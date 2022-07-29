تجربتي مع الحمل الثلاثي، مع مرور الايام الأولى من الحمل زاد احساسي بالثقل أسفل البطن وفي اماكن تواجد الرحم، مما جعلني لا استطيع على الحركة بشكل طبيعي و بدأت أن احس بالخوف والتوتر خاصة أن أنني قرأت مجموعة كبيرة من المعلومات الخاصة بالحمل ولم تكن شدة الأعراض قوية هكذا لذا قررت أن أذهب للطبيب من أجل الفحص على صحة الجنين، وبعد عمل الكثير من الفحوصات اللازمة، أخبرني الطبيب بحملي في ثلاث توأم.

تجربتي مع الحمل الثلاثي

في الآونة الأخيرة حدثت حالات حمل بأكثر من جنين (توائم متعددة) وكنت إحدى هذه الحالات، ولا أخفي عنك سراً. شعرت بالخوف الشديد عندما أخبرني الطبيب أن داخل رحمتي ثلاثة أجنة، وليس واحدًا، ولقلة خبرتي في ذلك الوقت، تمنيت أن يكون الطبيب مخطئًا، لكن في النهاية رأيت أطفالي في صحة جيدة.

تجربة الحمل الثلاثية عن طريق التلقيح الاصطناعي

يزيد التلقيح الاصطناعي من فرص الحمل بتوائم متعددة. وُلد ملايين الأطفال حول العالم باستخدام أطفال الأنابيب، ولكن لوحظ ما يلي

من المرجح أن يؤدي الحمل الثلاثي الناتج عن التلقيح الاصطناعي إلى الإجهاض أكثر من الحمل الثلاثي الناتج عن ظروف طبيعية.

زيادة عدد وفيات الأجنة في الحمل الثلاثي إذا كان الحمل ناتجًا عن أطفال الأنابيب.

من المرجح أن تلد النساء اللواتي تعرضن لحمل ثلاثي ناتج عن التلقيح الاصطناعي قبل الأوان.

ثلاثة توائم الذين نتجوا عن أطفال الأنابيب لديهم فرصة ضئيلة جدًا للبقاء على قيد الحياة بعد الولادة، وأحيانًا يولدون بوزن غير طبيعي.

كيف يحدث الحمل الثلاثي

من خلال تجربتي مع الحمل الثلاثي وبحثي عن أسباب حدوثه، وجدت أن هذه الأسباب تعود إلى أحد

تنقسم بويضة واحدة مخصبة.

إخصاب أكثر من بيضة في المرة الواحدة.

في بعض الأحيان يحدث الشيئين معًا.

كيف أعرف أنني حامل بثلاثة توائم

معظم حالات الحمل الثلاثية لها أعراض شديدة بالإضافة إلى أعراض الحمل الطبيعية، وتشمل هذه الأعراض

الشعور باحتباس الماء في الجسم، وخاصة في الكاحلين، ولكن يجب أن تكون حذرًا، فقد يكون ذلك علامة على تسمم الحمل.

مضاعفات الحمل.

زيادة حجم البطن بشكل أسرع.

ضعف الشعور بالتعب والرعب.

أطعمة مهمة أثناء الحمل الثلاثي

تعتبر التغذية من أهم العناصر التي يعتمد عليها الحمل، سواء كان الحمل في جنين واحد أو عدة أجنة، لذلك عليك أثناء الحمل مراعاة العناصر التالية

تناول الخضار الطازجة مثل الخس وغيرها.

تناول الفاكهة بانتظام، وخاصة تلك التي تحتوي على ألياف طبيعية مثل التفاح وغيرها.

تناول الأطعمة المعدة في المنزل، والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة والمعلبة.

تجنب اللحوم التي لم تنضج جيداً.

يجب أن تحتوي وجبتك على جميع العناصر الغذائية مثل البروتينات والكربوهيدرات والألياف والنشويات والمعادن التي يحتاجها الجسم.

مخاطر الحمل الثلاثية

تعاني معظم النساء اللواتي يحملن ثلاثيات من العديد من المخاطر التي تهدد حياتهن وحياة الأجنة، وتحدث معظم حالات الحمل هذه عن طريق التلقيح الاصطناعي أو أدوية الخصوبة والمنشطات. لذلك، فهو دائمًا خطر الحمل، وتشمل المخاطر التي يواجهها الحمل الثلاثي ما يلي

إجهاض واحد أو كل الأجنة.

نزيف مستمر.

الأمراض المزمنة ونزلات البرد والأمراض الفيروسية. بسبب ضعف المناعة.

ضغط الجنين على الأعضاء الداخلية للأم.

اضطرابات ضربات القلب.

ضيق في التنفس.

تسحب الأجنة الحديد والكالسيوم من الأم.

الأرق واكتئاب الحمل.

متى أشعر بحركة الأجنة في حالة الحمل الثلاثي

يمكنك الشعور بحركة الجنين سواء كان جنيناً واحداً أو عدة أجنة، من الأسبوع الثامن إلى الأسبوع الرابع عشر، إلا أن شعورك بحركة جنينك قد يتأخر لعدة أسباب، منها

موضع المشيمة

خوف الأم.

لأن هذا هو حملك الأول.

ملحوظة إنك لا تشعرين بحركة الجنين لا يعني أنه لا يتحرك بل لا تشعرين به ويمكنك فحص جنينك بالذهاب للطبيب الذي يتابع حالتك والقيام بفحص بالموجات فوق الصوتية ليقوم بذلك. تأكد.

التحضير النفسي لاستقبال التوائم الثلاثة

بعد أن أخبرني الطبيب بوجود ثلاثة أجنة في بطني، وليس واحدًا، شعرت بالخوف في البداية. حاولت السيطرة على أعصابي، ربما كان الأمر صعبًا بالطبع، لكنها تجربة جميلة وهبة من الله تعالى. فيما يلي الخطوات التي اتخذتها والتي قد تفيدك في تجربتك.

ابتعدت عن كل ما قد يسبب لي القلق والتوتر.

حاولت قدر المستطاع التخلص من كل العادات الصحية السيئة التي كنت أمارسها قبل الحمل.

عملت على زيادة الحب بيني وبين زوجي.

قمت بالتحضيرات اللازمة لاستقبال التوائم، مثل شراء الملابس، والألعاب، والأسرة، وما إلى ذلك.

أنا أمارس الرياضة.

قرأت العديد من كتب الأبوة والأمومة وكتب علم النفس.

لقد اشتركت في أكثر من مجموعة متابعة للحمل على صفحات التواصل الاجتماعي.

هل يمكن تناول بعض الأعشاب لزيادة فرصة الحمل الثلاثي

يتميز البردقوش بقدرته على علاج العديد من أمراض الرحم وله القدرة على تحفيز المبيض. لذلك يمكنك عمل وصفات منه لزيادة فرصتك في الحمل الثلاثي. فيما يلي معلومات مفصلة حول هذا الموضوع

ما هو البردقوش

البردقوش من النباتات العطرية ذات الرائحة الطيبة. وهي من نفس عائلة نبات الريحان من عائلة النعناع. وتتميز بأوراقها الخضراء الداكنة وأزهارها البيضاء الجميلة الممزوجة ببعض الأحمر ولكن مذاقها مر.

يستخدم نبات البردقوش

بالإضافة إلى الخصائص الطبية للبردقوش، فإن لعشب البردقوش أيضًا استخدامات عديدة، مثل

يتم استخدامه في العديد من الصلصات والسلطات كنكهة.

يتم استخراج الزيوت منه.

كما أنها تستخدم في منتجات التجميل عالية الجودة مثل كريمات الحلاقة أو منتجات العناية بالبشرة والجسم.

تستخدم أزهارها وأوراقها للزينة بعد تجفيفها.

الفوائد الصحية للبردقوش

لهذه العشبة العديد من الفوائد الصحية مثل

يخفف الربو.

يعمل على منع الالتهابات التي قد تصيب الجسم.

يساعد في تخفيف الحمى وتشنجات العضلات.

يهدئ الأعصاب ويخفف من أعراض الاكتئاب.

يساعد على تحسين أداء الجهاز الهضمي.

يخفف من التهابات المعدة ويطرد الغازات منها.

يقلل من الشعور بالغثيان.

أثبتت الكثير من البحوث الطبية أن حمل المرأة في أكثر من مولود يتسبب ذلك في حبس كمية ضخمة من السوائل بداخل البطن، خاصة في منطقة القدمين، ويعتبر ذلك من أخطر المشاكل التي قد تعرض المرأة إلى الإصابة بمرض تسمم الولادة ولقد اثبتت الكثير من الدراسات البحثية أن مجموعة كبيرة من النساء الآتي حملن في ثلاث توأم، تعرضوا بشكل مباشر إلى التعرض بمرض ارتفاع ضغط الدم.