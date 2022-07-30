تجربتي مع الجلوكوفاج والحمل،قام الطبيب المعالج بوصف مجموعة كبيرة من الأدوية الطبية، بجانب الضرورة باتباع خطوات طريقة غذائية صحي، وممارسة مجموعة كبيرة من التمارين الرياضية المتنوعة، وبقيت على ذلك لمدة 4 أشهر متواصلين حتى بدا الطبيب المشرف على حالتي أن يطمانني بأنه يوجد بعض التقدم في العلاج، ولكنني كنت في حالة نفسية غير جيدة ابدا بسبب توتري وخوفي من ضياع فرصتي في إلانجاب .

تجربتي مع الجلوكوفاج والحمل

تجربتي مع جلوكوفاج والحمل أو مشكلتي تبدأ بعد عامين من زواجي دون إنجاب طفل، والسبب الذي جعلني أذهب إلى الطبيب لأخبرني إذا كنت أعاني من خلل يعيق الحمل، أم أن هذا التأخير طبيعي وأنا لا داعي للقلق حيال ذلك، والمفاجأة المؤسفة كانت أنني أعاني من كيسة المبايض، والتي أخذها الطبيب ليشرح لي الغرض منها وكيف سيكون العلاج.

بدأ الطبيب بوصف العلاجات المختلفة لي بأنها أولى خطوات العلاج، بالإضافة إلى نصحتي بالالتزام بنظام غذائي صحي، واتباع أحد الأنظمة الرياضية البسيطة والمتنوعة، واستمر هذا النمط لمدة 4 أشهر متواصلة. لم يكن عاملي النفسي جيدًا على الإطلاق، وكنت أخشى أن أفقد فرصة إنجاب طفل.

بسبب مخاوفي الكثيرة، تركت الطبيب الأول وذهبت للبحث عن طبيب آخر، وصف لي أقراص الجلوكوفاج العلاجية مع شرح لفوائدها لمن هم في حالتي، ومدى أهميتها ودورها في حدوث الحمل بمعدل أسرع. له بعد اليوم الثالث من حيضي.

كنت أتناول أقراص Glucophage بشكل منتظم يوميًا مصحوبة بأقراص حمض الفوليك، مع عدم تجاهل المشروبات الطبيعية مثل الزنجبيل والمردقوش والعصائر مثل الأناناس، وذلك بهدف تحفيز الجهاز الأنثوي بشكل عام والمبيض والبيض. خاصه.

بعد عدة أسابيع اتسمت بالالتزام وعدم الخمول، بدأت تظهر علي علامات الشفاء، وأخبرني الطبيب أنني تعافيت تمامًا من الكيس، وواصلت اتباع هذا الروتين حتى باركني الله وحملت. التوائم في وقت واحد.

أقراص جلوكوفاج العلاجية

يُعرف طبياً باسم الميتفورمين، ولكنه يُعرف تجارياً باسم الجلوكوفاج، ويستخدم بشكل أساسي لخفض مستوى السكر في الدم، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدامه في صناعة إبر الأنسولين، وعدد من الكيماويات الصيدلانية التي تقلل مستوى السكر في الدم.

تحتوي أقراص Glucophage على عدد من التجارية المختلفة، بما في ذلك “Diamet و Metforal و Diaphage.” وهو متوفر على شكل كبسولات بتركيزات مختلفة، ويشيع استخدامه من قبل الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن للتخلص من السمنة، ولعلاج حالات تأخر الحمل الناتجة عن تكيس المبايض لدى النساء. .

ما هي استخدامات Glucophage capsules

إن مؤشرات استخدام الجلوكوفاج متعددة، ولا تقتصر على علاج تأخر الحمل فقط، بل تستخدم أيضًا في

التخلص من السمنة والوزن الزائد عن طريق مساعدة الجسم على التخلص من دهونه ولكن لا يجب الاعتماد عليها فقط بل يجب أن يصاحبها نظام غذائي صحي وصحي لا يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

يخفض مستوى السكر في الدم، وهذا له تأثيره على تقليل قدرة الجسم على امتصاص السكريات الغذائية، وكذلك منع تراكم السكريات والحفاظ عليها في الجسم.

علاج فعال وقوي لتكيس المبايض ومشاكل الرحم مما يزيد من سرعة الحمل والإنجاب.

تنظيم الهرمونات الأنثوية عند النساء، والذي يستلزم تنظيم موعد الدورة الشهرية ومنع أي اختلال هرموني.

تعزيز عمليات التلقيح والتلقيح وزيادة قوتها.

التقليل من ظهور شعر الجسم الزائد في حالات الاستخدام طويل الأمد لكبسولات الدواء التي تقضي على شعر الجسم السميك.

الآثار الجانبية للجلوكوفاج

قد يؤثر تناول الدواء بشكل سلبي على الصحة العامة للجسم، ويتمثل ذلك في

دوار وغثيان وحث على التقيؤ.

حدوث انتفاخ البطن الناتج عن تراكم الغازات وتراكمها.

قلة الرغبة في الأكل نتيجة فقدان الشهية.

يحدث الإسهال المزمن في عدد من الحالات.

شعور دائم بالألم في جميع عضلات الجسم.

حكة، تهيج الجلد، طفح جلدي، وأحيانًا العديد من البقع الحمراء.

مشاكل تنفسية مختلفة.

ارتفاع كبير في درجة حرارة الجسم وغير آمنة.

يعاني المريض من أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.

موانع لاستخدام كبسولات الجلوكوفاج

أما موانع الاستعمال فهي

الجلوكوفاج هو مضاد استطباب لجميع النساء اللواتي يعانين من أمراض الكبد والكلى والقلب.

لا ينصح بالاستخدام المستمر له لمن يعانون من نوبات متكررة من مرض السكري.

الامتناع عن تناول الكبسولات إذا كان من المقرر أن تخضع المريضة لعملية جراحية، أو إذا سبق لها إجراء عملية جراحية بشكل عام.

لا يجوز تناول الكبسولات خلال أشهر الرضاعة. لأنه يؤثر بشكل مباشر على حليب الأم وصحة صغارها.

يمنع تناوله من قبل النساء اللواتي يعانين من مشاكل ضيق التنفس، الجفاف، مشاكل الرئة.

لا ينصح بتناول الكبسولات من قبل مدمني الكحول.

كبسولات جلوكوفاج، أشهر الحمل والرضاعة

هناك عدد من المستحضرات الطبية التي ينصح الطبيب مرضاه بالامتناع عنها أثناء الحمل والرضاعة ؛ بهدف الحفاظ على صحة مريضته وجنينها وعدم تعريض أي منهما للخطر، وعليه

لا يُسمح باستخدام كبسولات جلوكوفاج أثناء الحمل ؛ لما لها من تأثير سلبي مباشر على صحة الجنين.

عندما يكون الاستخدام لغرض القضاء على الكيس وحدوث الحمل، يجب الامتناع عن استخدامه قبل الأيام الأخيرة من الشهر الرابع من الحمل، وذلك لتجنب الإجهاض.

يحظر استخدامه خلال أشهر الرضاعة. قدرتها على التأثير سلبًا على صحة الطفل، وكذلك تأثيرها السلبي على حليب الأم الذي يصل إلى الطفل أيضًا.

الجرعة المتاحة من كبسولات الجلوكوفاج العلاجية

كما ذكرنا سابقًا، يتوفر الجلوكوفاج في شكل كبسولات بتركيزات مختلفة، والتي يطلب الأطباء من مرضاهم تناول هذه الكبسولات بعد الوجبات الثلاث اليومية، بعد 30 دقيقة على الأقل. تتوفر الأقراص أيضًا للاستخدام أثناء الوجبات وأثناء تناول الأطعمة.

عندما يصف الطبيب جرعة كبسولات بتركيز 500 مجم يجب تناولها مرتين يومياً وقد يطلب الطبيب تناولها ثلاث مرات إذا لزم الأمر.

عندما يصف الطبيب جرعة مقدارها 850 ملغ كبسولة يجب تناولها بانتظام بعد 30 دقيقة من الإفطار والعشاء.

عندما يصف الطبيب جرعة 1000 مجم كبسولة، يجب تناولها بعد 30 دقيقة فقط من الإفطار.

كبسولات جلوكوفاج هي بطلان للأطفال دون سن العاشرة.

سعر كبسولات جلوكوفاج في مصر

كبسولات جلوكوفاج عيار 1000 مجم مقابل 5 جنيهات مصرية.

كبسولات جلوكوفاج عيار 500 مجم بسعر 21 جنيها مصريا.

آلية تخزين كبسولات جلوكوفاج

احتفظ بالكبسولات بعيدًا بما فيه الكفاية عن أيدي الأطفال ومتناولهم.

احتفظ بالكبسولات في درجات حرارة ليست عالية أو منخفضة، ويفضل أن تكون معتدلة، ويفضل أن تكون بين 25 و 30 درجة مئوية.

احفظ الكبسولات بعيدًا عن ضوء الشمس.

تحفظ الكبسولات بعيدًا عن الرطوبة.

يعتبر دواء الجلوكوفاج من ابرز الادوية التي تستخدم بشكل رئيسي في تقليل مراحل السكر في الدم، خاصة للأشخاص الذين مصابون بمرض السكري الدرجة الثانية بالإضافة إلى ذلك تستعمل في انتاج تركيبة الأنسولين، والكثير من الأدوية الكيماوية التي تستعمل لتخفيف مستويات السكر في الدم.