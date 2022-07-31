تجربتي مع التهاب الثدي ،سأتكلم عن قصتي بعد انجابي لابني لاول مرة وللأسف كان يحتاج إلى تواجده لمدة في الحضانة الصناعية لسوء حالته، وخلال هذه الفترة نصحني بعض اقاربي أن أقوم بتدليك الثدي لأنه من الاحتمال أن يجف أو يتحجر الحليب به، وبالفعل قمت بعملية المساج لمدة ثلاث أيام تقريبًا في اليوم الخامس أثناء تدليكي للثدي وجدت في جزء من الثدي منطقة قاسية ومتحجرة .

تعريف التهاب الضرع

وهو عبارة عن خراج والتهاب شديد يصيب الثدي ويسبب احمراراً، وقد يزداد الالتهاب نتيجة إهمال المرأة مما يؤدي إلى زيادته وتسبب قرحاً شديدة تتشكل داخل الثدي، وتحدث هذه المشكلة غالباً عند النساء. خلال فترة الرضاعة، حيث يزداد اللبن في الثدي في ذلك الوقت وقد لا تتمكن الأم من إخراجه بشكل كامل مما يتسبب في تكتلها داخل الثدي ويسبب بكتيريا والتهابات شديدة.

مع مرور الوقت، يؤدي زيادة وجود الحليب في الثدي إلى معاناة المرأة من ألم شديد وقد يفشل في إخراجها مما يتسبب في ظهور خراج داخل الثدي، ونتيجة لهذه المشكلة قد تلجأ بعض النساء إلى ترك الثدي. الرضاعة الطبيعية مما يزيد المشكلة أكثر.

الفرق بين التهاب الضرع وسرطان الثدي

أدناه سوف نسلط الضوء على الفرق بين التهاب الضرع وسرطان الثدي

التهاب الضرع

هو نتوء أو كيس يتكون نتيجة الالتهاب، ويحتوي على صديد وقد يحتوي على مجموعة من الكتل والقروح وليس قرحة واحدة. تحدث هذه القرح تحت الجلد في الثدي وتتسبب في احمرار وألم شديد.

تعاني النساء من سن 18 إلى 50 سنة من هذه المشكلة، وقد يكون ذلك بسبب انسداد القنوات اللبنية التي تفرز الحليب، مما يتسبب في حدوث كتل وتشقق الثدي وحكة في الثدي وألم شديد وظهور خراج في الثدي.

سرطان الثدي

يختلف سرطان الثدي عن التهاب الضرع، فهو متشابه للغاية، ولكنه يختلف عنه في أمور بسيطة، ويظهر عندما تصاب المرأة بخلايا سرطانية تسد الأوعية اللمفاوية في الجلد، مسببة احمرارًا وارتفاعًا شديدًا في درجة الحرارة، بالإضافة إلى كدمات وظهور كدمات. ألم في منطقة الثدي والحلمة.

ثقل في الثدي وكبر حجم الثدي بشكل مفرط على عكس الثدي الآخر مما يؤكد وجود مشكلة وهذه المشكلة تحتاج إلى طبيب على الفور حتى لا تتفاقم المشكلة وقد تحتاج إلى تدخل جراحي.

الفرق بين الاثنين بسيط لكن الطبيب المختص يعرف كيف يفرق بين الاثنين، وإذا اختفت المشكلة بسرعة فلا خوف من ذلك.

تجربتي مع التهاب الضرع

هناك بعض تجارب النساء مع التهاب الضرع التي حرصنا على تقديمها لك ليراها الجميع ويتعلم منها

تقول إحدى النساء عن تجربتها ومعاناتها من الالتهاب أن طفلها امتنع عن الرضاعة الطبيعية لمدة ثلاثة أيام متتالية مما جعل ثدييها ينتفخان ويصبحان صخريين رغم محاولته تمشيطه باستمرار وإفراغ الحليب به.

تمت إحالة الطبيب الذي قام بصرف علاج فعال بالمضادات الحيوية لعلاج المشكلة ولكن الأمر لم ينته. في النهاية أجرى المريض عملية جراحية لعلاج المشكلة بالتخدير حتى يتمكن الأطباء من إزالة الخراج.

هل يجب التوقف عن الرضاعة في حالة التهاب الضرع

يجب عدم التوقف عن الرضاعة إذا شعرت بوجود كتلة في الثدي. على العكس من ذلك، يجب إرضاع طفلك كثيرًا للتخلص من هذه المشكلة وتقليل الألم. قد تكون هذه المشكلة مؤلمة للغاية في البداية وتسبب الألم عند الرضاعة الطبيعية، ولكن سرعان ما تنتهي المشكلة مع مرور الوقت حيث تموت البكتيريا الموجودة في الحليب والسموم الموجودة فيه ولا يخاف طفلك منها.

لكن احذر إذا خرج الثدي صديدًا أو مادة غريبة مع اللبن، فعليك التوقف عن الإرضاع فورًا والتوجه إلى الطبيب.

أيضا، عند تناول بعض المضادات الحيوية، يجب استشارة الطبيب إذا كان بإمكانك الرضاعة معه أم لا.

أعراض التهاب الضرع

وهناك بعض الأعراض التي تظهر على المريض نتيجة الإصابة بهذا المرض وهي

انتفاخ وانتفاخ الثدي، وتعرضه للتعظم أو الصلابة.

العم وارتفاع درجة حرارة الجسم.

الشعور بالألم المستمر والتعب والقشعريرة.

احمرار وتورم شديد في الجلد نتيجة الالتهاب.

ألم شديد وحرقان بالثدي خاصة أثناء الرضاعة.

تشققات في الحلمة وقد يخرج منها سائل أبيض أو دم أحمر، مما يدل على وجود مشكلة، ويعتبر في مرحلة متقدمة إلى حد ما عن المعتاد.

أنواع مختلفة من التهاب الضرع

هناك بعض الأنواع المختلفة من التهاب الضرع التي يجب أن تعرفها بالضبط، مثل

خراج الثدي وهو من أسوأ أنواع خراج الثدي حيث يحتاج إلى تدخل جراحي، وقد لا تزول المشكلة من خلال العلاجات المنزلية والمضادات الحيوية، ويجب أخذ عينة من المريضة لتحليلها ومعرفة سبب المشكلة.

التهاب الضرع النفاسي وهو عدوى تظهر باستمرار في الرضاعة الطبيعية، وهو النوع الأكثر شيوعًا، حيث ينتشر على نطاق واسع، خاصة خلال فترة الرضاعة الطبيعية. يتخلص الثدي من المشكلة باستمرار، وقد تتفاقم هذه المشكلة وقد يصاب المريض ببعض الخراج مما يتطلب تدخل جراحي.

التهاب الضرع غير النفاسي

هو نوع من النوع مشابه جدًا للنوع السابق، لكنه يصيب الفتيات غير المتزوجات والمرضعات، وقد يكون هذا نتيجة للاكتئاب أو التعرض للسرطان وتلقي العلاج الإشعاعي، أو نتيجة داء السكري.

يسبب هذا النوع ألماً شديداً وإرهاقاً وصداعًا وألمًا بالثدي واحمرارًا وارتفاعًا في درجة الحرارة، لذلك يجب إحالة المريض للطبيب فورًا.

أسباب التهاب الضرع

هناك بعض الأسباب التي يجب أن تعرف أن المرض قد يكون بسببها، مثل

انسداد قنوات الحليب مما يسبب تكتلات وتراكم الحليب داخل الثدي مما يؤدي إلى تكون البكتيريا.

قد يكون الإهمال في تنظيف الثدي من أسباب تراكم البكتيريا على الحلمة، وقد تنتقل البكتيريا من فم الطفل إلى الثدي وقد تصل إلى حليب الأم عن طريق الجرح في الحلمة. والجدير بالذكر أنه يجب توخي الحذر حيث أن هذه المنطقة من المناطق المعرضة للبكتيريا وانتشارها بكثرة، لذلك يجب توخي الحذر.

قد يحدث تراكم في الثدي بسبب عدم قدرة المرأة على إرضاع الطفل جيداً، أو عدم حصول الطفل على ما يكفي من الرضاعة مما يسبب مشكلة تراكم الحليب، فيجب عليها إفراغه باستمرار.

قد يكون نتيجة سرطان الثدي أو بعض الأورام الحميدة، لذلك يجب ة الطبيب على الفور.

عوامل الخطر نتيجة الإصابة بالمرض

هناك بعض العوامل التي تلعب دورًا كبيرًا في زيادة المشكلة بدلاً من السعي لحلها، مثل

التدخين.

تناول طعام غير صحي.

الثدي المتشقق وارتداء حمالات الصدر الصغيرة أو الضيقة يزيدان الألم ويزيدان المشكلة.

قد تزيد القرحة من المشكلة، خاصة القرح التي تظهر في منطقة الثدي.

أو الجلوس لفترات طويلة دون التحرك أثناء الرضاعة، أو إرضاع الطفل من أحد الثديين وترك الآخر، مما يتسبب في تراكم اللبن في الثدي الآخر.

مضاعفات المرض

هناك بعض المضاعفات التي قد يعاني منها الشخص نتيجة إهماله وعدم حلها وعدم الذهاب إلى الطبيب، مثل

وقد تزداد المشكلة عند تركها ويهملها المريض، وقد تزداد المشكلة إذا تكررت عدة مرات، فهناك مشكلة، إما بسبب العدوى أو البكتيريا أو غيرهما.

لذلك عندما تشعر بمشكلة أو بأعراض مثل ما سبق، يجب ألا تنتظر حتى تتفاقم المشكلة، ولكن يجب عليك زيارة الطبيب فورًا لحل المشكلة. لا ينبغي أن نهمل أنفسنا، لأن الإهمال قد يسبب مشكلة أكبر بكثير.

تشخيص وعلاج التهاب الضرع

يبدأ الطبيب بفحص المريضة وفحصها في الفراش حيث يرى تورم الثدي عند لمسه واحمراره، كما يجب عليك إخبار طبيبك بكل الأعراض التي تحدث لك إذا كانت حمى وحمى وقشعريرة، او اخرين.

قد تحدث هذه المشكلة عند توقف المرأة عن الرضاعة وقت الفطام، ولكن هذه المشكلة تنتهي بسرعة في غضون أيام ولا تحتاج إلى طبيب، فقد تكون مشكلة موضوعية وتنتهي فورًا، لكن الثدي يحتاج إلى وقت للتمشيط وتدفئة الكمادات. لتقليل الألم.

علاج التهاب الضرع

في بعض الأحيان قد يكون علاج المشكلة بسيطًا، وقد يحتاج المريض لعملية جراحية لإزالة الخراج

يجب على الطبيب في البداية تجربة العلاج وصرف المضادات الحيوية للمريض التي تساعد في تقليل العدوى ومنع انتشارها، وفي بعض الأحيان قد يلجأ الطبيب لأخذ عينة من المريض للتأكد من عدم وجود مشكلة أخرى وتحديد النوع. من المضادات الحيوية التي يحتاجها المريض.

كما يقوم الطبيب بتوزيع المسكنات التي تريح المريض وتعمل على تخفيف الألم حتى زوال المشكلة.

تحتاج المريضة إلى إفراغ الحليب تمامًا من الثدي حتى لا تتفاقم المشكلة، فقد تؤذيها في البداية، ولكن سرعان ما تنتهي المشكلة، ويمكن عمل كمادات الماء البارد لتقليل التكتل أو الماء الساخن لتنشيط الدورة الدموية. العمل في هذا المجال مرة أخرى.

قد تلجأ الطبيبة إلى عرض المريضة على اختصاصي الرضاعة لتعليمها كيفية الرضاعة الطبيعية بشكل صحيح.

علاج التهاب الضرع في المنزل

يمكن معالجة هذه المشكلة في المنزل إذا كانت بسيطة من خلال بعض النصائح، مثل

يجب استخدام الكمادات الدافئة بشكل يومي حتى تقل المشكلة أربع مرات في اليوم، ومحاولة تمشيط الثدي باستمرار للحصول على الحليب الذي يتراكم فيه، ولكن لا تضغط عليه حتى لا تتكاثر العدوى وتنتشر أكثر.

لا ينبغي استخدام إبرة أو دبوس لمحاولة التخلص من الخراج، فقد تزداد المشكلة سوءًا.

يمكن استخدام زيت الشاي، حيث أن زيت الشاي قاتل للبكتيريا والعدوى، ويعتبر مضادًا حيويًا فعالاً، ويمكن للمرأة أن تتناول مضادًا حيويًا لقتل البكتيريا والجراثيم.

يمكنك أيضًا استخدام الماء البارد لأنه يقلل التورم ويخفف آلام الثدي. كما يُنصح بتناول الثوم، حيث أنه مفيد جدًا حيث يعتبر مضادًا حيويًا فعالًا للجسم. يمكن تناول فص أو فصين من الثوم يوميًا على معدة فارغة.

لتخفيف الألم وتقليل التورم والكتل التي تصيب الثدي، يمكنك استخدام زيت الزيتون مع زيت الأوكالبتوس والقيام بحركات دائرية لمحاولة تخفيف الألم يكون لها تأثير فعال.

يمكن أيضًا استخدام الملفوف، حيث أنه يخفف التورم ويعالج الالتهابات، ويمكن تقطيعه ووضعه في الثلاجة حتى يبرد، ثم يوضع على الثدي الملتهب.

الوقاية من التهاب الضرع عند النساء

يجب الحرص على عدم الإصابة بالمرض، وهناك بعض الملاحظات والنصائح التي يجب عليك اتباعها للوقاية من هذا المرض، مثل

ابتعد عن التدخين.

عدم إرضاع الطفل من ثدي واحد ويفضل التبديل في كل مرة، ويجب على الطفل أن يأخذ كل الحليب في الثدي قبل الانتقال إلى الثدي الآخر.

اعتني بنفسك وبطفلك.

شرب الكثير من الماء والعصائر لقتل البكتيريا والعدوى وتحفيز الجسم على إنتاج الحليب.

يمكنك عمل كمادات باستمرار لتقليل الكتل وجعل الدورة الدموية تعمل بشكل جيد، وكذلك الحرص على شرب الكثير من المشروبات والعصائر حتى يتمكن الجسم من التخلص من الاورام الحميدة.

حاولي إغلاق فم طفلك جيدًا أثناء الرضاعة واقرئي بانتظام عن الرضاعة الطبيعية وكيفية القيام بذلك حتى لا تواجهي مشكلة كهذه.

تأكدي من إخراج الحليب بالكامل من الثدي عن طريق الرضاعة أو التمشيط إذا لم تتمكني من إخراجها بالكامل عن طريق الرضاعة.

هي عبارة عن العديد من الالتهابات تقوم بالتهاب أنسجة الثدي وفي اكثر الأحيان يحدث بسبب الإصابة بعدوى ويسبب هذا الالتهاب إلى حدوث اوجاع في الثدي، بالإضافة إلى تورم الثدي وارتفاع حرارته واحمرار لونه، وفي الغالب يكون متناسقا مع حمى والاحساس بالقشعريرة نسأل الله لكم التوفيق.