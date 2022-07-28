تجربتي مع الحلبة المطحونة للتسمين

الحلبة موجودة على صور متنوعة منها طريقة استعمال حبوب الحلبة الأمريكية لزيادة الوزن و كبسولات الحلبة للتسمين و فينوجريك لارتفاع الوزن و حبوب الحلبة للتسمين في الحقيقة خرجت الينا مجموعة كبيرة من الدراسات العلمية أن الحلبة تساهم في ارتفاع العمليات الاستقلابية و حرق السعرات الحرارية في الجسد وبالتالي فهي تعمل على انقاص الوزن في حالتها الطبيعية.

تجربتي مع أرض الحلبة للتسمين

استخدمت الحلبة منذ القدم في زيادة الوزن، حيث تصنف على أنها أول عشب سيزيد من وزن الأشخاص الذين يتناولونها بشكل طبيعي وصحي، حيث لا داعي للقلق من أي آثار جانبية خاصة للفتيات اللواتي يزيل وزنهن الزائد الصغير كل ملامح الأنوثة في أجسادهن. وعليه فإن الانتظام في تناول الحلبة على شكل وصفة طبيعية سيؤدي إلى زيادة الوزن بشكل طبيعي.

سنقدم دليلاً على ما ذكرناه أعلاه من خلال التجارب الطبيعية التي أجرتها نساء وفتيات نجحن في اكتساب الوزن بشكل طبيعي من خلال الحلبة.

إحدى النساء اللواتي اشتكت من تجربتي مع أرض الحلبة للتسمين قالت إنها كانت خفيفة الوزن للغاية مما يجعلها مصنفة ضمن من يعانون من النحافة المفرطة مما جعلها عرضة لعدد من المشاكل النفسية خاصة أنها كانت تعاني من النحافة المفرطة. كانت تمر بمراحل المراهقة والشباب حيث كان وزنها 40 كيلو جرام فقط.

أما عن طولها فقد كان 165 سم مما دفعها للبحث عن أي شيء يمكن أن يزيد وزنها بعض الشيء لتتغلب على هذا العائق من وزنها مع التأكد من أنه طبيعي وأن استخدامه لم ينتج عنه أي آثار جانبية. ترى أنها تحولت إلى استخدام الخاتم ونجحت في تحقيق هدفها.

كيفية استخدام الخاتم لزيادة الوزن

يتم خلط مسحوق الحلبة بكمية من الحليب الفاتر كل يوم عند الاستيقاظ وقبل تناول أي شيء حتى لو شرب الماء مع استخدام أي حلاوة أو عسل نحل للتحلية بدلاً من السكر مع تكرار هذه الخطوات يومياً و على مدار الأسبوع بشكل منتظم، لوحظ زيادة وزن كبير.

خاصة في منطقة الوجه حيث تكون الخدود بارزة وممتلئة إلى حد ما، ومنطقة الصدر حيث يزداد حجمها وتصبح أكثر أنوثة، ولهذا ننصح كل من يريد زيادة وزنه باستخدام هذه الوصفة.

استخدام زيت الحلبة لتكبير حجم الأرداف

زيت الحلبة له فوائد عديدة، وقد وجدت الدراسات استخدام هذا الزيت من قبل عدد كبير من النساء اللواتي يطمحن في زيادة وزنهن وخاصة منطقة الوجه، حيث يمكن أن يؤدي استخدام هذا الزيت إلى التخلي عن حقن زيادة الوزن، وارتفاع تكلفتها كذلك. كالآلام التي تنتج عنها.

خليط لتكبير منطقة الأرداف باستخدام الحلبة

هناك طرق عديدة لاستخدام الحلقة لتكبير الأرداف منها الخلطات التالية

مزيج 1

انقعي بذور الحلبة في الماء في قدر واتركيها تغلي.

بمجرد أن يغلي المزيج، يُرفع عن النار ويترك جانباً ليبرد تدريجياً حتى يصبح فاتراً.

صفي المزيج بعناية، مع إضافة خميرة الخبز وزيت الحلبة إليه، ثم اتركي المكونات تتفاعل مع بعضها البعض عن طريق تركها لبعض الوقت.

ضع كمادات الماء الدافئ على الأرداف والأرداف بقطعة قماش دافئة.

تخلص من هذه الكمادات بعد 4 د.

ابدئي بغمر قطعة قطن في الخليط الذي حضرته من الحلبة والزيت والخميرة وضعيها على مكان الكمادات.

دلكي الزيت جيداً ببشرتك بحركات دائرية لمدة 15 دقيقة مع الاستمرار في غمس القطن في الخليط مرة أخرى كلما لاحظت بداية جفاف بشرتك نتيجة شرب الخليط.

بعد الانتهاء من عملية التدليك، اتركي المزيج على بشرتك طوال الليل وحتى صباح اليوم التالي (ما يعادل 8 ساعات).

في الصباح، دلكي بشرتك بمكعب ثلج، ثم اشطفيها بالماء البارد.

كرر هذا 2 3 مرات في الأسبوع لبدء ملاحظة تغير في شكل جسمك.

مزيج 2

اخلطي ملعقة كبيرة من خميرة البيرة مع ملعقة كبيرة من مسحوق الحلبة.

أضف الماء الفاتر إلى الخليط السابق.

ضعي المكونات السابقة على منطقة الأرداف قبل النوم، واتركيها حتى صباح اليوم التالي.

استحم بعد أن يشرب جسمك المزيج.

مزيج 3

اخلطي ملعقة كبيرة من عسل النحل مع أخرى من مسحوق الحلبة.

أضف ملعقة كبيرة من الزبيب إلى الخليط السابق.

أضف 0.5 كوب ماء إلى الخليط السابق.

تستهلك المزيج بشرب وتكرار الوصفة يوميا لمدة شهر.

امزج 4

امزج 0.5 كوب من الماء الدافئ مع التمر السكر المضغوط في الأكياس.

نضيف الزبدة والسمن إلى المكونين السابقين، ونتركهما يطهىان لبضع دقائق “3 دقائق”.

أضف كوبًا من الحليب وملعقة صغيرة من مسحوق الحلبة إلى باقي المكونات السابقة.

تناول كمية صغيرة من هذا الخليط كل صباح ومساء.

5. مزج

امزج 4 تمرات مع القليل من الماء الدافئ.

نضيف ملعقة كبيرة من السمن إلى المكونين السابقين ونتركهما على النار لمدة 3 دقائق.

أضف 1 كوب من الحلبة وكوب من الحليب إلى الخليط السابق.

خذ الخليط مرة كل صباح ومساء لمدة 30 يومًا على الأقل.

مزيج 6

أضيفي 3 ملاعق كبيرة من زيت الحلبة و 2 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون لبعضهما البعض واخلطيهم جيدًا حتى تحصلي على مزيج.

ضع هذا الخليط على منطقة الأرداف بحركات دائرية لمدة 30 دقيقة.

أفضل أنواع الحلبة

تعتبر الحلبة المستوردة والتي يتم استيرادها من الهند أفضل أنواع الحلبة، لأنها مصنفة حسب العادات الغذائية لدول الهند، وذلك لاختلاف لونها وشكلها عن غيرها.

تعتبر الحلبة الباكستانية من الوصفات الطبيعية في دولة باكستان، والتي تستخدم لأغراض تجميلية للوجه، ولمن لديهم الرغبة في تكبير الأرداف والصدر.

الأشياء التي تسرع من زيادة الوزن بجانب استخدام مسحوق الحلبة

على الرغم من أن الحلبة من أقوى الأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تزيد الوزن، إلا أن بعض الأشياء الأخرى بجانبها قد تعطي نتائج أفضل في وقت أقصر، بما في ذلك

بالإضافة إلى الحلبة، يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية يوميًا، مثل البطاطس والفول السوداني والفاصوليا.

يجب تناول الأطعمة المسؤولة عن تخزين الطاقة في الجسم بكثرة.

يجب تجنب الأطعمة الغنية بالدهون غير الصحية، لأنها ضارة جدًا بالصحة، كما أنها خالية من أي فوائد.

هناك أطعمة ذات سعرات حرارية عالية ولكنها تضر الجسم، مثل الأطعمة المقلية والمشروبات الغازية التي يجب تجنبها.

يجب الحرص على دمج الحلبة في أكبر عدد ممكن من الوجبات اليومية.

يمكن ممارسة تمارين متنوعة من شأنها زيادة الكتلة العضلية للجسم مع مراعاة تحسين شكل البنية الجسدية أثناء عملية اكتساب الوزن للتمتع بجسم مثالي.

من ابرز طرق ارتفاع الوزن بالحلبة المطحونة شرب شاي الحلبة حيث ترفع من الشهية و تريح العضلات وتساعد الأمعاء والجهاز الهضمي في القضاء على مشاكل الانتفاخ والغازات يجب شرب كوب من شاي الحلبة يوميا للوصول الى الوزن المرتفع والشكل الجميل نسأل الله لكم التوفيق.