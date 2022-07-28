تجربتي مع الثوم للقولون ،جئت اليوم اريد ان اخاطبكم وانصحكم على تناول الثوم لمن يشتكي من مصاعب القولون كالانتفاخ الدائم، ومعضلات الهضم، فتجربتي مع الثوم للقولون كانت رائعة ومفيدة، ولكني أنوه منذ البداية أني مخاطبًا في كلامي هذا الناس العاديين أو الأقرب للسواء وليس مرضى القولون العصبي وكانت معضلتي كانت احساسي بالحرقة أحيانًا بعد الأكل.

تجربتي مع الثوم للقولون

إحدى النساء كانت تعاني من متلازمة القولون العصبي، وقد جربت العديد من الأعشاب الطبية لعلاج هذه المشكلة، وعندما علمت إحدى صديقاتها بذلك، نصحتها بتناول الثوم النيء عند الاستيقاظ مباشرة، حيث يقال عنها. هي من النباتات التي تساعد في علاج القولون.

استمعت هذه المرأة لنصيحة صديقتها وأخذت الثوم لعلاج القولون لكنها شعرت بألم شديد وحرق في القولون مع بعض الغازات وانتفاخ البطن، فزارت الطبيب الذي أخبرها أن الثوم لا يفعل ذلك. يعالج القولون، بل يسبب تهيجًا وألمًا أشبه بالمواد الساخنة مثل الفلفل الحار والفلفل الحار.

وصف لها الطبيب مجموعة من الأدوية المتوفرة في الصيدليات التي تعالج القولون، ونصحها بتناول بعض الأعشاب مثل النعناع واليانسون والبابونج.

اسباب التهاب القولون

هناك عدد من الأسباب التي تساعد في الإصابة بعدوى القولون وتؤدي إلى ظهور أعراضه، ومنها ما يلي

إصابة الجهاز الهضمي ببعض الاضطرابات والأمراض.

اضطراب في المستقيم والذي بدوره يساعد على وجود القليل من بقايا البراز فيه مما يؤدي إلى وجود غازات وألم في البطن.

تلعب المشاكل والاضطرابات النفسية أيضًا دورًا كبيرًا في تطور مشاكل القولون العصبي، مثل التوتر والاكتئاب والقلق.

يعد الاضطراب الهرموني عند النساء، وخاصة أثناء الحمل والدورة الشهرية، أحد الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بعدوى القولون.

الإكثار من تناول أطعمة معينة مثل الكرنب والبروكلي، وشرب بعض المشروبات مثل القهوة والشاي، يساعد في تخفيف آلام القولون وتهيجه.

أعراض القولون

يظهر على مريض القولون مجموعة من الأعراض التي عند ملاحظتها يجب التوجه للطبيب المختص على الفور حتى لا تزداد خطورة، وهذه الأعراض هي

يعاني من الغازات وانتفاخ البطن.

الشعور بفقدان الشهية وامتلاء البطن حتى عند عدم تناول الطعام.

الشعور بألم شديد ووجع في البطن.

الاضطرابات والتشنجات المعوية.

الشعور بالإمساك أو الإسهال.

الشعور بالإرهاق والضعف في جميع أنحاء الجسم.

الشعور بالألم في المنطقة المحيطة بالشرج.

الرغبة في التبول عدة مرات خلال اليوم.

وجود إفرازات مخاطية في براز المريض.

عندما يكون لديك حركة أمعاء في الصباح وبعد الاستيقاظ، يكون البراز قشريًا.

الشعور بالدوار والصداع طوال اليوم.

اضطراب الدورة الشهرية عند النساء.

طب القولون

توجد بعض الأدوية في الصيدليات التي يتم صرفها بناء على نصيحة طبيب مختص، وهذه الأدوية تخفف من أعراض القولون العصبي. من أمثلة هذه الأدوية ما يلي

Eloxadoline، هذا الدواء يعالج بعض الأعراض مثل تقلصات الأمعاء، ويساعد في التخلص من الإسهال، والآثار الجانبية لهذا الدواء هي آلام البطن والغثيان.

دواء الأسيترون، هذا الدواء يتم تناوله من قبل النساء فقط، ولا يجوز للرجال تناوله، ولا يجوز الاستغناء عنه إلا بإشراف الطبيب.

ريفاكسيمين، دواء يساعد على قتل البكتيريا المسببة لالتهاب القولون.

ليناكلوتيد يساعد هذا الدواء في الوقاية من الإسهال، ويجب على المريض استخدامه قبل الأكل بـ 30 دقيقة.

لوبيبروستون Lubiprostone يستخدم هذا الدواء لتخفيف الإمساك الناجم عن القولون.

في حالة الإصابة بعدوى القولون بسبب مشاكل نفسية، يتم تناول بعض الأدوية مثل نورتريبتيلين، إلا أنها تسبب بعض الآثار الجانبية مثل الدوخة وجفاف الفم.

علاج القولون بالأعشاب

هناك بعض الأعشاب التي يمكن تناولها لعلاج القولون، حيث يعتبر العلاج بالأعشاب من أفضل طرق علاج القولون، وتشمل هذه الأعشاب ما يلي –

اليانسون يتميز اليانسون بقدرته على تحفيز هضم الطعام، وامتصاصه جيداً، كما يساعد على منع التهابات الأمعاء والقولون، ويجب تناول هذا المشروب مرتين في اليوم.

النعناع يعتبر النعناع من أفضل المشروبات لعلاج القولون، حيث يساعد في القيام بما يلي

مرخي الأعصاب. تهدئة الأمعاء. تنشيط الجهاز الهضمي. تهدئة القولون العصبي وعلاج التشنجات.

البابونج يساعد على تسكين الآلام والألم الناتج عن التهاب القولون، ويطهر القولون من السموم، ويجب تناول كوب من هذا المشروب يومياً.

الزعتر يتميز مشروب الزعتر بقدرته على القضاء على البكتيريا وتخفيف تقلصات القولون وتحسين أداء الجهاز الهضمي.

الشمر يمكن لمشروب الشمر أن يريح الأمعاء ويهدئها، ويعالج اضطرابات القولون، ويساعد في حدوث عملية الهضم بشكل طبيعي.

الزنجبيل يساعد في علاج التهابات القولون، والقضاء على البكتيريا، وتحسين الهضم.

نصائح لمرضى القولون

هناك بعض النصائح التي نقدمها لك، والتي يجب على مرضى القولون الالتزام بها حتى اكتمال الشفاء، ومن هذه النصائح ما يلي

التزم بتناول الخضار والفواكه الغنية بالألياف مثل المانجو والأناناس والبرتقال والخس والشوفان.

يجب عدم الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالزيوت والدهون مثل البطاطس المقلية والأسماك واللحوم المقلية، حيث يصعب هضمها بواسطة الجهاز الهضمي.

عدم تناول البقوليات، فالبقوليات تساعد في علاج الإمساك وتسبب انتفاخ البطن، مثل الفول والحمص والفول واللوبيا.

تجنب المشروبات الغازية وكذلك المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل القهوة والشاي.

توقف عن التدخين ولا تشرب الكحول.

عدم تناول الأطعمة الجاهزة، حيث أنها تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الحافظة، كما أنها تحتوي على دهون، وكل هذا يضر بالقولون ويسبب تهيجًا.

يجب عدم تناول الشوكولاتة البنية بكميات كبيرة، لأنها تحتوي على كمية جيدة من السكر والكافيين، كما أنها تؤدي إلى الإمساك.

يجب تجنب تناول الحليب كامل الدسم، حيث يحتوي على نسبة عالية من الدهون، ويمكن استبداله بالحليب منزوع الدسم.

لا تأكل الأطعمة التي تحتوي على الثوم والبصل، فهذه الأطعمة تسبب تهيج القولون، ووجود انتفاخ في البطن.

يجب أن تشرب الكثير من الماء طوال اليوم.

عند تناول الطعام، يجب مضغه وسحقه جيدًا قبل البلع، حتى تتم عملية الهضم بشكل طبيعي.

يجب أن تلتزم بممارسة الرياضة بشكل يومي.

يجب أن تنام وتسترخي بشكل كافٍ في الليل، حيث يجب أن تتراوح ساعات النوم من 6 إلى 8 ساعات.

يجب الابتعاد عن جميع المشاكل النفسية التي تسبب التوتر والاكتئاب والتي تساعد في الإصابة بعدوى القولون.

دائمًا أن الاعتدال والوسطية في كل شئ جميل ومفيد دائمًا في كل شيء، فليس معنى أننا نستعمل الثوم كعلاج أن نقوم بالزيادة في تناوله، كما أنه يوجد الكثير من الأشخاص يحبون الثوم ويقبلون عليه بقوة، وهذا ليس مفيد أيضا بل تنقلب الفائدة التي يريدها الكثير إلى أمراض واختلالات تسيء من حالة المصاب بدلًا من علاجه.