يحتوي الحمص على العديد من المركبات الغذائية الهامة لدعم صحة الجسم، وأهمها البروتين النباتي الذي يساعد على الحماية من العديد من المخاطر الصحية مثل مرض السكري وأمراض القلب، بالإضافة إلى قدرته على التحكم في وزن الجسم. تجربتي مع الحمص لزيادة الوزن.

يعد حمص الطحينة من الوجبات التي يمكن إضافتها إلى نظام غذائي صحي لزيادة الوزن، حيث تتكون هذه الحميات من تناول وجبات خفيفة تحتوي على كميات عالية من البروتين والكربوهيدرات الصحية، مثل بسكويت الحمص أو زبدة الفول السوداني أو الفواكه المجففة. المكسرات، أو ألواح البروتين والمخفوقات، والوجبات الخفيفة التي تحتوي على دهون صحية مثل الأفوكادو والمكسرات.

لتتمكن من زيادة الوزن بمقدار رطل واحد أسبوعيًا، ستحتاج إلى زيادة السعرات الحرارية بمقدار 500 سعرة حرارية إضافية يوميًا، ويمكنك تناول الحمص للوصول إلى هدفك بسهولة عن طريق تناول كوبين من الحمص يوميًا، كما يوفر لك كوب واحد 200 إلى 300 سعر حراري.

يمكنك أيضًا تناول الحمص مع أنواع أخرى من البقوليات مثل فول الصويا والفاصوليا البحرية والفاصوليا، حتى تتمكن من زيادة السعرات الحرارية بسرعة وأمان.

تجربتي في زيادة الوزن من 44 كجم إلى 60 كجم

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تكون أحد أسباب النحافة حيث أن العديد من النساء عرضة للنحافة الشديدة وفقدان الوزن بناءً على العديد من المشاكل حيث أن هناك احتمال أن النحافة ناتجة عن نقص في أي من العناصر الغذائية أو وجود مرض في الجسم يسبب هذه الأعراض المختلفة.

تجربتي في زيادة الوزن، لقد عانيت من فترة طويلة جدًا من النحافة، لذا كان وزني أقل من وزني الطبيعي بحوالي 17 رطلاً مما يعني أنه كان مجرد عظام فوق الجلد، وبالطبع تسببت المشكلة في مشكلة نفسية كبيرة وأزمة طبعا رفضت تماما تناول أي نوع من الأدوية أو المواد الكيماوية التي تسبب زيادة الوزن، حتى أنني امتنعت عن تجربتها.

اتبعت نظامًا معينًا ساعدني في زيادة وزني بمقدار 12 كيلوجرامًا في شهر ونصف فقط، وهي طريقة بسيطة جدًا ويمكن لأي فتاة تعاني من النحافة تطبيقه وكان كالتالي –

تناول الوجبات الثلاث في الوقت المحدد، كاملة وتحتوي على جميع العناصر الغذائية وتناولها حتى تمتلئ. دون توقف لمدة شهر ونصف أو شهرين.

إذا كنت من محبي المكسرات، فتأكد من إحضار كميات كبيرة جدًا من المكسرات من جميع الأنواع إلى غرفتك مع رقائق الشوكولاتة وتناولها طوال الوقت في وقت فراغك أو أثناء مشاهدة التلفزيون.

لقد كان الموز ساحرًا معي في هذه التجربة. تناول قدر ما تريد من الموز طوال اليوم. إنه عنصر عالي السعرات الحرارية ويساعدك بشكل واضح على زيادة وزنك في وقت قصير جدًا. مارس الرياضة ولا تتفاجأ، لأن الرياضة ليست فقط للسمنة، بل هي شيء مهم للغاية للتحكم في شكل الجسم وبناء العضلات وبالطبع بعد الرياضة، الرغبة في تناول وجبة دسمة كاملة مع كوب حليب كامل الدسم.

تجارب اكتساب الوزن الناجحة

المعاناة من النحافة لا تقل أهمية عن المعاناة من السمنة، لأن النحافة مشكلة تعاني منها الفتيات والنساء من جميع الأعمار، وتسعى كل منهن إلى زيادة الوزن باستخدام طرق الأكل الصحية والمناسبة.

لا يتطلب اكتساب الوزن رتابة واتباع أنظمة غذائية معينة، وبالتالي الشعور بالملل والعودة إلى العادات السيئة، ولكن لا بد من تناول الكثير من السعرات الحرارية بشكل عام، وخاصة الكربوهيدرات في أقسامها النشوية والسكري، وبالتالي فإن عدد الوجبات أكثر من المعتاد ثلاثة لتهيئة المعدة والجهاز الهضمي لهضم كميات كبيرة وهو أكثر من الطعام، ولا بد من تناول الأطعمة الغالية على الروح، حتى لا تشعر بالشبع ويزيد الطلب عليها.

واحرص على عدم تناول الكثير من الدهون لأنها تؤثر سلبًا على الصحة.

تجربتي مع الشوفان لزيادة الوزن

يبحث العديد من الأشخاص الذين يمارسون التخسيس عن طرق فعالة لزيادة الوزن في أسبوع، ويعتبر الشوفان من الطرق الطبيعية المستخدمة لزيادة الوزن، كما يتم اختبار وضمان زيادة الوزن مع الشوفان، لأن الشوفان يحتوي على العديد من الفوائد التي تساعد على زيادة وزن الجسم و احصل على الوزن المثالي، لذلك في هذه المقالة، سوف نقدم لك تجربتي مع الشوفان لزيادة الوزن.

تقول إحدى النساء إنني أعاني من النحافة الشديدة وجربت العديد من الأدوية والوصفات الطبيعية لزيادة الوزن، لكن النتائج كانت ضعيفة، وعندما توقفت عن هذه الوصفات والعلاجات، أصبح جسدي كما كان من قبل. وقت قصير جدًا، وقد حاولت بالفعل تناول الشوفان مع كوب من الحليب كامل الدسم ثلاث مرات في اليوم، أصبح جسدي كما كنت أتمنى خلال أسبوعين فقط، تجربتي مع الشوفان هي واحدة من أفضل التجارب التي استخدمتها.

من تجربتي مع الشوفان لاكتساب الوزن استخدمت هذه الوصفة وقد اثبتت انها من افضل الوصفات لزيادة الوزن وهذه الوصفة هي ثلاث ملاعق كبيرة من الشوفان كبير الحجم اضافة الى كوب كبير من الحليب كامل الدسم. يتم خلط المكوّنين جيدًا وتناولهما يوميًا، وتعتبر هذه الوصفة من أفضل الخلطات لزيادة الوزن لاحتوائها على شوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة بالإضافة إلى الحليب الغني جدًا بالبروتين، وتساهم هذه الوصفة في زيادة الوزن بمقدار 2 كيلو جرام. كل شهر.

تجربتي مع السمسم والحليب لزيادة الوزن

من المعروف أن للسمسم فوائد متعددة خاصة من حيث زيادة الوزن، لما له من فاعلية كبيرة في زيادة وزن الجسم بسرعة كبيرة، ويبحث الكثيرون عن تجارب مع السمسم لاكتساب الوزن، فالسمسم من أفضل الطرق للتخلص من الوزن الزائد. يستخدم للتسمين بطريقة طبيعية وآمنة للغاية، كما أن السمسم من أفضل الطرق وأكثرها صحة لزيادة الوزن.

أخبرتني صديقة أن ابنتها تعاني من النحافة الشديدة، وبعد أن قرأت عن فوائد السمسم في علاج النحافة، قامت بصنع فطائر السمسم لابنتها.

تقول صديقي إنها أحضرت كوبًا من السمسم وشوَّته جيدًا على النار، حتى تحول إلى اللون البني الذهبي، ثم أضافت إليه أربع ملاعق من السكر وخلطته جيدًا.

بعد ذلك، أضافت أربع ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي، وخلطتها جيدًا، ووضعت الخليط في مرطبان نظيف ومحكم الإغلاق.

ثم أطعمت ابنتها عشرة ملاعق يوميًا موزعة على اليوم، ولكن قبل الذهاب إلى الفراش، استخدمت أربع ملاعق كاملة وشربت كوبًا من الحليب الدافئ خلفها، وتقول صديقي إنها بالصبر حصلت على نتيجة مذهلة بعد شهرين .

تجربتي مع العدسات اللاصقة لزيادة الوزن

العدس من البقوليات الشعبية في معظم المطابخ حول العالم ويستخدم في تحضير العديد من الأطعمة المختلفة. في الآونة الأخيرة، أظهرت بعض الدراسات أن العدس يمكن أن يساعد في زيادة الوزن.

العدس من أشهر الأطباق التي يحبها الكثير من الناس، لأنه يتميز بمذاقه الجيد الذي يقدره الكثيرون، وقيمته الغذائية العالية، وتعدد طرق الطهي بنكهات مختلفة ومميزة.

والآن نتعلم عن تجربة تسمين العدس. يخبرنا صاحبها “سأخبرك أولاً كيف تحضر الوصفة التي ساعدتني في زيادة الوزن والتخلص من النحافة نحضر 1 كيلو من العدس بعلبة 1 كيلو مربى من النوع الذي يعجبك ب 1 كيلو من زبدة.

يتم تحميص العدس على نار خفيفة حتى يكتسب لون بني فاتح، ثم يخلط مع المربى والزبدة حتى يتم الحصول على عجينة متماسكة، تؤخذ هذه الوصفة مرتين في اليوم أو حسب إمكانياتك، وهذا الخليط مفيد للغاية ولا يحتوي على وساعدني كثيرا في التخلص من النحافة وساعدني كثيرا في علاج النحافة.

تجربتي مع حب رشاد لزيادة الوزن

حب الرشاد من أفضل حبوب زيادة الوزن الطبيعية، وذلك لاحتوائه على الكثير من البروتينات والكربوهيدرات التي تعمل على زيادة الوزن ولا تقلق أبدًا. أثبتت الكثير من التجارب أن حب الرشاد يزيد من الوزن في وقت قصير جدًا ويعالج النحافة لمن يعانون من نحافة الجسم، فلا داعي للقلق على الإطلاق.

