أخرى، وذهبت للطبيب المشرف على حالتي، وطلب مني ان أقوم باختبار الأشعة المقطعية على الظهر والرقبة كانت نتائج الأشعة وجود الإصابة بخشونة في فقرات الظهر.

تجربتي مع التردد الحراري

خطوات تجربتي مع التردد الحراري هي

عندما بلغت الثلاثين من عمري، أصبح الألم الذي شعرت به في أسفل العنق والظهر والساقين لا يطاق، وعلى الرغم من صغر سنّي، تم تشخيص حالتي بالغضروف.

ذهبت إلى طبيب العظام الشهير الذي طلب مني عدة فحوصات قمت بها وقام بفحصي باستخدام الأشعة السينية للتأكد من أن لدي غضروف في فقرتين من فقرات العمود الفقري. كما أن عظام رقبتي كانت تعاني من عدة مشاكل والتهابات في المفاصل، ولم تنفع أي من الأدوية التي وصفها لي.

بعد ذلك ذهبت إلى العلاج الطبيعي، تحسنت حالتي قليلاً، لكن ما زلت أعاني من ألم شديد لا يطاق، ذهبت إلى الطبيب وأخبرته بما حدث لي، فنصحني بتجربة العلاج بتقنية التردد الحراري. .

تحسنت حالتي كثيرًا وتخلصت من آلام ظهري ورقبتي وقدمي، وسرعان ما استعدت صحتي المفقودة وشعرت كأنني شابة في العشرينات من عمري مرة أخرى، وتخلصت من آلام الغضروف المفصلي، وكنت أفضل من ذي قبل، شكرًا لتجربتي مع تردد الحرارة.

إليكم تجربة أخرى هي مثال حقيقي لفعالية العلاج بالترددات الراديوية

تخبر إحدى النساء أن زوجها سقط من مكان عمله من مكان مرتفع.

لم تكن نتائج الأشعة السينية التي خضع لها واعدة على الإطلاق، فقد كان هناك انزلاق غضروفي والتواء اثنين من فقرات العنق.

خضع لجميع العلاجات الممكنة مثل العلاج الطبيعي والعلاج المهدئ وغير ذلك.

لم يعمل معه أي من هذه الأنواع، وتفاقمت إصابته حتى أصيب بالشلل ولم يكن بإمكانه المشي إلا باستخدام كرسي متحرك.

لقد بحثت كثيرًا عن طرق أخرى للعلاج حتى صادفت تقنية تسمى تقنية التردد الحراري.

ذهبت معه إلى الطبيب وخضع للعلاج بنوع خاص من الإشعاع.

تحسنت حالته شيئًا فشيئًا حتى أصبح قادرًا على المشي قليلاً دون الحاجة إلى كرسي متحرك.

كما ساعدته من خلال التمارين الخاصة التي وصفها لنا الطبيب، حيث كنا نمارسها لمدة ساعتين على الأقل في اليوم.

عاد زوجي إلى حياته الطبيعية في غضون عام وتخلص من الكرسي المتحرك بشكل دائم.

بعد عامين، يمكنه العودة إلى العمل كالمعتاد كما كان قبل وقوع الحادث.

كان كل ذلك بفضل تجربتي مع التردد الحراري، لذلك قررت أن أخبرك عنه حتى يفيد شخصًا آخر يعاني.

تقنية التردد الحراري

بعد الحديث عن تجربتي مع التردد الحراري، قد يخفي بعضكم ما هو التردد الحراري، وسوف نجيب على ذلك من خلال نقاط قليلة كالآتي

تقنية التردد الحراري عبارة عن حزمة وريدية محددة يتم من خلالها توجيه قسطرة صغيرة عبر أجزاء مختلفة من الجسم حتى تصل إلى موقع الألم وتعالجها.

ينتج جهاز الترددات الراديوية ترددات كهرومغناطيسية تعمل على تهدئة الأعصاب المتهيجة التي تسبب الألم.

استخدامات التردد الحراري

لتقنية التردد الحراري استخدامات عديدة منها ما يلي

تقنية التردد الحراري وعلاج الانزلاق الغضروفي

تعالج تقنية التردد الحراري مرض القرص الغضروفي من خلال

علاج الآلام في فقرات العمود الفقري والرقبة أو إزالة الغضاريف أو انحلال الالتصاقات بين الفقرات أو التي تحدث نتيجة الجراحة.

يعمل التردد الحراري أيضًا على علاج ما يسمى بالألم في قلب القرص، والذي ينتج عن التهابات القناة العصبية، ويتم ذلك عن طريق حقن غاز الأوزون.

يعمل تردد الحرارة أيضًا على تلطيف الآلام الناتجة عن الخشونة والضرر.

توفر تقنية التردد الحراري راحة فورية من آلام الغضروف المفصلي.

يتم تحديد الموقع الدقيق للألم أو الإصابة من خلال تسليط نوع من الأشعة المرئية.

أيضًا، بعد الخضوع للعلاج بالترددات الراديوية، يمكنك العودة بسرعة إلى حياتك الطبيعية دون الحاجة إلى فترة نقاهة.

يمتلئ الغضروف الموجود بين الفقرات بما يسمى حشو الأسمنت بدون تدخل جراحي ولكن باستخدام التردد الحراري.

مزايا العلاج بالترددات الراديوية

فيما يلي المزايا الرئيسية للعلاج بالترددات الراديوية

الدقة في تحديد مكان الإصابة.

العودة إلى الحياة اليومية العادية.

علاج أكثر من مكان تشعر فيه بالألم في نفس الوقت.

لديها نسبة نجاح عالية، مع نسبة نجاح تصل إلى 95٪.

العلاج بتقنية التردد الحراري لا يتطلب عملية جراحية، بل فقط حقن مخدر قوي ثم توجيه الشريحة باستخدام الأشعة حتى تصل إلى موقع الألم ويخففه على الفور.

يعالج التهابات الأعصاب دون الإضرار بها.

إنه آمن تمامًا وليس له آثار جانبية حتى الآن.

يمكن لتقنية التردد الحراري علاج الحالات المستعصية مثل حالات التفاف فقرات العنق على بعضها البعض، وعلاج الانزلاق الغضروفي الحاد الذي يفشل العلاج الطبيعي أو الأدوية العادية.

الحالات المعالجة بالتردد الحراري

تشمل الحالات الأخرى التي يمكن علاجها بالتردد الحراري ما يلي

علاج الآلام في منطقة المفاصل أو العضلات

يخفف التردد الحراري من آلام المفاصل والعضلات الملتهبة بسرعة وفعالية والتي لا يمكن الحصول عليها من خلال أنواع العلاج الأخرى ؛ حيث يتم تحديد مكان الألم، يتم تسليط أشعة عليه، ويتم تحديد درجة الحرارة المناسبة لتخفيف الألم بشكل نهائي.

التردد الحراري وعلاج الدوالي

يعالج التردد الحراري الدوالي في القدمين من خلال

لتخفيف الآلام في هذه المنطقة، ثم العمل على إغلاق الأوردة التي تسبب الدوالي من الألف إلى الياء.

تتم هذه العملية في غضون ساعة أو نصف ساعة كحد أقصى دون الحاجة للجراحة لإزالة الأوردة المتورمة.

التردد الحراري وعلاج أمراض الكبد

يمكن أيضًا علاج حالات سرطان الكبد باستخدام تقنية التردد الحراري عن طريق

استخدام الأشعة التداخلية الموجهة للكبد بعد حقن مخدر قوي ثم كي الخلايا السرطانية بأشعة الترددات الراديوية.

يتم توجيه إبرة خاصة إلى مركز بؤرة الورم ثم يتم تسخينها ورفع درجة الحرارة حتى يتم تدمير الخلايا السرطانية بالكامل أو تحويلها إلى خلية غير نشطة.

تردد الحرارة وعلاج الصداع المزمن

يستخدم التردد الحراري لعلاج الصداع بشكل دائم عن طريق تسليط أشعة على مناطق الألم وتسكينها.

هل TRF آمن

قد يتساءل الكثير من الناس عن مدى أمان هذه التقنية ونجيب

نعم، هذه التقنية آمنة تمامًا بل إنها فعالة بشكل ملحوظ حيث من الممكن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد ساعتين أو أكثر من الخضوع للعلاج بالترددات الراديوية.

تعتبر الأشعة المستخدمة في علاج الترددات الراديوية من نوع خاص، وهي آمنة تمامًا وليس لها أي آثار جانبية.

يتم تحديد درجة حرارة الأشعة التي يتم تسليط الضوء عليها من قبل المختصين وبحسب حالتك فلا داعي للقلق، فلا يوجد مكان للحروق أو أي نوع من الضرر بسبب هذه الأشعة.

إن عملية العلاج التي تقوم على تقنية التردد الحراري لا يوجد لها مضاعفات أو اثار سلبية ، كما أنها لا تسبب اي مشاكل للمصاب، بالإضافة إلى أن نسبة نجاح العملية عالية جدًا؛ لأن الهدف منها هو القضاء على الاوجاع التي تكون بسبب الغضاريف أو الأورام أو علاج المفاصل عند المسنين.