تجربتي مع الحلبة لإدرار الحليب ،كنت اشتكي من مجموعة كبيرة من الاوجاع المختلفة في حلمات الثدي بعد الانجاب بشكل مباشر، لدرجة كبيرة جعلتني غير متمكنة على إرضاع طفلي بشكل سليم وصحيح ما زاد المشكلة سوءًا أن مولودي كانت رضاعته ضعيفة وكان لدي تكتلات للبن في كلا اثدائي، فمع مرور الأيام سبب ذلك إلى قلة خروج الحليب في الثدي بطريقة ظاهرة مما أثر على نفسيتي ونفسية الجنين.

تجربتي مع الحلبة لتوليد الحليب

تعتبر الحلبة بلا شك من أكثر النباتات والأعشاب المفيدة للجسم، لما تحتويه من فوائد كثيرة للمرأة، وخاصة للنساء، ومن أهم مميزاتها قدرتها على إدرار الحليب للأم بعد الولادة.

تخبرنا إحدى النساء عن تجربتها في حل مشكلة عدم إنتاج الحليب. تقول إنها كانت تشرب الكثير من الماء، وشربت أثناء الرضاعة، وأكلت الكثير من البروتينات وشربت الكثير من السوائل مثل الحليب والحلبة، وكان للحلبة تأثير كبير على إنتاج الحليب، ولكن يجب أن تشرب أكثر من مرة في اليوم وتقول إنها أرضعت طفلها ست مرات أو أكثر وتنتج الكثير من الحليب.

امرأة أخرى تتحدث عن تجربتها في إنتاج الحليب. خلال فترة الحمل كانت تأكل ملعقة كبيرة من الطحينة يومياً، وهو ما نصحته بعض النساء اللواتي جربن هذه الطريقة وحققت فوائد عديدة. .

أسباب عدم قدرة الجسم على إنتاج الحليب

هناك الكثير من النساء اللواتي يعانين من مشكلة عدم إنتاج الحليب، مما جعل معظمهن يلجأن إلى حلول أخرى مثل الرضاعة الصناعية، لكن يجب أن نعلم أن هناك أسبابًا عديدة تحدث، مما يجعل الجسم غير قادر على إنتاج الحليب، و ومن أهم تلك الأسباب

عدم موازنة الهرمونات في الجسم بشكل جيد، يمكن أن يحدث هذا بسبب مشكلة في الغدة الدرقية والتي أثرت بشكل كبير على الهرمونات المسؤولة عن إنتاج الحليب في الجسم.

الإجهاد الشديد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى عدم قدرة الأم على إنتاج الحليب من ثدييها، وهذا يشمل أيضًا الاكتئاب والقلق النفسي، لذلك يجب تجنب المشاكل خلال تلك الفترة.

نمط حياة غير لائق مثل عدم اتباع نظام غذائي صحي وقلة ممارسة الرياضة، كل هذا يتسبب في قلة إنتاج الحليب للطفل بسبب ارتباك الهرمونات في الجسم، والتدخين من أكثر العوامل التي تؤثر على الإنتاج. سلبا من الحليب.

الولادة المبكرة تسبب أيضًا نقصًا في اللبن، بسبب عدم الولادة في الوقت المناسب للجسم الذي ينظم نفسه عليها.

إصابة الجسم والمعاناة من أي مشكلة صحية مثل السكري أو السمنة ونحوهما تؤدي إلى عدم قدرة الثدي على إنتاج الحليب.

تؤثر الصعوبة الكبيرة في الولادة بشكل كبير على الهرمونات المسؤولة عن إنتاج الحليب، وبالتالي يجد الجسم صعوبة في إنتاج الحليب.

إن تناول بعض وسائل منع الحمل بعد الولادة مباشرة، فهذا يسبب مشكلة كبيرة في إنتاج الحليب ويؤدي إلى مشكلة كبيرة في الهرمونات داخل الجسم.

تناول بعض الأدوية والأعشاب غير المناسبة التي تمنع الثدي من إفراز الحليب، لذلك يجب استشارة الطبيب قبل تناول أي نوع من الأعشاب أو الأدوية.

خطوات إنتاج الحليب

هناك بعض الأسباب التي تمنع الحليب من الهروب من ثدي الأم بعد الولادة مباشرة. لذلك، لحل هذه المشكلة، من الضروري اتباع بعض الخطوات بعناية من أجل إنتاج الحليب من ثدي الأم وإرضاع المولود. هذه الخطوات مأخوذة من تجربتي مع الحلبة لتوليد الحليب وإليكم أهم الخطوات

تناول الأطعمة الصحية التي تغذي الجسم بكميات كبيرة.

ركز بشدة على شرب الكثير من المشروبات العشبية وتأكد من أنها جزء من يومك.

استهلك كمية كبيرة من الماء والحليب منزوع الدسم بشكل يومي.

تجنب العصبية الشديدة والتوتر الناجم عن القلق.

هناك بعض الأطعمة التي تفيد الجسم كثيرًا وتعمل أيضًا على إدرار الحليب، مثل تناول الطحينة والحلبة الجافة على معدة فارغة وتناول الشعير أو الشمر.

مدرات البول الطبيعية

هناك الكثير من مدرات البول الطبيعية التي تعمل على زيادة إنتاج الحليب من ثدي الأم لمن يعانون من انخفاض نسبة الحليب التي لا تشبع الطفل. فيما يلي بعض مدرات البول الطبيعية التي تفيد الجسم

شرب الكثير من الماء، على الأقل ثلاثة لترات يوميًا، يساعد بشكل كبير على إنتاج الحليب من الثدي لأن الجسم لا يستطيع إنتاج الحليب عندما يكون جافًا.

الاعتماد الكلي على الرضاعة الطبيعية يزيد من نسبة الحليب التي ينتجها ثدي الأم، لأنه بذلك يعطي إشارة إلى حاجتها لكمية كبيرة في اليوم، مما يجعل الجسم ينتج كمية كبيرة.

إتباع بعض التقنيات التي تحافظ على الجسم من الضغط النفسي والتوتر، ومن أمثلة هذه التقنيات العمل الذاتي.

انتبه جيدًا لكل من بذور الحلبة واليانسون والشمر.

تناول الطحينة أو الحلاوة الطحينية يوميًا بكميات كبيرة وتناول القليل من التمور الطازجة.

انتبه لاتباع نظام غذائي صحي وسليم ويجب اتباعه جيدًا.

النوم الكافي، حيث أن معظم الأمهات يعانين من هذه المشكلة بسبب الأطفال، مما يؤدي إلى مشكلة قلة إنتاج الحليب. لذلك يجب الحصول على قدر كبير من النوم الكافي بحيث يمكن تعويض نوم الليل بالنوم في منتصف النهار.

نصائح حول إنتاج الحليب

هناك العديد والعديد من الطرق التي تساعد الثدي على إنتاج المزيد من الحليب لإرضاع الطفل، ومن أهمها

البدء في إرضاع الطفل فور ولادته. بمجرد أن يولد الطفل بعد الساعة الأولى، يفضل معانقته وإرضاعه مباشرة.

يجب أن تدعي الطفل يفرغ الثدي الأول قبل التحول إلى الثدي الآخر.

اعطيه ثديك متى شاء وكلما شعرت بالجوع ولا تخصص له وقتاً محدداً للرضاعة.

في الأسابيع الأولى من عمر الطفل، يجب إرضاعه كثيرًا في يوم واحد، حيث تطعمه كل ثلاث ساعات أو ساعتين، ولا تؤخر ذلك، حتى يعتاد الجسم على إنتاج كميات كبيرة من الحليب تكفي لطفلك.

يجب تجنب كل ما يحتوي على النيكوتين سواء كان تدخينًا أو غيره.

شرب كميات كبيرة من الماء، لأنه يزيد من إنتاج الحليب من الثدي، خاصة قبل عملية الرضاعة الطبيعية.

يجب أن تعتمد كليًا على طعام الطفل من ثدييك ولا تعطيه الحليب الاصطناعي لأنه بذلك سيأخذ كمية قليلة من حليبك، مما يتسبب في انخفاض قدرة الجسم على إنتاج الحليب.

اعتمد بشدة على الغذاء الصحي والمفيد لطفلك.

يجب أن يكون لديك وقت للراحة في منتصف النهار والليل حتى تتمكن من التركيز عند إرضاع طفلك.

القيام بشفط ثدييك عن طريق سحب الحليب المتبقي من الطفل في الثدي. أفرغيه في أي وعاء آخر واعطيه للطفل حتى لا تقل كمية الحليب التي ينتجها الجسم.

يساعد شرب المشروبات العشبية كثيرًا أثناء الرضاعة الطبيعية أيضًا على إنتاج الحليب، مثل الحلبة المسلوقة.

يجب تجنب استخدام الزجاجة أو ما يسمى باللهاية لإسكات الطفل عندما يكون جائعاً.

يجب أن يستلقي الطفل بشكل مريح أثناء الرضاعة وهذا يساعده كثيرًا على شرب المزيد من الحليب.

توجد الكثير من البحوث العلمية التي تثبت وجود خلطات معينة أو أطعمة تزيد من انتاج الحليب عند الام كما أنَّه لا تستجيب الكثير من النساء إلى نفس النتيجة عند تناول الأغذية التي يُعتقد بأنَّها تعزز من انتاج الحليب إلا أنَّه من الممكن أن تتوفر أنواع من الأغذية التي يعتقد بأنَّها تزيد من إدرار الحليب .