تجربتي مع الحلتيت للسحر ،لقد كنت اشتكي من صداع صعب جدا ومؤلم طوال الوقت وتعب وخمول وإرادة شديدة في النوم، وذهبت للطبيب فقام بوصف لي مجموعة من الأدوية لعلاج الصداع والفيتامينات كي يرجع إلي النشاط والحيوية مثل الأول ، ولقد اتبعت هذا النظام العلاجي لمدة ثلاثة أسابيع ولم أتحسن بل بالعكس اضعفت حالتي اكثر و ذهبت للطبيب مرة ثانية وطلب مني فحوصات متعددة .

تجربتي مع الحلتيت للسحر

في ضوء تجربتي مع حلتيت السحر، نذكر عددًا من التجارب، منها

التجربة رقم 1

لقد عانيت من السحر لعدة أشهر، وسعيت إلى تحرير نفسي منه بكل الوسائل المتاحة، ولم أسمح لطريقة قد تنجح في شفائي لكنها استخدمتها، لكنني لم أحصل على نتيجة إيجابية، مما زاد من تعبي والتعب، ولم أعد أرغب في الاقتراب من أي شيء في هذه الحياة على النقيض.

إلى أن نصحني صديقي باستخدام الحلتيت، ربما يفيدني ذلك، حيث يتميز بخصائصه العلاجية للمس، حيث يمكنه حرق الجان وإجبارهم على الفرار. استخدمه وتخلص من كل معاناتي دفعة واحدة.

التجربة رقم 2

تقول صاحبة تجربة أخرى إن معاناتها من الكسل والصداع والخمول والرغبة في النوم بدرجة ملحوظة استمرت لعدة أسابيع. كانت تستشير عددًا من الأطباء، وكانوا يصفون لها في كثير من الأحيان فيتامينات وأدوية مختلفة للصداع ؛ حتى أتمكن من استعادة طاقتي، لكنها لم تنجح.

بل تغيرت حالتي الصحية من سيء إلى أسوأ، وخضعت لعدد من الفحوصات المخبرية لتسهيل تشخيصي الطبي للطبيب، لكن النتيجة كانت شبه إيجابية وخالية تمامًا من أي مشاكل صحية تفسر معاناتي.

وهنا اقترح الطبيب أن أذهب إلى أحد الاستشاريين النفسيين الذي أخبرني بدوره أنني أعاني من اضطرابات نفسية تحتاج إلى بعض الدعم والعلاج. التزمت بجميع النصائح والعلاجات، لكن دون جدوى. هنا، نصحني أحد أصدقائي أن شخصًا ما قد يفعل السحر لي، وشرح لي أيضًا كيف يمكن علاجه بشكل طبيعي ؛ وذلك لأنه رأى تشابهًا بين أعراضه والأعراض التي ظهرت علي، ومنها

تلون الوجه باللون الأصفر.

الصداع.

كثرة التبول والتعرق.

الكرب والحزن غير المبرر.

قلة الشهية.

وخز في الأطراف وحرارة أو برودة.

معدل ضربات القلب السريع

نوبات الغضب والذعر المتكررة بدون سبب تبرر ذلك.

الكثير من آلام العظام وتتحرك بين الكتفين وأسفل الظهر.

الأرق وعدم القدرة على النوم.

مشاكل صحية غير مبررة.

الرغبة المفرطة في النوم.

التنهد والتجشؤ بعنف.

الكسل واللامبالاة.

الحلتيت

نبات ذو رائحة شبيهة برائحة البصل أو الثوم، ويتميز بفوائد عديدة، وقد استخدم منذ القدم لأغراض الطب العلاجي، وقد استخدم لعلاج جميع أنواع الأذى الذي يلحق بالدجال والسحرة متمثلة في السحر والمثل، والحسد، كما يقال أن الحلتيت لها صفات تضر بالجن. تنعكس النتيجة السلبية على من يقوم بالسحر أثناء الاستخدام. وهي متوفرة في الطبيعة في أكثر من صورة ولكل صورة فوائدها. يُعرف باسم “نبات أنجدان الصمغ الطبي” لما له من فوائد عديدة، والتي سنشرحها في الفقرات القادمة.

كيف يمكن استخدام الحلتيت لعلاج السحر

يمكن استعماله بتناول ملعقة واحدة في اليوم مباشرة بعد الاستيقاظ ليتمكن من تطهير معدة الإنسان من أي ضرر أو سحر به، كما أنه يستخدم على شكل بخور ليتمكن من طرد الشياطين والجن يسكنون المنازل.

وصفة الحلتيت السحرية

يمكن استخدام الوصفة بالطريقة التالية

المكونات

2 جرام من الحلتيت.

2 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي.

2 ملاعق كبيرة من الفاصوليا السوداء.

1 كوب ماء دافئ.

كيف تستعد

تُمزج جميع المكونات المذكورة أعلاه باستخدام مضرب كهربائي نظيف ثم يُضاف إليها كوب من الماء الدافئ.

اخلطي جميع المكونات جيدًا حتى تحصلي على مزيج ناعم.

اتركي المزيج ليرتاح لمدة 15 دقيقة قبل الاستخدام.

يؤخذ الخليط 3 مرات يوميا.

لاحظت أنني بدأت في التحسن بعد الأسبوع الأول من استخدام هذه الوصفة حتى تعافيت أخيرًا بعد فترة من الانتظام وانتهت معاناتي والحمد لله.

فوائد استخدام الحلتيت

للحلوى مزايا وفوائد عديدة تختلف من فائدتها في علاج الحسد واللمس والسحر، حيث تحتوي على عدد كبير من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، والتي تتمثل في ؛ البروتين والألياف والفوسفور والحديد وغيرها من المعادن والعناصر المهمة التي تجعله قادرًا على

علاج التهابات الجهاز التنفسي المختلفة.

تقليل السعال

تنخم.

القضاء على التهاب اللوزتين.

تقوية كفاءة جهاز المناعة وتطهير الجسم من السموم.

تطهير الجروح وتسريع وتئامها.

علاج التهابات العين.

علاج التهابات الغدد الدمعية.

التقليل من التهابات الأذن والألم.

معالجة آلام اللثة والأسنان.

علاج آلام عرق النسا والالتهابات.

القضاء على الاملاح والنقرس.

التقليل من آلام العظام والمفاصل.

القضاء على أمراض الشلل.

معالجة درجات الحرارة العالية.

تقليل آلام الظهر.

علاج انتفاخ البطن وانتفاخ البطن.

تسكين آلام وتقلصات البطن.

علاج الامراض الجلدية التي تصيب فروة الرأس ومنها داء الثعلبة.

القضاء على اضطرابات الدورة الشهرية.

علاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

يقضي على البكتيريا والتهابات الرحم.

تطهير وتطهير الرحم.

القضاء على ميكروبات المعدة والديدان.

علاج مشاكل الجهاز التناسلي والبواسير.

تعزيز قوة العملية الجنسية.

يمنع السرطان ويعالج عدة أنواع منه.

علاج الأمراض الجلدية المختلفة، بما في ذلك ؛ الأكزيما والبهاق.

علاج الندبات ومشاكل البشرة مما يعمل على تفتيحها.

علاج أمراض ارتفاع ضغط الدم.

حماية الجسم من مرض السكري وضبط مستوى الأنسولين في الدم

ينشط الرحم لاستعادة حجمه قبل الحمل بعد الولادة.

علاج حالات التسمم.

علاج حالات الصرع النفسية.

علاج تصلب الشرايين ومشاكل القلب.

علاج نوبات الهستيريا.

علاج مشكلة النحافة واكتساب المزيد من الوزن.

علاج أمراض والتهابات الشعب الهوائية.

التقليل من مشكلة التعرق المفرط.

فوائد استخدام الحلتيت للأطفال

يحتوي الحلتيت على العديد من الفوائد الصحية للأطفال حيث

تطهير الجسم من السموم وتعزيز كفاءة جهاز المناعة.

فتح شهية الأطفال لتناول المزيد من الطعام وزيادة الوزن.

تطهير المعدة والجهاز الهضمي من الديدان.

علاج الإمساك حيث يشيع استخدامه كملين للأمعاء.

حماية الجسم من البرد والانفلونزا اللذين يتعرض لهما الاطفال بشكل متكرر.

علاج جميع التهابات ومشاكل الجهاز التنفسي.

الآثار الجانبية الحلتيت

بالرغم من الفوائد العديدة التي ذكرناها، إلا أن الإفراط في تناولها بلا شك يسبب العديد من الآثار الجانبية، ولهذا ينصح بعدم استخدامه على المدى الطويل، ومن آثاره الجانبية

الشعور بالغثيان والقيء.

الصداع.

مشاكل الجهاز الهضمي والأمعاء، وأشهرها الإسهال.

ألم شديد في القولون.

كيف يتم استخدام الحلتيت

يستخدم الحلتيت بعدة طرق اعتمادًا على كيفية توفره. يمكن استخدامه على النحو التالي

البخور عندما يتوفر على شكل دقيق أو مسحوق.

إعداد المطبخ والوجبات عند توفرها كتوابل.

بالإضافة إلى استخداماته العديدة التي تتوفر عند توفرها على شكل أقراص.

إن نبات الحلتيت من النباتات المشهورة في العالم العربي و يحتوي على مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الألياف والبروتين والحديد والفسفور التي يريد امدادها الجسم، ويحتوي على العديد من الخصائص الأخرى التي تجعله يدخل في وصفة علاج العديد من الأمراض العضوية نسأل الله لكم التوفيق والسداد .