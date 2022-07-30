تجربتي مع التهاب العصب الثامن ،تتمحور قصتي مع التهاب العصب الثامن في البداية بشكواي من أعراض تفاجئت بها من الدوار والدوخة والرعشة السهلة، وكنت أشعر بأن جسمي مرهق وكان يتعرق، وقد ظهرت هذه العلامات في يوم واحد وأخذت دواء مسكن للاوجاع ونمت في الفراش فترة من الزمن ، وقمت بفضل الله -تعالى- لا أعاني من أي عرض لكن بعد مرور فترة من الزمن عادت لي هذه الشكاوي وبقوة اكثر .

تجربتي مع التهاب العصب الثامن

في سياق تجربتي مع التهاب العصب الثامن، تقول إحدى النساء إن تجربتها مع التهاب العصب كانت من التجارب الصعبة، لأن هذا المرض يسبب أعراضًا يصعب على الإنسان تحملها، كما هي. من أصعب الأمراض التي يمكن أن يعاني منها الإنسان، وتخبر السيدة أن تجربتها مع هذا المرض في البداية بدأت بأعراض مفاجئة مثل الدوخة أو الرعشة الخفيفة والدوار، وشعرت أن جسدها يتعرق بغزارة ويتعب الجميع. الوقت.

ظهرت هذه الأعراض في إحدى الليالي، وعندما تناولت القليل من مسكنات الألم، كان أداءها أفضل، ولكن مع مرور الوقت عادت الأعراض مرة أخرى وبقوة أكبر، حيث تضاعفت أكثر من ذي قبل، وأصبحت غير قادرة على الحركة. من الفراش، وعندما ذهبت إلى الطبيب أخبرها أنها تعاني من مرض التهاب العصب الثامن، وامتد الالتهاب إلى العصب العاشر.

واتضح أن العصب العاشر تسبب لها في كثير من النسيان وقلة التركيز، ووصف لها الطبيب عدة أدوية معينة، وطلب منها الراحة والابتعاد عن أي ضغط أو مجهود، ومضى أسبوعان على التزامها. لتكمل الراحة والدواء ولكن لم يحدث تطور واستمرت في المعاناة حتى نصحها أحد الأصدقاء بخليط طبيعي للتخلص من هذا الألم.

تتكون هذه الوصفة من ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطازج وملعقة من العسل، وتم تحضيرها كالشاي، وعندما استمرت على هذا الخليط بعد ذلك، بدأت حالتها تتحسن تدريجياً حتى هدأ الألم وخفت الأعراض المصاحبة لها، كان في حالة أفضل من ذي قبل.

فوائد الزنجبيل لعلاج العصب الثامن

الزنجبيل هو نبات فقط ينمو في جنوب شرق آسيا، ويحتوي على مادة فعالة تسمى جينجيرول، وقد أثبت البحث العلمي أن الزنجبيل من النباتات التي تكافح الفيروسات، لاحتوائه على نسبة كبيرة من المركبات النباتية القوية، والبحث العلمي في عام 2013..

وكان أصحاب هذا البحث من كلية الطب في تايوان، واحتوت هذه الدراسة على تأثير استخدام الزنجبيل على الالتهابات. في هذا البحث تم إجراء مقارنة بين استخدام الزنجبيل المجفف والطازج بالماء الساخن، وكانت نتائج البحث كالتالي

يساهم الزنجبيل في منع خلايا الجهاز التنفسي من الإصابة بأي فيروسات.

استخدام الزنجبيل الطازج في الوصفات والخلطات له تأثير أكثر فاعلية من تأثيره عند التجفيف.

يحتوي الزنجبيل الطازج أيضًا على العديد من الفوائد، بما في ذلك استخدامه كمضاد للفيروسات، مثل المساعدة في علاج التهاب العصب الثامن.

الزنجبيل المجفف له نتائج أقل فعالية عند استخدامه كعلاج لالتهاب العصب الثامن، لذلك يفضل دائمًا استخدام الزنجبيل الطازج.

أعراض التهاب العصب الثامن

هناك العديد من الأعراض التي يشعر بها الفرد المصاب بالتهاب العصب الثامن، وتختلف هذه الأعراض حسب مدى تلف الأعصاب، وتشمل هذه الأعراض

الشعور المستمر بالقيء والغثيان.

دوخة مفاجئة مصحوبة بدوخة شديدة.

النسيان وقلة التركيز.

الشعور الدائم بالتعب والإرهاق وعدم القيام بأي حركة.

أنواع التهاب الأعصاب الثامن

أثناء حدوث أي إصابة في الأذن العميقة أو في العصب الدهليزي، ويكون هذا الالتهاب ناجمًا عن عدوى مهما كانت عدوى بكتيرية أو فيروسية، فهذا يؤدي إلى التهاب الأعصاب التي تربط الأذن بالدماغ، مما ينتج عنه في حالة الشعور الدائم بصعوبة التركيز المصحوبة بالتناوب، تشمل أنواع هذه الالتهابات

التهاب العصب الدهليزي

هذه العصبون هي المسؤولة عن إرسال المعلومات والإشارات إلى الدماغ، من أجل الحفاظ على معادلة وتوازن الجسم، ولكن في حالة حدوث أي التهاب أو عيب، فإن تلك الإشارات لا تصل بشكل واضح، وهذا يمكن أن يسبب شعوراً بـ الدوخة، وتظهر أعراض المرض بسرعة وعلى الجسم الحاد.

بالإضافة إلى ذلك، تعد هذه العدوى أيضًا سببًا رئيسيًا لالتهاب العصب الدهليزي، ولا يوجد علاج محدد لهذا الالتهاب، ولكن قد يكون الطبيب قادرًا على وصف مضاد حيوي للمساعدة في تخفيف الألم.

التهابات الأذن الداخلية

هذا الالتهاب هو عدوى غير مستقرة وهو منتشر حاليًا. عند وجوده في الأذن أو في الأعصاب التي تحاول ذلك، يمكن أن يؤدي إلى فقدان القدرة على السمع وهذا يحدث في أذن واحدة فقط، كما أنه يؤثر على عملية ترجمة العقل، لأنه لا يوجد تطابق حسي. المعلومات التي تصل إليها من خلال العصب المصاب والعصب الطبيعي، مما يؤدي إلى اختلال التوازن المفاجئ والدوخة.

أسباب التهاب العصب الثامن

وتجدر الإشارة إلى أن الأذن الداخلية ليست سوى نظام حويصلات يوجد فيه عدة سوائل مسئولة عن دور الحفاظ على التوازن والسمع في جسم أي إنسان، وهي أيضًا نظام من الأنابيب، بالإضافة إلى حقيقة أن الإشارات العصبية تنتقل عن طريق العصبون الدهليزي.

كما أن هذا العصب يتكون من عدة فروع وبالتحديد فرعين، ويقوم الدماغ بوظيفته في ترجمة هذه الإشارات والمعلومات من كلا الأذنين لأداء عمله في الحفاظ على توازن الجسم والحفاظ عليه. ومن أهم أسباب التهاب العصب الثامن ما يلي

الالتهابات البكتيرية ينتج عن هذه العدوى أحيانًا منطقة الأذن الداخلية، لأن البكتيريا المسببة لهذا الالتهاب تصنع سمومًا في العظام حول الأذن الداخلية، أو في الأذن الوسطى، وتدخلها، وهذا يسبب التهابًا في العصب الدهليزي، و غالبًا ما ينتج عن وجود التهاب مزمن سابق في الأذن الوسطى.

الالتهابات الفيروسية هذه العدوى أكثر انتشارًا من الالتهابات البكتيرية، وتقتصر هذه العدوى فقط على العصبون الدهليزي أو الأذن الداخلية، وغالبًا ما تتأثر واحدة فقط من الأذنين بهذه العدوى، ويصاحب هذه العدوى عدة أمراض منها ما يلي مرض الحصبة. مرض بار. شلل الاطفال. عدوى الانفلونزا. عدوى التهاب الكبد. فيروس الهربس. مرض النكاف.



كيف يتم تشخيص التهاب العصب الثامن

أول ما يفحصه الطبيب المختص هو موضع الالتهاب، ويتم تشخيص التهاب العصب من خلال ما يلي

التصوير بالرنين المغناطيسي إذا كان الدوخة مصحوبة بألم دماغي غير مستقر وغير طبيعي، بالإضافة إلى عدة أعراض عصبية منها فقدان الوعي وضعف العضلات. تلعثم في الكلام ولا يمكن تمييزه. في هذه الحالة، يجب إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.

إجراء فحص الرأرأة حيث يقوم به الطبيب عن طريق الفيديو من أجل تحديد وتقييم فعالية الأذن الداخلية، ومعرفة مدى تضررها أو صحتها.

عمل اختبار عصبي عادي هنا يقوم الطبيب بمراقبة ظهور الأعراض على مدار الأيام، وذلك لأن الشعور بالدوار يقل، وتبدأ الحالة بالتحسن تدريجياً من أي شعور بالغثيان أو القيء، ولكن قد يكون هناك عدة أعراض مصاحبة. التي تكون خفيفة وغير متوازنة في بعض الأحيان.

إجراء قياسات الصوت والمقاومة في هذا الفحص، يتحقق الطبيب من سلامة القوقعة والأذن الوسطى من أي ضعف أو ضرر.

إن من أسباب المؤدية الى الإصابة بالتهاب العصب الثامن هو التعرض للعدوى بكتيرية أو فيروسية، ولقد بينا الكثير من الطرق الحالية من التهاب العصب الثامن والتي تتمثل بالالتزام التحقق من أخذ كل اللقاحات المانعة لعدوى الفيروسات و يجب تطهير اليدين جيدًا نسأل الله لكم التوفيق.