تجربتي مع الجنين المعترض ، قد تسائل العديد من النساء حول العالم على العلامات التي ترشدهم او يستدل بها علىن الجنين معترض في بطني خلال الحمل ، حيث أن الحامل خلال الأشهر الاولى من الحمل لا تشعر بالجنين وحركته في بطنها ، ويعود ذلك الى صغر حجمه ، ولكن وصولاً الى الشهر السشادس من الحمل تشعر الأ بالجنين ويتغير حجمه الى الزيادة ، مما يبدأ الجنين بالتحرك داخل منطقة البطن ، تابعوا معنا .

الوضع الصحيح للجنين

يسمى الوضع الصحيح للجنين بالوضع الأمامي، وهو الموضع الذي يكون فيه رأس الجنين متجهًا لأسفل في بطن الأم. الوضعية الأمامية عن طريق جعل الأم تقوم بتمارين تضبط وضعية الجنين قبل الولادة حتى لا تضطر الأم إلى اللجوء إلى الولادة القيصرية.

الوضع العرضي للجنين

على عكس الوضع الأمامي، حيث يكون رأس الجنين متجهًا عموديًا لأسفل في بطن الأم، يكون رأس الجنين في وضع عرضي، أفقيًا وبعيدًا عن قناة الولادة. مع ولادته بشكل طبيعي دون أي خطر على صحتها وصحة جنينها مستحيلة.

أسباب حدوث حالة الجنين المكروه

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تجعل الجنين يتخذ وضعية عرضية في بطن الأم، ومن هذه الأسباب

وجود عيوب خلقية في بطن الأم لم تكتشف إلا بعد الحمل.

الأم تعاني من أورام في منطقة الحوض.

ترهل عضلات البطن بسبب الحمل المتكرر.

زيادة أو نقصان في السائل الأمنيوسي المحيط بالجنين عن معدله الطبيعي.

وجود عيب خلقي في المشيمة.

نادرًا ما يمكن للجنين أن يتخذ الوضع العرضي في بطن الأم دون سبب مفهوم.

خبراتك مع الجنين المرفوض

ترغب جميع النساء المصابات بمتلازمة اعتراض الجنين في التعرف على تجارب النساء الأخريات اللاتي عانين منها، حتى يتمكنوا من علاجها وإعادة الجنين إلى وضعه الطبيعي.

التجربة الأولى روت صاحبة هذه التجربة تجربتها وقالت في الشهر السابع من الحمل، قمت بإجراء تصوير بالموجات فوق الصوتية للجنين واكتشفت أنه في وضع عرضي، مما يجعل الولادة بشكل طبيعي خطرة على صحتي وصحته. نصحني الطبيب بعمل بعض التمارين لضبط وضعية الجنين حتى أتمكن من الولادة بشكل طبيعي. لقد مارست بالفعل التمارين التي نصحني بها الطبيب بشكل يومي، وفي غضون شهر تم تقويم الجنين واتخذ الوضع الطبيعي. وُلد طفلي بشكل طبيعي والحمد لله وبصحة جيدة ويبلغ الآن من العمر 4 أشهر.

التجربة الثانية روت صاحبة هذه التجربة تجربتها وقالت لقد تأخرت في الحصول على الموجات فوق الصوتية حتى الشهر الثامن، وعندما قمت بذلك، علمت أن الجنين قد اتخذ وضعًا عرضيًا. أخبرني الطبيب أنه لا يوجد وقت لضبط وضع الجنين، لذا سأخضع لعملية قيصرية ؛ لأن وضع الجنين يجعل الولادة الطبيعية خطرة على صحته وصحي. لقد أجريت بالفعل عملية قيصرية في بداية الشهر التاسع وولد طفلي بخير.

التجربة الثالثة روت صاحبة هذه التجربة تجربتها وقالت في نهاية الشهر السابع من الحمل، اتخذ الجنين فجأة وضعية عرضية بدون سبب. نصحني الطبيب بممارسة الرياضة ووضع كمادات دافئة على منطقة أسفل البطن لتغيير وضع الجنين. وبالفعل التزمت بالتعليمات التي أعطاني إياها الطبيب، ورغم ذلك لم تتغير حالة الجنين إلى درجة اليأس. على الرغم من اليأس الشديد، واصلت ممارسة الرياضة وعمل الكمادات، وبعد نهاية الأسبوع الأول من الشهر السابع تغير وضع الجنين، وأصبح طبيعيًا، مما جعلني أشعر بسعادة بالغة. ولد جنيني في منتصف الشهر التاسع ولادته طبيعية وكانت ولادتي سهلة ونزل جنيني بصحة جيدة وبصحة جيدة.



كيف أعرف أن الجنين يتم اعتراضه بدون تصوير بالموجات فوق الصوتية

لا توجد وسيلة لمعرفة المرأة أن الجنين قد اتخذ وضعية عرضية، أو أي وضع غير طبيعي بشكل عام، بخلاف الموجات فوق الصوتية، باستثناء الفحص اليدوي من طبيب النساء والتوليد، وهي طريقة غير مرغوب فيها. لأنه يسبب الألم للمرأة الحامل، يمكن أن يسبب عدوى بكتيرية وانفجار المشيمة، كما يمكن أن يتسبب في انفجار رحم الأم وموت الجنين في بعض الحالات النادرة، لذلك من المستحسن أن تستخدم المرأة الموجات فوق الصوتية لمعرفة وضع الجنين وعدم محاولة اللجوء للفحص اليدوي طالما أن الفحص بالموجات فوق الصوتية متاح.

تمارين تساعد على ضبط وضعية الجنين

هناك العديد من التمارين الآمنة على صحة الأم والجنين، وعلى المرأة الحامل التي تعاني من متلازمة انسداد الجنين أن تمارسها لضبط وضع الجنين بأمان، ونشرح هذه التمارين بالتفصيل في السطور التالية

تمرين السباحة يمكن للمرأة أن تمارس السباحة لتعديل وضع الجنين. لأنه يساهم في القضاء على مشاكل العضلات وترهل جدار البطن، ولكن يجب ألا تمارسه بدون مراقب حتى لا تغرق إذا فقدت وعيها، أو تعاني من توتر عضلي أو انخفاض في ضغط الدم.

تمرين الكرة هذا التمرين سهل للغاية، وطريقة ممارسته هي الجلوس على كرة التمرين مع استقامة الظهر والساقين مفتوحتين فقط.

تمرين الميل من الركبة إلى الصدر تمارس المرأة هذا التمرين وهي تتخذ وضعية الركوع، ثم ترفع إحدى رجليها عن الأرض وتميلها باتجاه الصدر، ثم تعيدها إلى وضعها السابق وتفعل الشيء نفسه مع الرجل الأخرى.

تمرين إمالة الحوض هذا التمرين يحرك الحوض في جميع الاتجاهات، للأمام والخلف واليمين واليسار.

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