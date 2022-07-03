تجربتي مع التقشير الكيميائي فِيْ المنزل، يعتبر التقشير الكيميائي من طرق العلاج الفعالة التي تساعد فِيْ الحصول على بشرة نضرة وخالية من آثار التحبيب والتصبغ الناتج عن التعرض المستمر لأشعة الشمس الضارة، ويلجأ الكثير من النساء إليه للتخلص منه. من علامات الشيخوخة التي يصعب التخلص منها، وفِيْ سياق الحديث عن التقشير الكيميائي، فهُو مهتم بإبراز تجربتي مع التقشير الكيميائي فِيْ المنزل، مع شرح.

ما هُو التقشير الكيميائي فِيْ المنزل

التقشير الكيميائي من التقنيات الحديثة التي تنتشر بكثرة فِيْ عالم مستحضرات التجميل ولزيادة حيوية البشرة، خاصة أنه يعتمد على وضع مجموعة من المحاليل بنسب محددة على مناطق معينة من الجسم أو الوجه. ومن ثم تقشير الطبقة الخارجية من الجلد والكشف عن طبقة ناعمة من الجلد خالية تمامًا من المشاكل المزعجة، بما فِيْ ذلك آثار حب الشباب أو البقع الداكنة والتصبغ.

تجربتي مع التقشير الكيميائي فِيْ المنزل

لجأت العديد من النساء والفتيات إلى التقشير الكيميائي فِيْ المنزل من أجل التعامل مع مشاكل البشرة المختلفة وبدت تجاربهن جميعًا على النحو التالي

أكدت سيدة تبلغ من العمر 47 عامًا أن التقشير الكيميائي فِيْ المنزل ساعدها فِيْ التخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد التي كانت منتشرة على أجزاء مختلفة من الوجه، وكانت النتيجة واضحة من الجلسة الأولى.

وأكدت فتاة أخرى تعاني من تصبغ الجلد أن التقشير الكيميائي ساعدها تدريجياً فِيْ تقليل هذه البقع والتصبغ وبعد الجلسة الرابعة اختفت نهائياً.

وقال آخر ممن عانى من آثار حب الشباب، إن التقشير الكيميائي حقق نتيجة فعالة للتخلص من هذه الآثار وتفتيح البشرة فِيْ أسرع وقت ممكن.

تجربتي مع التقشير الكيميائي للمنطقة الحساسة

اهتمت العديد من النساء وحتى الفتيات بعمل تقشير للمنطقة الحساسة فِيْ المنزل لحَلْ جميع مشاكل البشرة فِيْها وظهرت تجاربهن على النحو التالي

أكدت فتاة كانت على وشك الزواج وعانت من سواد فِيْ المنطقة الحساسة، أن التقشير الكيميائي ساعدها فِيْ التخلص من هذه المشكلة وكانت نتائجه من الجلسة الأولى.

ذكرت امرأة أخرى أنها عانت من الجفاف فِيْ هذه المنطقة بسبب التقدم فِيْ السن، لكن التقشير الكيميائي باستخدام أحماض الفاكهة ساعدها على ترطيب وتفتيح هذه المنطقة.

تجربتي مع التقشير الكيميائي للركب والأكواع

من المعروف أن الركبتين والمرفقين من أكثر البقع قتامة بالنسبة لمعظم النساء، لكن التقشير الكيميائي يساعد فِيْ تخفِيْف هذه المشكلة. ومن أبرز التجارب ما يلي

وأكدت إحدى الفتيات أنها كانت تعاني من سواد كثيف على ركبتيها ونصحها الطبيب بعمل تقشير كيميائي وتخلصت عمليا من هذا الظلام بعد الجلسة الرابعة.

وقالت أخرى إن لديها أكواع داكنة. ومن ثم عدم قدرتها على ارتداء الملابس التي تحبها، ولكن التقشير الكيميائي تخلص من هذه المشكلة المزعجة، وفِيْ أسرع وقت ممكن.

مميزات التقشير الكيميائي بالمنزل

يجلب استخدام التقشير الكيميائي فِيْ المنزل العديد من الفوائد والمميزات، تتضح جميعها فِيْما يلي

القضاء النهائي على الندبات والبقع التي يسببها حب الشباب.

تقليل الكلف تدريجيًا وحتى آثار الجروح حتى يتم إزالتها نهائيًا.

إزالة جميع البقع الناتجة عن فرط التصبغ.

علاج الآثار الضارة لأشعة الشمس التي تظهر فِيْ ثوران البقع الداكنة أو التصبغ.

إنه أحد الحَلْول المثالية للتخلص من علامات الشيخوخة المبكرة والخطوط الدقيقة التي تنتشر فِيْ أجزاء مختلفة من الوجه.

يوحد لون البشرة.

يزيل السمرة التي تنتشر على الركبتين.

أنواع التقشير الكيميائي

تختلف أنواع التقشير الكيميائي المتوفر حسب الغرض من استخدامه وحسب المواد المستخدمة فِيْه، وهذه الأنواع هِيْ كَمْا يلي

التقشير السطحي يعتمد هذا النوع من التقشير على مادة الجليكوليك التي تعمل على تقشير الطبقات الخارجية دون وصول المواد الكيميائية إلى الطبقات الداخلية من الجلد، وهُو من الأنواع الآمنة التي لا تتطلب مخدرًا موضعيًا.

تقشير معتدل يعتمد على ثلاثي كلورو أسيتات، الذي يخترق الطبقات الداخلية من الجلد، ولكنه يسبب حروقًا طفِيْفة وتندبًا يمكن السيطرة عليه.

التقشير العميق يحتاج إلى طبيب متخصص ويعتمد بشكل أساسي على مادة الكربوليك والتي تخترق الطبقات الداخلية من الجلد، وتساعد على إزالة الخطوط والتجاعيد.

خطوات التقشير الكيميائي فِيْ المنزل

يمر التقشير الكيميائي بسلسلة من الخطوات حتى تحصل المرأة أو الفتاة على النتيجة المرجوة. هذه الخطوات هِيْ كَمْا يلي

التحضير للجراحة تغسل المرأة وجهها بالماء والصابون الطبي لقتل البكتيريا الضارة أو الالتهابات الموجودة.

التخدير التقشير الكيميائي السطحي، الذي يتم فِيْ المنزل، لا يحتاج إلى تخدير عام إطلاقاً، أما فِيْ حالة التقشير المتوسط ​​فِيْجب استخدام كريم مخدر موضعي.

عملية التقشير يتم وضع مادة أو محَلْول التقشير السطحي أو المتوسط ​​على المنطقة المراد تقشيرها لبضع دقائق فقط. ثم اغسل الوجه جيدًا للحصول على تأثير خفِيْف.

هل التقشير الكيميائي يبيض الجسم

الجواب نعم، التقشير الكيميائي يزيل الطبقات الخارجية من الجلد. ومن ثم الحصول على بشرة بيضاء خفِيْة تظهر فِيْ الطبقة الداخلية من الجلد، والجدير بالذكر أن إزالة الجلد الميت حتى البقع الداكنة والتصبغ يساعد على تبييض البشرة. ومن ثم ترطيبه وزيادة نضارته وتقشيره الكيميائي وخاصة السطحي يتميز بإمكانية القيام به فِيْ المنزل والحصول على نتيجة فعالة فِيْ وقت قصير.

الآثار الجانبية للتقشير الكيميائي فِيْ المنزل

بالرغم من أهمية التقشير الكيميائي فِيْ الحصول على بشرة نضرة وخالية من العديد من مشاكل البشرة، إلا أنه يمكن أن يتسبب فِيْ عدد من الأضرار أهمها ما يلي

فرط تصبغ محسوس فِيْ الجلد.

عدوى الجلد مع التهابات شديدة وخاصة أصحاب البشرة الحساسة.

تلوث الجلد ببعض الحروق أو الندبات الناتجة عن استخدام مقشر لا يتناسب مع طبيعة البشرة ويؤثر عليها بشكل سلبي.

مَتَّى يبدأ التقشير الكيميائي فِيْ المنزل

يبدأ مفعول التقشير الكيميائي فِيْ المنزل بعد بضع ساعات أو أيام بسيطة من غسل الوجه والجسم، وبما أن التقشير الخفِيْف أو السطحي من أنسب الأنواع التي يمكن استخدامها فِيْ المنزل، يمكن ملاحظة آثاره فِيْ التبييض من الجلد. وإزالة الطبقة الخارجية بسبب آثار الحبوب والبقع السوداء والتصبغ المزعج بعد يوم واحد فقط يجب ملاحظة عدم تعرضها لأشعة الشمس الضارة أثناء جلسات التقشير الكيميائي.

مَتَّى يتم تقشير الوجه بعد التقشير الكيميائي فِيْ المنزل

يبدأ الجلد فِيْ تكوين قشرة بعد فترة زمنية من الجلسة الأولى والتي تبدأ من اليوم السابع حتى اليوم الرابع عشر، وفِيْ هذه الفترة قد تعاني الكثير من النساء والفتيات من مشكلة احمرار وتسمير الجلد وبالتالي ينصح العديد من الأطباء المتخصصين بضرورة استخدام الكريمات العلاجية المناسبة لنوع البشرة مع استخدام كَمْادات الثلج لتخفِيْف التهابات الجلد. ثم القضاء النهائي والسريع على الاحمرار الشديد.

لذلك، فِيْ نهاية رحَلْتنا على طول سطور هذه المقالة، سنشرح لك تجربتي مع التقشير الكيميائي فِيْ المنزل وسنتعرف على أنواع هذا التقشير الكيميائي التي تعتمد عليها الكثير من النساء بالتفصيل.